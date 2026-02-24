Kempower ja Roam tuovat uudet sähköautojen pikalatauspisteet Heathrow'n Hilton-hotellille Isossa-Britanniassa
24.2.2026 11:00:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
- Kempower on toimittanut kymmenen uutta latauspistettä Hilton London Heathrow Terminal 5 -hotellille
- Latauspisteoperaattori Roam on päivittänyt nykyisen latausinfrastruktuurin Kempowerin satelliiteilla
- Latausasema helpottaa hotellivieraiden ja henkilökunnan sähköautojen lataamista sekä tukee Heathrow'lla toimivien sähkötaksien kasvavaa kantaa
- Kempower on toimittanut kymmenen uutta latauspistettä Hilton London Heathrow Terminal 5 -hotellille
- Latauspisteoperaattori Roam on päivittänyt nykyisen latausinfrastruktuurin Kempowerin satelliiteilla
- Latausasema helpottaa hotellivieraiden ja henkilökunnan sähköautojen lataamista sekä tukee Heathrow'lla toimivien sähkötaksien kasvavaa kantaa
DC-pikalatausjärjestelmien valmistaja Kempower ja latauspisteoperaattori Roam ovat yhteistyössä toimittaneet uuden sähköautojen latausaseman Hilton London Heathrow Terminal 5 -hotellille.
Kymmenestä latauspisteestä koostuva pikalatausasema avattiin yleisölle 2025 joulukuussa. Asema tarjoaa nopean pikalatauksen hotellivieraille, henkilökunnalle, paikallisille takseille ja muille ajoneuvoille. Aiemmin käytössä ollut latausasema on päivitetty Kempowerin infrastruktuurilla Roamin uudistusprojektissa.
Kaksi Kempowerin 600 kW:n tehoyksikköä tuottavat latausvirtaa kuudelle Kempowerin satelliitille, joista neljä on kaksoispistokkeella varustettuja 150 kW:n satelliitteja ja kaksi on yhdellä pistokkeella varustettuja 300 kW:n satelliitteja.
Roam on lisäksi asentanut hotellille kaksikymmentä 22 kW:n vaihtovirtalaturia, jotka soveltuvat lataamiseen pidempien oleskelujen aikana kasvattaen latauskapasiteettia entisestään.
Uuden latauspaikan odotetaan olevan suosittuja erityisesti Heathrow'n alueella toimivien taksinkuljettajien keskuudessa. Yli puolet Lontoon mustista takseista on jo sähköisiä, ja luku kasvaa tasaisesti hallituksen rahoituksen ja kannustimien ansiosta.
Vuonna 2017 käynnistetty Plug-in Taxi Grant -tukiohjelma jatkuu huhtikuuhun 2026 asti. Ohjelma tarjoaa kuljettajille ja yrityksille 4 000 punnan tuen jokaisesta ostetusta uudesta sähkötaksista. Ohjelma on ollut avoinna tukikelpoisille taksinkuljettajille ja yrityksille, ja tuen on voinut saada ajoneuvoille, jotka täyttävät kriteerit erittäin alhaisista päästöistä.
”Latausasema sijaitsee vilkkaan Heathrow'n alueen sydämessä, joten sen avulla voimme vastata monen sähköautonkuljettajan tarpeisiin. Heathrow'n taksinkuljettajat hyötyvät kätevästä paikasta, jossa he voivat ladata ajoneuvonsa kyytien välillä. Toivomme, että käytettävissä olevan infrastruktuurin lisääntyminen kannustaa enemmän takseja ja autovuokraamoita siirtymään sähköajoneuvoihin,” sanoo Kempowerin Ison-Britannian ja Irlannin myyntijohtaja Rolle Nieminen.
