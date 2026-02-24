Kempower ja Roam tuovat uudet sähköautojen pikalatauspisteet Heathrow'n Hilton-hotellille Isossa-Britanniassa

Kempower on toimittanut kymmenen uutta latauspistettä Hilton London Heathrow Terminal 5 -hotellille

Latauspisteoperaattori Roam on päivittänyt nykyisen latausinfrastruktuurin Kempowerin satelliiteilla

Latausasema helpottaa hotellivieraiden ja henkilökunnan sähköautojen lataamista sekä tukee Heathrow'lla toimivien sähkötaksien kasvavaa kantaa

DC-pikalatausjärjestelmien valmistaja Kempower ja latauspisteoperaattori Roam ovat yhteistyössä toimittaneet uuden sähköautojen latausaseman Hilton London Heathrow Terminal 5 -hotellille.

Kymmenestä latauspisteestä koostuva pikalatausasema avattiin yleisölle 2025 joulukuussa. Asema tarjoaa nopean pikalatauksen hotellivieraille, henkilökunnalle, paikallisille takseille ja muille ajoneuvoille. Aiemmin käytössä ollut latausasema on päivitetty Kempowerin infrastruktuurilla Roamin uudistusprojektissa.

Kaksi Kempowerin 600 kW:n tehoyksikköä tuottavat latausvirtaa kuudelle Kempowerin satelliitille, joista neljä on kaksoispistokkeella varustettuja 150 kW:n satelliitteja ja kaksi on yhdellä pistokkeella varustettuja 300 kW:n satelliitteja.

Roam on lisäksi asentanut hotellille kaksikymmentä 22 kW:n vaihtovirtalaturia, jotka soveltuvat lataamiseen pidempien oleskelujen aikana kasvattaen latauskapasiteettia entisestään.

Uuden latauspaikan odotetaan olevan suosittuja erityisesti Heathrow'n alueella toimivien taksinkuljettajien keskuudessa. Yli puolet Lontoon mustista takseista on jo sähköisiä, ja luku kasvaa tasaisesti hallituksen rahoituksen ja kannustimien ansiosta.

Vuonna 2017 käynnistetty Plug-in Taxi Grant -tukiohjelma jatkuu huhtikuuhun 2026 asti. Ohjelma tarjoaa kuljettajille ja yrityksille 4 000 punnan tuen jokaisesta ostetusta uudesta sähkötaksista. Ohjelma on ollut avoinna tukikelpoisille taksinkuljettajille ja yrityksille, ja tuen on voinut saada ajoneuvoille, jotka täyttävät kriteerit erittäin alhaisista päästöistä.

”Latausasema sijaitsee vilkkaan Heathrow'n alueen sydämessä, joten sen avulla voimme vastata monen sähköautonkuljettajan tarpeisiin. Heathrow'n taksinkuljettajat hyötyvät kätevästä paikasta, jossa he voivat ladata ajoneuvonsa kyytien välillä. Toivomme, että käytettävissä olevan infrastruktuurin lisääntyminen kannustaa enemmän takseja ja autovuokraamoita siirtymään sähköajoneuvoihin,” sanoo Kempowerin Ison-Britannian ja Irlannin myyntijohtaja Rolle Nieminen.

Kempowerin lataustekniikka tarjoaa suuren lataustehon lisäksi myös dynaamiseen tehonjakoon perustuvan optimoidun latauksen. Käytettävissä oleva kokonaisteho jakautuu reaaliajassa dynaamisesti kunkin kytketyn ajoneuvon lataustarpeiden mukaan markkinoiden parhaalla tarkkuudella. Latausjärjestelmä on erittäin toimintavarma mikä tarkoittaa, että jos yksi järjestelmän laturi on tilapäisesti poissa käytöstä, sillä ei ole vaikutusta muihin latureihin.

"Säännösten mukaan pikalatauspisteiden on Isossa-Britanniassa oltava käytettävissä 99 %:sti ympäri vuoden, joten tämän projektin kannalta oli ratkaisevan tärkeää ottaa käyttöön luotettava ja testattu teknologia. Kempowerin laturit täyttävät käytettävyysvaatimuksen erinomaisesti, ja olemme ylpeitä voidessamme tarjota asiakkaillemme tätä korkealaatuista latauspalvelua. Jopa 300 kW:n hajautetut tehotasot mahdollistavat odotusaikojen pitämisen minimissä Heathrow'n aluetta palvelevalla erittäin vilkkaalla latauspaikalla”, sanoo Roamin toimitusjohtaja James Randall.





Mediayhteydet

Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower

sari.horkko@kempower.com

+358 29 0021900

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com