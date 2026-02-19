Elenia asentaa lintuvaroittimia ilmajohtoon Jyväskylän Vesangalla joutsenten suojelemiseksi
24.2.2026 11:38:04 EET | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia asentaa tiistaina 24.2. Jyväskylän Vesangalle sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähkölinjoihin ja suojelevat erityisesti kansallislintu laulujoutsenta sen lentoreiteillä.
Vesangalla keskijänniteverkon ilmajohtoon asennetaan 12 heijastavaa lintuvaroitinta noin 300 metrin matkalle. Varoittimet sijoitetaan peltoalueen ylitykseen limittäin 20–25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdon turvallisesti.
”Järjestelmällinen joutsenten suojelu on ollut osa sertifioitua ympäristö- ja vastuullisuustyötämme vuodesta 2007 lähtien. Työtä tehdään yhteistyössä paikallisten asukkaiden, lintuharrastajien ja BirdLife Suomen kanssa, ja verkkoalueellamme on kaikkiaan noin 3 000–4 000 lintuvaroitinta ja aiemmin asennettua lintupalloa”, viestintäpäällikkö Miia Käyhkö kertoo.
Lintuvaroittimia on asennettu erityisesti joutsenten suosimille pesimä- ja levähdyspaikoille Elenian verkkoalueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.
”Pitkällä aikavälillä tehokkain keino parantaa lintujen turvallisuutta ja tukea luonnon monimuotoisuutta on sähköverkon maakaapelointi. Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoamme jatkuvasti säävarmaksi maakaapeliverkoksi, mikä parantaa samalla myös sähkönjakelun varmuutta asiakkaillemme”, Käyhkö lisää.
Asiakkaat ja lintuharrastajat ilmoittavat riskipaikoista
Ilmajohdot voivat olla merkittävä riski joutsenille niiden nousu- ja laskupaikoilla. Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailtaan sekä paikallisilta lintuharrastajilta. Ilmoituksen tarpeellisesta kohteesta voi tehdä Elenian verkkosivuilla. Lintuvaroittimia asennetaan valittuihin kohteisiin tarpeen mukaan.
Miia KäyhköViestintäpäällikköEleniaPuh:+358 50 486 9363miia.kayhko@elenia.fi
Elämää sähköistämässä
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
