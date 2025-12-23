BURGER KING® ja Taco Bell avaavat ovensa Ala-Tikkurilaan 5.3.2026 – luvassa avajaistarjouksia ja ilmaisia tuotteita ensimmäisille asiakkaille

Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju, joka on tunnettu erityisesti liekillä grillatuista burgereistaan, kuten klassisesta Whopperista. Vuonna 1962 perustettu Taco Bell puolestaan tarjoaa muun muassa tacoja, burritoja ja quesadilloja.

”Olemme iloisia, kun pääsemme avaamaan jälleen uudet BURGER KING® ja Taco Bell ravintolat saman katon alle sekä tuomaan asiakkaidemme makuun valmistetut hampurilaiset ja tacot yhä laajemmalle joukolle suomalaisia”, kertoo Burger Kingin ja Taco Bellin Suomen liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.

Uudet ravintolat pyrkivät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laajalla tuotevalikoimalla ja asiakaskapasiteetilla. Asiakkaat voivat nauttia ruoat paikan päällä viihtyisissä asiakastiloissa, tilata tuotteet suoraan kotiovelle sovelluksella tai napata herkulliset eväät mukaan autokaistan kautta.