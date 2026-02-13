Suomen talous ei nouse ilman osaajia – tuottavuuskuoppa syvenee, jos korkeakouluihin ei panosteta
24.2.2026 12:59:19 EET | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote
Suomen heikko talouskasvu on seurausta pitkästä tuottavuuskuopasta. Tutkimusnäyttö osoittaa, että korkeakoulutus – erityisesti STEM-aloilla – on ratkaiseva tekijä tuottavuuden, innovaatioiden ja julkisen talouden kestävyyden kannalta. Ilman määrätietoisia panostuksia osaamiseen Suomi uhkaa ajautua pysyvään matalan kasvun ja velkaantumisen kierteeseen.
Laboren johtaja Mika Maliranta arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa, että Suomen talouskehityksen keskeinen ongelma on yksityisen sektorin tuottavuuskasvun pysähtyminen 2010-luvun alussa.
Tuottavuus ja velka kulkevat käsi kädessä
Tutkimusten mukaan yksityisen sektorin tuottavuuskasvun hidastuminen on ollut selvästi yhteydessä julkisen talouden velkasuhteen kasvuun. Kun tuottavuus hiipui 2010-luvulla, myös velka suhteessa BKT:hen alkoi kasvaa. Kun tuottavuus hetkellisesti piristyi, velkasuhteen nousu pysähtyi.
– Julkisen talouden tasapaino ei vahvistu kestävällä tavalla ilman tuottavuuden nousua, Maliranta toteaa.
Koulutus ratkaisee, syntyykö uusia innovaatioita
Innovaatioperusteinen talouskasvuteoria korostaa koulutuksen merkitystä teknologisen kehityksen moottorina. Toisin kuin perinteisessä kasvulaskennassa, moderni tutkimus osoittaa, että koulutustaso vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja millaisia innovaatioita yrityksissä syntyy.
Erityisesti matemaattis-luonnontieteellinen koulutus (STEM) on vahvasti yhteydessä keksintöihin ja yritysten innovatiivisuuteen. Suomalaisaineistoihin perustuvat tutkimukset osoittavat:
- STEM-koulutettujen osuuden kasvu on yhteydessä yritysten tuottavuuden nopeampaan kasvuun – vaikutus näkyy muutaman vuoden viiveellä.
- Myös kaupallisen korkeakoulutuksen saaneilla on merkittävä, mutta välittömämpi yhteys yritysten tuottavuuskehitykseen.
- Yritykset ovat kilpailleet STEM-osaajista kiihtyvään tahtiin, mikä näkyy nopeana palkkakehityksenä erityisesti työnantajaa vaihtaneilla osaajilla.
Nuoret yritykset luovat kasvun siemenet ja tulevan kasvu perustuksia
Suomessa on 2000-luvun puolivälin jälkeen syntynyt kiihtyvään tahtiin innovaatioperusteisia uusia yrityksiä. Niissä työskentelee yhä enemmän tutkijoita ja kehittäjiä, ja patentti- sekä innovaatiotilastot viittaavat siihen, että tuloksia alkaa syntyä.
Erityisesti nuorissa yrityksissä:
- STEM-taustaisten tutkijakoulutettujen suuri osuus liittyy aktiiviseen patentointiin.
- Nopeasti kasvavat nuoret yritykset ovat 2010-luvun jälkipuoliskolla luoneet työpaikkoja jopa Yhdysvaltoja ripeämmin.
Tutkimustulokset tukevat näkemystä, että osaaminen on keskeinen tekijä yritysdynamiikassa ja luovassa uudistumisessa.
Suomen koulutustaso on pudonnut OECD-kärjestä
Vuonna 1991 korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25–34-vuotiaista oli Suomessa 31 prosenttia – maailman huipputasoa. Vuoteen 2021 mennessä Suomi oli pudonnut 28 OECD-maan taakse. Samaan aikaan nuorten osaaminen on heikentynyt jo yli kahden vuosikymmenen ajan.
– Kun talous on lähellä kansainvälistä tuottavuuseturintamaa, korkeakoulutettujen suuri osuus on erityisen tärkeä kasvutekijä. Tässä tilanteessa koulutusleikkaukset ovat tutkimusnäytön vastaisia, Maliranta arvioi.
Negatiivisen kierteen riski on todellinen
Lausunnossa varoitetaan niin sanotusta fiskaalisesta stagnaatiosta: julkisen talouden alijäämät johtavat kasvua heikentäviin leikkauksiin, mikä edelleen heikentää pitkän aikavälin kasvua ja julkista taloutta. Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että koulutus- ja innovaatiopolitiikan yhdistäminen voi tuottaa merkittäviä tuottavuusvaikutuksia – mutta vaikutukset näkyvät usein vasta vuosien viiveellä.
