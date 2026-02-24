Haapamäen sortumakohdan viimeistelytyöt käynnistyvät valtatiellä 23
25.2.2026 10:07:48 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Marraskuussa 2025 massiivisen sortuman jäljiltä liikenteelle palautettu valtatie 23 Haapamäellä saa vielä loppusilauksensa, kun sortumakohdan länsipuolella olevia penkereitä vahvistetaan niin sanotuilla vastapenkereillä. Työt alkavat viikolla 10. Niiden kesto on noin neljä viikkoa. Työn aikainen nopeusrajoitus maantiellä on 50 km/h.
Maaperätutkimukset osoittivat, että valtatiellä 23, sortumakohdan länsipuolella Virtain suunnassa, penkereiden stabiliteetti on melko heikko eli maa-aines ei ole tarpeeksi sitovaa. Niinpä penkereitä vahvistetaan tien molemmin puolin vastapenkereillä, jotka sitovat varsinaista tien pengertä omalla painollaan, jolloin tien maa-aines ei pääse pullahtamaan.
Työt aloitetaan puuston poistolla. Sen jälkeen siirrytään maa-aineksen ajoon. Lopuksi toteutettavat maantieluiskan loivennukset aiheuttavat alennetun nopeusrajoituksen ja alueella liikkuvan työmaaliikenteen lisäksi haittaa liikenteelle, kun liuskojen loiventamisen aikana liikenteelle on käytössä vain yksi kaista. Liikennettä tullaan ohjaamaan tässä työvaiheessa käsiohjauksella.
– Nämä nyt tehtävät työt ovat ennalta suunniteltuja varotoimia, eikä sortumavaaraa ole, yksikön päällikkö Janne Jaatinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta korostaa.
Kesällä tie saa lopullisen päällystekerroksen ja vastapenkereet viimeistellään
Vastapenkereiden painumisaika on noin kolme kuukautta eli sen jälkeen ne ovat lopullisessa muodossaan. Kesällä painumisajan jälkeen nyt tehtävät penkereet tarkistetaan ja niitä vahvistetaan tarpeen mukaan.
Sortumakohta saa kesän aikana myös lopullisen päällystekerroksen.
Janne JaatinenYksikön päällikköKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 024 683
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
