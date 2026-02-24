Infotilaisuudet lasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille pidetään 3.3. ja 17.3. etäyhteyksin

Valmennusta, tukea ja rahallista korvausta

Keski-Suomen hyvinvointialueen Perhehoitoyksikkö Koivikossa on jatkuva haku perhehoidon valmennuksiin. Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko rekrytoi, valmentaa ja tukee perhehoitajia. Vielä valmennuksen aikana ja sen jälkeenkin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä perhehoitajaksi. Seuraava valmennus on alkamassa 14.3.2026.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään aina edellisenä päivänä

Infotilaisuudet lasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään 3.3.2026 ja 17.3.2026 klo 17.00 etäyhteyksin.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Lisää tietoa perhehoitajuudesta Perhehoitoyksikkö Koivikon verkkosivuilla.