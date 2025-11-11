Kutsu medialle: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari 26.2.2026
24.2.2026 09:52:39 EET | JLL Finland | Kutsu
Tervetuloa medialle avoimeen kiinteistöalan seminaariin, jossa aiheina ovat mm. avoimet kiinteistörahastot, markkinoiden uusi maailmanjärjestys ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymät vuonna 2026.
Kiinteistöasiantuntija JLL järjestää seminaarin Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13 A,00100 Helsinki) TORSTAINA 26.2. klo 8.30 - 10.30.
Ohjelma:
8.30 Aamiainen
9.00 Seminaarin aloitus
Lippo Suominen, Päästrategi, OP
Markkinakatsaus – Uusi maailmanjärjestys?
Eemeli Lehto, Head of Debt Advisory
Velkamarkkina – voiko mennä tästä enää paremmaksi?
Pauliina Rantsi, Deputy Head of Capital Markets
Kiinteistösijoitusmarkkinan näkymät vuodelle 2026
Sauli Vilén, Pääanalyytikko, Inderes
Avointen kiinteistörahastojen uusi nousu
Yuehan Wang, Global Research Director, Real Estate Technology, JLL
AI's impact on Real Estate
10.30 Seminaari päättyy
Tilaisuus on avoin toimittajille. Asiantuntijoita on mahdollista haastatella tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittautumiset Ida Kirveslahdelle (ida.kirveslahti@jll.com).
Yhteyshenkilöt
Ida KirveslahtiMarketing specialist, mediayhteyshenkilöPuh:044 575 8210ida.kirveslahti@jll.com