Johtopäätös: osaamisinvestoinnit ovat kasvupolitiikan ydintä
- Tuottavuuskuopasta nouseminen edellyttää teknologisten edistysaskelten kiihtymistä.
- Yritykset tarvitsevat siihen korkeakoulutettua työvoimaa, erityisesti STEM-aloilta.
- Korkeakoulujen resurssit, perustutkimus ja yritysyhteistyö ovat keskeisiä kasvun edellytyksiä.
- Osaamispanostukset eivät ole kuluerä vaan pitkän aikavälin investointi julkisen talouden kestävyyteen.
Tiedote pohjaustuu Mika Malirannan lausuntoon Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle. Lausunto kokonaisuudessaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika MalirantajohtajaLaborePuh:050 369 8054mika.maliranta@labore.fi
Linkit
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE
Haluammeko auttaa vai satuttaa lapsia?13.2.2026 09:14:13 EET | Blogi
Helsingin sanomat uutisoi jonkin aikaa sitten Hallituksen esityksestä perusopetuslain muuttamisesta koskien niin sanottua osaamistakuuta. Esityksen mukaan oppilaan arvioinnista, vuosiluokalle siirtymisestä ja todistuksista säädettäisiin jatkossa entistä tarkemmin lain tasolla. Opettaja vastaisi edelleen oppilaan arvioinnista, mutta uudet selkeämmät arvioinnin kriteerit perustuisivat tulevaisuudessa entistä tarkemmin oppiaineiden tavoitteisiin ja vähimmäisosaamisen kriteereihin.
Perusopetuksen järjestelmällinen kehittäminen edellyttää parempaa tietopohjaa oppimistuloksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä12.2.2026 17:01:33 EET | Tiedote
Koulutusta koskeva tietopohja on puutteellinen eikä mahdollista nykyvaatimukset täyttävää perusopetuksen arviointia ja tutkimusta. Tämä käy ilmi tarkastusvaliokunnan tilaamasta tutkimuksesta, jossa luodaan pitkän aikavälin kokonaiskuva perusopetuksen oppimistulosten ja perhetaustan väliseen yhteyteen sekä mahdolliseen eriytymiseen Suomessa. Tutkimuksessa kuvataan myös koulutuksen tietopohjaan liittyviä ongelmia ja tehdään ehdotuksia muutostarpeista.
Selvitys: Hyvätuloisten veronkevennykset eivät juuri paranna julkisten alojen työntekijöiden ostovoimaa12.2.2026 09:02:52 EET | Tiedote
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tilaama ja Työn ja talouden tutkimus Laboren toteuttama Esimerkkikotitalouksien ostovoimakatsaus osoittaa, että vuosien 2022–2023 korko- ja inflaatiokriisi on jättänyt pysyvän jäljen monien kotitalouksien ostovoimaan. Veromuutokset eivät merkittävästi paranna keski- ja matalatuloisten julkisten alojen työntekijöiden taloudellista asemaa. Ostovoiman kehitys nojaa ensisijaisesti palkkatulojen kasvuun – ei veropolitiikkaan.
Suomella kaikki edellytykset nousta dynaamiseksi kasvutaloudeksi – kasvuharppaus vaatii nyt osaavaa työvoimaa ja osaavaa omistajuutta6.2.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Kansantalouden tasolla Suomi on junnannut kohta kaksi vuosikymmentä, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan samaan aikaan on kuitenkin perustettu useita innovatiivisia yrityksiä. Näiden yritysten dynamiikka on monin paikoin vertailukelpoinen jopa Yhdysvaltojen kanssa. Tänään julkaistun Etlan ja Laboren tutkimusraportin ja kirjan mukaan Suomella on kaikki edellytykset nousta dynaamiseksi kasvutaloudeksi. Jotta potentiaali realisoituisi, on Suomen siirryttävä pankkikeskeisestä rahoituksesta kohti pääomarahoitteista ja aktiivista, osaavaa omistajuutta.
Kutsu: Pinnan alta uuteen nousuun? Yritysrahoitus ja muut kasvuloikan edellytykset29.1.2026 10:00:00 EET | Kutsu
Miksi Suomen talouskasvu on ollut niin olematonta finanssikriisin jälkeen ja millä edellytyksillä voimme päästä uuteen nousuun ja kestävään kasvuun?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme