Johannes Yrttiaho: Suomi tarvitsisi velkajarrun sijaan ennen kaikkea leikkausjarrun

– Velkajarru tarkoittaa nykyhallituksen leikkauslinjan erittäin merkittävää kiristymistä seuraavalla vaalikaudella, Yrttiaho sanoo.



Suomessa on Euroopan unionin pahin työttömyys, ja avoimien työpaikkojen määrä on puolittunut vuodesta 2022. Investointivaje on jatkunut liki parikymmentä vuotta.

– Suuryritykset, jotka voisivat investoida, eivät sitä ole tehneet. Voitot ovat menneet omistajien taskuihin. Syynä on suuryhtiöille erityisen höveli tuki- ja veropolitiikka, joka takaa voitot ilman toiminnan kehittämistä, Yrttiaho sanoo.

Suomen talouden tilannetta heikentävät nyt entisestään hallituksen leikkaukset pieni- ja keskituloisilta kansalaisilta. Leikkaukset jarruttavat kulutuskysyntää.

– Orpon hallituksen sopeutukset ovat nettona 3,5 miljardia. Millä logiikalla Suomen talouden tilanne paranisi, jos leikkauslinjaa kiristetään vielä merkittävästi nykyisestä, jopa velkajarrun 11 miljardiin, Yrttiaho kysyy.

– Suomi tarvitsisi velkajarrun sijaan ennen kaikkea leikkausjarrun. Toimeentuloa kurjistavat ja palveluita heikentävät leikkaukset tulisi pysäyttää ja perua. Näin ostovoima ja luottamus tulevaan voisivat palautua. Kotimainen kysyntä kasvaisi ja syntyisi työpaikkoja. Työttömyyden hellittäminen tuottaisi valtiolle verotuloja ja vähentäisi sosiaaliturvamenoja. Tämä hillitsisi myös velkaantumista, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho huomauttaa, että pääministeri Orpo itse totesi mm. HS:n viime perjantain haastattelussa, että nykyisillä leikkauksilla on kasvua heikentävä vaikutus. Myös finanssipoliittisen työryhmän raportissa uusien leikkausten lasketaan heikentävän kasvua.

– On ylipäänsä kyseenlaista, että edellinen hallitus ja eduskunta yrittävät sitoa tulevien päättäjien käsiä vaalien yli. Kansan tulee vaaleissa saada päättää, miten Suomea johdetaan. Ihmettelen erityisesti sitä, että Sdp on valinnut linjakseen ensi vaalikauden leikkauslistojen laatimisen yhdessä kokoomuksen kanssa, kun kummankin työväenpuolueen pitäisi oppositiossa nyt yhdessä ja kaikin voimin torjua näitä leikkauksia.

– Vasemmistoliiton koko ajan parantuva kannatus kyselyissä kertoo, että suomalaiset pitävät puolueen linjaa leikkausten vastustamisessa oikeana, Yrttiaho päättää.