Kempowerin lataustekniikka tarjoaa suuren lataustehon lisäksi myös dynaamiseen tehonjakoon perustuvan optimoidun latauksen. Käytettävissä oleva kokonaisteho jakautuu reaaliajassa dynaamisesti kunkin kytketyn ajoneuvon lataustarpeiden mukaan markkinoiden parhaalla tarkkuudella. Latausjärjestelmä on erittäin toimintavarma mikä tarkoittaa, että jos yksi järjestelmän laturi on tilapäisesti poissa käytöstä, sillä ei ole vaikutusta muihin latureihin.
"Säännösten mukaan pikalatauspisteiden on Isossa-Britanniassa oltava käytettävissä 99 %:sti ympäri vuoden, joten tämän projektin kannalta oli ratkaisevan tärkeää ottaa käyttöön luotettava ja testattu teknologia. Kempowerin laturit täyttävät käytettävyysvaatimuksen erinomaisesti, ja olemme ylpeitä voidessamme tarjota asiakkaillemme tätä korkealaatuista latauspalvelua. Jopa 300 kW:n hajautetut tehotasot mahdollistavat odotusaikojen pitämisen minimissä Heathrow'n aluetta palvelevalla erittäin vilkkaalla latauspaikalla”, sanoo Roamin toimitusjohtaja James Randall.
Mediayhteydet
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kempower Oyj
Kempower partners with Roam to bring new ultra-fast EV charging points to major Heathrow hotel in the UK24.2.2026 11:00:00 EET | Press release
Kempower has supplied the infrastructure for ten brand new DC charging points at Hilton London Heathrow Terminal 5 The charge point operator (CPO), Roam, has upgraded existing charging technology with Kempower’s Satellites The site will facilitate charging for guests and staff with EVs, and also support the growing fleet of electric taxis servicing the Heathrow area
Kempower joins ChargeUp Europe collective to campaign for accelerated EV charging rollout18.2.2026 14:00:00 EET | Press release
Kempower has joined a number of other European businesses within the EV charging space to support the ChargeUp Europe initiative The collective of companies from across the EV charging value chain campaigns for the rapid deployment of EV charging across Europe with a consumer-first approach ChargeUp Europe’s mission is to support the rollout by advocating for an open-market mode that works well across borders and by removing market barriers that are slowing the transition
Kempower liittyy ChargeUp Europeen edistämään sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitystä18.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Kempower on liittynyt usean eurooppalaisen sähköautolataustoimialan yrityksen joukkoon ChargeUp Europe -järjestössä Sähköautolataamisen arvoketjussa toimivien yritysten järjestö edistää latausinfrastruktuurin kuluttajalähtöistä käyttöönottoa Euroopassa ChargeUp Europen tavoitteena on tukea käyttöönottoa edistämällä rajat ylittävää avointa markkinaa ja poistamalla siirtymää hidastavia markkinarajoitteita
Kempower collaborates with Aimo to deliver its DC fast charging solutions to SkiStar Lindvallen in Sälen, Sweden17.2.2026 10:30:00 EET | Press release
Kempower and Aimo are collaborating with SkiStar to install four new Kempower fast EV charging points in the popular ski resort of Lindvallen in Sälen. As cars are by far the most common means of transport to Sälen, SkiStar is committed to making things easier for guests with electric cars while also helping to reduce emissions. There are plans to later supplement the new charging facility with a bus charger to power a new local electric bus that will operate around the Sälen area.
Kempower ja Aimo toimittavat DC-pikalatureita SkiStarin Lindvallenin hiihtokeskukseen Säleniin, Ruotsiin17.2.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Kempower ja Aimo ovat aloittaneet yhteistyön SkiStar-yhtiön kanssa neljän uuden Kempower-pikalataussatelliitin asentamiseksi suosittuun Lindvallenin hiihtokeskukseen Sälenissä. Säleniin matkustetaan useimmiten autolla, joten SkiStar on sitoutunut helpottamaan sähköautolla saapuvien vieraiden matkantekoa ja vähentämään päästöjä. Uutta sähköautojen pikalatausasemaa on tarkoitus myöhemmin päivittää bussilaturilla uuden sähköisen paikallisbussin käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme