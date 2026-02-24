Välfärdsområdesfullmäktige beviljade proprieborgen för ett lån

Välfärdsområdesfullmäktige beviljade proprieborgen för Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:s lån som tas ut för verkställighetskostnaderna för en boendeenhet för särskilt krävande stöd. Borgen är högst 4 000 000 euro. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy är ett fastighetsbolag som ägs gemensamt av Västra Nylands, Mellersta Nylands, Östra Nylands, Vanda-Kervos, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands välfärdsområden. Välfärdsområdets ekonomiska risk minimeras genom ett långvarigt hyresavtal med bolaget och motsäkerheter. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy låter bygga och hyr ut till välfärdsområdet en boendeenhet i Esbo. Antalet klientplatser inom särskilt krävande boende utökas i den egna serviceproduktionen i enlighet med servicestrategin.

Dessutom diskuterades vid sammanträdet välfärdsområdesstyrelsens svar på fullmäktigemotioner och frågor framställda till välfärdsområdesstyrelsen. De behandlade och för kännedom antecknade svaren gällde verkställighet av uppdaterade rekommendationer för preventivmedel, identifiering och behandling av gynekologiska sjukdomar samt tillgång till gynekologiska tjänster, hur kunskap från strukturellt socialt arbete utnyttjas i beslutsfattandet, erbjudande av stöd inom rådgivningens tjänster till personer som upplevt missfall, möjliggörande av användningen av Wilma inom elevhälsan och genomförandet av fysiska hälsoundersökningar för rehabiliteringsklienter inom mentalvården.