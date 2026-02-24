Haapamäen sortumakohdan viimeistelytyöt käynnistyvät valtatiellä 23

Maaperätutkimukset osoittivat, että valtatiellä 23, sortumakohdan länsipuolella Virtain suunnassa, penkereiden stabiliteetti on melko heikko eli maa-aines ei ole tarpeeksi sitovaa. Niinpä penkereitä vahvistetaan tien molemmin puolin vastapenkereillä, jotka sitovat varsinaista tien pengertä omalla painollaan, jolloin tien maa-aines ei pääse pullahtamaan.

Työt aloitetaan puuston poistolla. Sen jälkeen siirrytään maa-aineksen ajoon. Lopuksi toteutettavat maantieluiskan loivennukset aiheuttavat alennetun nopeusrajoituksen ja alueella liikkuvan työmaaliikenteen lisäksi haittaa liikenteelle, kun liuskojen loiventamisen aikana liikenteelle on käytössä vain yksi kaista. Liikennettä tullaan ohjaamaan tässä työvaiheessa käsiohjauksella.

– Nämä nyt tehtävät työt ovat ennalta suunniteltuja varotoimia, eikä sortumavaaraa ole, yksikön päällikkö Janne Jaatinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta korostaa.

Kesällä tie saa lopullisen päällystekerroksen ja vastapenkereet viimeistellään

Vastapenkereiden painumisaika on noin kolme kuukautta eli sen jälkeen ne ovat lopullisessa muodossaan. Kesällä painumisajan jälkeen nyt tehtävät penkereet tarkistetaan ja niitä vahvistetaan tarpeen mukaan.

Sortumakohta saa kesän aikana myös lopullisen päällystekerroksen.