Kokoomuksen Kauma: Taloudessa näkyy jo käänne – hallitus jatkaa työtä työllisyyden parantamiseksi
24.2.2026 14:30:05 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan keskustan välikysymyksessä nostetaan ansiokkaasti esiin aiheellisia huolia, mutta omat konkreettiset ratkaisut loistavat poissaolollaan.
Kauma kritisoi keskustaa siitä, että välikysymyksessä puolue ei juuri tarjoa omia konkreettisia ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi.
– Välikysymyksessä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Se ehkä kertoo siitä, keskustassakin tiedetään, että ajat ovat poikkeuksellisen haastavat. Valtion budjetin liikkumavaraa on todella vähän, eivätkä kaikki asiat ole omissa käsissämme. Mutta jos kritisoi hallitusta, pitäisi pystyä myös kertomaan, mitä tekisi itse toisin, Kauma sanoo.
Kauma vaatii keskustalta suhteellisuudentajua tilanteessa, jossa Suomesta riippumattomat ulkoiset tekijät vaikuttavat vahvasti työllisyystilanteeseen.
– On rehellistä sanoa, että Orpon hallituskauden kriisi on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Se alkoi täsmälleen neljä vuotta sitten, juuri tänä päivänä, 24. helmikuuta. Suomen sijainti aggressiivisesti ja arvaamattomasti toimivan Venäjän vieressä on saanut ihmiset ja yritykset varovaisiksi. Olisi kohtuullista, että keskustasta tunnistetaan tämä, Kauma sanoo.
Kauman mukaan hallitus ei ole jäänyt toimettomaksi, vaan on toteuttanut uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä työllisyyden vahvistamiseksi.
– Työrauhalainsäädäntöä on uudistettu investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Viennin kilpailukykyä on vahvistettu vientivetoisella palkkamallilla. Pk-yritysten työllistämistä on helpotettu usein eri toimin, kuten paikallista sopimista edistämällä, yhteistoimintalakia uudistamalla ja henkilöperusteista irtisanomiskynnystä madaltamalla. Ajatellaanko keskustassa, että nämä tekemämme toimet ovat syy vaikealle työttömyystilanteelle, Kauma kysyy.
Hallitus valmistelee kevään aikana lisää toimia työllisyyden vahvistamiseksi, kuten työttömyysturvalla opiskelun helpottamista 25 vuotiaiden kohdalla, määräaikaisten työsopimusten joustavoittamista sekä toimia naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi.
Kauma korostaa, että vaikeassa tilanteessa tarvitaan ratkaisuja, joissa tunnistetaan työttömyyden juurisyyt.
– Ei huolen toistaminen työllistä ketään. Suomi tarvitsee nyt tekoja. Hallitus tekee niitä joka päivä. Ja toivon, että oppositiolta nähdään samaa vastuunkantoa, Kauma päättää.
Kokoomuksen ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa työttömyydestä liitteenä. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Pia Kauma
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
