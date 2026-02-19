KSBR rakentaa energiavaraston Korkeamaan tuulipuiston yhteyteen

KSBR, Keski-Suomen Betonirakenne Oy

KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) rakentaa energiavaraston osaksi OX2:n Korkeamaan tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle.

Tomas Ärlemo

KSBR sopi jo aiemmin viime vuonna uusiutuvan energian yhtiön OX2:n kanssa Korkeamaan tuulipuiston rakentamisesta Soinin kuntaan.

Akkuenergiavarasto (Battery Energy Storage System, BESS) on kokonaisteholtaan 110 megawattia ja energiakapasiteetiltaan 220 megawattituntia.

– Toteutamme energiavaraston suunnittelun, perustukset, maanrakennuksen, sähkötekniset työt ja verkkoliitynnän. Tämä on luontevaa jatkoa sille, että rakennamme jo entuudestaan paikan päällä tuulipuistoa, KSBR:n projektipäällikkö Tuomas Pukinkorva taustoittaa.

Parhaillaan KSBR pystyttää Kauhavalla akkuenergian varastointijärjestelmää Nala Renewablesille. Energiavarastoja nousee muun muassa tuulivoimahankkeiden yhteyteen kiihtyvällä tahdilla.

– Energiavarastointiteknologioiden merkitys kasvaa ja muuttuu voimakkaasti markkinoiden kehittyessä. Ne ovat edelleen tärkeitä sähköverkon tasapainottamiseksi, mutta Suomessakin on siirrytty jo selkeästi vaiheeseen, jossa järjestelmiltä odotetaan myös tulevaisuuden tarpeisiin vastaamista, esimerkiksi akustojen kapasiteetin kasvun osalta. Tämä tarve on hyvin tunnistettu meillä KSBR:lla, sähköliiketoiminnan johtaja Jyrki Riekki tietää.

Työt käynnistyvät keväällä 2026

KSBR käynnistää energiavaraston rakentamisen keväällä ja rakennustyöt valmistuvat vuoden lopussa. Sähköteknisten asennusten vuoro on talvella 2027, kun akkutoimitukset alkavat.

– Meidän osaltamme urakka valmistuu kesällä 2027, Tuomas Pukinkorva laskee.

KSBR:n pitkäaikainen yhteistyökumppani OX2 rakennuttaa energiavaraston myös Halsualla sijaitsevan Kanniston tuulipuiston yhteyteen.

– Investointi energiavarastoihin on luonteva askel, kun kehitämme uusiutuvaan energiaan perustuvaa tuotantoportfoliotamme. Vakauttaessaan sähköjärjestelmää sekä sähkömarkkinoita Kanniston ja Korkeamaan sähkövarastot tukevat sääriippuvaisen tuotannon lisäämistä myös laajemmin, OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula sanoo.

Pohjoismaiden suurimmat

Energiavarastot ovat OX2:lle ensimmäiset Suomessa toteutettavat BESS-hankkeet. Molemmat ovat myös Pohjoismaiden suurimmat uusiutuvan energian hankkeen yhteyteen liitettävät energiavarastot. Kohteet otetaan kaupalliseen käyttöön vuoden 2028 aikana.

– Meille on kunnia olla mukana näin merkittävässä uusiutuvan energian hankkeessa. Kiitämme OX2:aa luottamuksesta osaamiseemme, KSBR:n energia- ja infratoimialan toimialajohtaja Janne Kananen toteaa.

KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) on rakentamisen kokonaistoimittaja, joka tarjoaa kaikki alan palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja projektinhallintaan. Toimialoja ovat energiateollisuus, teollisuus, infra sekä pysäköintilaitosten ja toimitilojen rakentaminen.

