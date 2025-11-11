Kutsu medialle: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari 26.2.2026

24.2.2026 09:52:39 EET | JLL Finland | Kutsu

Jaa

Tervetuloa medialle avoimeen kiinteistöalan seminaariin, jossa aiheina ovat mm. avoimet kiinteistörahastot, markkinoiden uusi maailmanjärjestys ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymät vuonna 2026.

Kiinteistöasiantuntija JLL järjestää seminaarin Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13 A,00100 Helsinki) TORSTAINA 26.2. klo 8.30 - 10.30.

Ohjelma:

8.30 Aamiainen

9.00 Seminaarin aloitus

Lippo Suominen, Päästrategi, OP

Markkinakatsaus – Uusi maailmanjärjestys?

Eemeli Lehto, Head of Debt Advisory

Velkamarkkina – voiko mennä tästä enää paremmaksi?

Pauliina Rantsi, Deputy Head of Capital Markets

Kiinteistösijoitusmarkkinan näkymät vuodelle 2026

Sauli Vilén, Pääanalyytikko, Inderes

Avointen kiinteistörahastojen uusi nousu

Yuehan Wang, Global Research Director, Real Estate Technology, JLL

AI's impact on Real Estate

10.30 Seminaari päättyy

Tilaisuus on avoin toimittajille. Asiantuntijoita on mahdollista haastatella tilaisuuden jälkeen. 

Ilmoittautumiset Ida Kirveslahdelle (ida.kirveslahti@jll.com).

Avainsanat

kiinteistökiinteistösijoittaminen

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta JLL Finland

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye