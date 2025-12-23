BURGER KING® ja Taco Bell avaavat ovensa Ala-Tikkurilaan 5.3.2026 – luvassa avajaistarjouksia ja ilmaisia tuotteita ensimmäisille asiakkaille

24.2.2026 13:18:05 EET | BURGER KING® Suomi | Tiedote

BURGER KING® ja Taco Bell -pikaruokaravintolaketjut avaavat maaliskuun alussa yhteisessä osoitteessa Ala-Tikkurilassa. Avajaispäivänä 5.3. BURGER KING® jakaa 20 ensimmäiselle asiakkaalleen ilmaisen Whopper -aterian ja Taco Bell puolestaan ilahduttaa 20 ensimmäistä asiakastaan ilmaisella Crunchwrap Supreme aterialla. Avajaisissa on lisäksi mahdollisuus voittaa herkullisia palkintoja.

Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju, joka on tunnettu erityisesti liekillä grillatuista burgereistaan, kuten klassisesta Whopperista. Vuonna 1962 perustettu Taco Bell puolestaan tarjoaa muun muassa tacoja, burritoja ja quesadilloja.

”Olemme iloisia, kun pääsemme avaamaan jälleen uudet BURGER KING® ja Taco Bell ravintolat saman katon alle sekä tuomaan asiakkaidemme makuun valmistetut hampurilaiset ja tacot yhä laajemmalle joukolle suomalaisia”, kertoo Burger Kingin ja Taco Bellin Suomen liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.

Uudet ravintolat pyrkivät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laajalla tuotevalikoimalla ja asiakaskapasiteetilla. Asiakkaat voivat nauttia ruoat paikan päällä viihtyisissä asiakastiloissa, tilata tuotteet suoraan kotiovelle sovelluksella tai napata herkulliset eväät mukaan autokaistan kautta.

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:
Siru Kalpio, ketjujohtaja,
Restel Fast Food Oy / BURGER KING® ja Taco Bell
Puh. +358 40 5190233
Email: siru.kalpio@restel.fi

BURGER KING® Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju, jonka ravintoloissa syö maailmanlaajuisesti noin 12 miljoonaa herkuttelijaa päivittäin. Hampurilaisravintolat tunnetaan liekillä grillatuista hampurilaispihveistä ja herkuista, jotka valmistetaan aina tilauksesta. Klassikkotuote, WHOPPER®-hampurilainen, on valmistettu muuttumattomalla reseptillä jo vuodesta 1957. www.burgerking.fi - http://www.burgerking.fi/ RESTEL OY Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, johon kuuluu noin 200 ravintolaa työllistäen noin 2 200 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat BURGER KING®-, Taco Bell-, Rax Pizzabuffet-, Ísey Skyr Bar-, HelmiSimpukka-, Wanha Mestari-, Hemingway's -ravintolat sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat, Classic pizza ja Makaronitehdas.

