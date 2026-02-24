Infotilaisuudet lasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille pidetään 3.3. ja 17.3. etäyhteyksin
24.2.2026 15:30:58 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kiinnostaisiko sinun perhettäsi toimia sijaisperheenä sijoitetulle lapselle tai nuorelle tai sijaishoitajana perhehoitajalle? 3.3. ja 17.3. etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa saat tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita perheitä vielä mihinkään.
Valmennusta, tukea ja rahallista korvausta
Keski-Suomen hyvinvointialueen Perhehoitoyksikkö Koivikossa on jatkuva haku perhehoidon valmennuksiin. Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko rekrytoi, valmentaa ja tukee perhehoitajia. Vielä valmennuksen aikana ja sen jälkeenkin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä perhehoitajaksi. Seuraava valmennus on alkamassa 14.3.2026.
Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään aina edellisenä päivänä
Infotilaisuudet lasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään 3.3.2026 ja 17.3.2026 klo 17.00 etäyhteyksin.
Ilmoittaudu infotilaisuuteen sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.
Lisää tietoa perhehoitajuudesta Perhehoitoyksikkö Koivikon verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Marja-Leena Huisko, johtava sosiaalityöntekijä, p. 040 663 4728, marja-leena.huisko(at)hyvaks.fi, perhehoitoyksikkö Koivikko, Keski-Suomen hyvinvointialue
Reetta Salmi, sosiaalityöntekijä, p. 050 311 8326, reetta.salmi@hyvaks.fi, perhehoitoyksikkö Koivikko, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193
