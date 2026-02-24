Aluevaltuusto hyväksyi omavelkaisen takauksen

Aluevaltuusto myönsi omavelkaisen takauksen erityisen vaativan tuen asumisyksikön toteuttamiskustannuksiin tarkoitetulle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainalle. Takaus on enintään 4 000 000 euroa. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy on Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden yhteisesti omistama kiinteistöyhtiö. Hyvinvointialueen taloudellinen riski varmistetaan yhtiön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella sekä vastavakuuksilla. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy rakennuttaa ja vuokraa hyvinvointialueelle asumisyksikön Espooseen. Erityisen vaativan asumisen asiakaspaikkoja lisätään omassa palvelutuotannossa palvelustrategian mukaisesti.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin aluehallituksen antamista vastauksista valtuustoaloitteisiin ja aluehallitukselle osoitettuihin kysymyksiin. Käsitellyt ja tiedoksi merkityt vastaukset liittyivät raskauden ehkäisyn päivitettyjen suositusten toimeenpanoon, gynekologisten sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon sekä palveluiden saatavuuteen, rakenteellisen sosiaalityön tuottaman tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa, keskenmenon kokeneen tukemiseen osana neuvolapalveluja, Wilman käyttämisen mahdollistamiseen opiskeluhuollossa sekä mielenterveyskuntoutujien fyysisten terveystarkastusten toteutumiseen.