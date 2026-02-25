Johannes Yrttiaho: Suomi tarvitsisi velkajarrun sijaan ennen kaikkea leikkausjarrun
25.2.2026 09:48:20 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho pitää viisaana puolueensa päätöstä hylätä ns. velkajarru.
– Velkajarru tarkoittaa nykyhallituksen leikkauslinjan erittäin merkittävää kiristymistä seuraavalla vaalikaudella, Yrttiaho sanoo.
Suomessa on Euroopan unionin pahin työttömyys, ja avoimien työpaikkojen määrä on puolittunut vuodesta 2022. Investointivaje on jatkunut liki parikymmentä vuotta.
– Suuryritykset, jotka voisivat investoida, eivät sitä ole tehneet. Voitot ovat menneet omistajien taskuihin. Syynä on suuryhtiöille erityisen höveli tuki- ja veropolitiikka, joka takaa voitot ilman toiminnan kehittämistä, Yrttiaho sanoo.
Suomen talouden tilannetta heikentävät nyt entisestään hallituksen leikkaukset pieni- ja keskituloisilta kansalaisilta. Leikkaukset jarruttavat kulutuskysyntää.
– Orpon hallituksen sopeutukset ovat nettona 3,5 miljardia. Millä logiikalla Suomen talouden tilanne paranisi, jos leikkauslinjaa kiristetään vielä merkittävästi nykyisestä, jopa velkajarrun 11 miljardiin, Yrttiaho kysyy.
– Suomi tarvitsisi velkajarrun sijaan ennen kaikkea leikkausjarrun. Toimeentuloa kurjistavat ja palveluita heikentävät leikkaukset tulisi pysäyttää ja perua. Näin ostovoima ja luottamus tulevaan voisivat palautua. Kotimainen kysyntä kasvaisi ja syntyisi työpaikkoja. Työttömyyden hellittäminen tuottaisi valtiolle verotuloja ja vähentäisi sosiaaliturvamenoja. Tämä hillitsisi myös velkaantumista, Yrttiaho sanoo.
Yrttiaho huomauttaa, että pääministeri Orpo itse totesi mm. HS:n viime perjantain haastattelussa, että nykyisillä leikkauksilla on kasvua heikentävä vaikutus. Myös finanssipoliittisen työryhmän raportissa uusien leikkausten lasketaan heikentävän kasvua.
– On ylipäänsä kyseenlaista, että edellinen hallitus ja eduskunta yrittävät sitoa tulevien päättäjien käsiä vaalien yli. Kansan tulee vaaleissa saada päättää, miten Suomea johdetaan. Ihmettelen erityisesti sitä, että Sdp on valinnut linjakseen ensi vaalikauden leikkauslistojen laatimisen yhdessä kokoomuksen kanssa, kun kummankin työväenpuolueen pitäisi oppositiossa nyt yhdessä ja kaikin voimin torjua näitä leikkauksia.
– Vasemmistoliiton koko ajan parantuva kannatus kyselyissä kertoo, että suomalaiset pitävät puolueen linjaa leikkausten vastustamisessa oikeana, Yrttiaho päättää.
Yhteyshenkilöt
Johannes YrttiahoPuh:050 440 5204johannes.yrttiaho@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Hanna Sarkkinen: Seuraavan vaalikauden sopeutustavoitetta ei ole järkevää päättää yli vuotta ennen vaaleja25.2.2026 09:16:35 EET | Tiedote
Parlamentaarinen finanssipoliittisen ryhmä jätti tänään raporttinsa ylivaalikautisesta ja ensi vaalikauden rahoitusasematavoitteesta. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.
Minja Koskela: Työllisyys ei kohene miljonäärejä paapomalla24.2.2026 14:50:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan Suomen karut työllisyysluvut eivät parane työntekijöiden asemaa heikentämällä ja omistajien voittoja paisuttamalla. Koskela piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron tänään eduskunnassa keskustelussa työttömyyskriisistä tehdystä välikysymyksestä.
Hanna Sarkkinen: Ei ole mielekästä sitoa seuraavan hallituksen talouspolitiikkaa vuosi ennen vaaleja20.2.2026 11:52:42 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen jätti tänään eriävän mielipiteen finanssipoliittisen ryhmän raporttiin. Raportissa linjataan ylivaalikautinen rahoitusasematavoite seuraavalle 7 vuodelle sekä seuraavan vaalikauden rahoitusasematavoite. Molemmissa asetetaan raja sille, kuinka syviä alijäämiä valtio, kunnat ja hyvinvointivaltiot saavat tehdä.
Pia Lohikoski: Hallituksen linja uhkaa romuttaa kotoutumiskoulutuksen toimivan perustan19.2.2026 10:51:46 EET | Tiedote
Hallitus on muuttamassa kotoutumiskoulutuslakia niin, että vapaan sivistystyön kielikoulutustehtävä ja siten opistojen laaja koulutuskapasiteetti ja sen rahoitus poistettaisiin kertaheitolla. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikosken kritisoi hallitusta kotoutumisen rapauttamisesta.
Timo Furuholm: Ministeri Ranne jarruttaa Varsinais-Suomen raideliikennettä18.2.2026 08:17:57 EET | Tiedote
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm kritisoi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen linjauksia, jotka hänen mukaansa jarruttavat Varsinais-Suomen raideliikennehankkeita ja heikentävät alueen investointeja ja työllisyyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme