KSBR rakentaa energiavaraston Korkeamaan tuulipuiston yhteyteen
25.2.2026 10:37:50 EET | KSBR, Keski-Suomen Betonirakenne Oy | Tiedote
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) rakentaa energiavaraston osaksi OX2:n Korkeamaan tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle.
KSBR sopi jo aiemmin viime vuonna uusiutuvan energian yhtiön OX2:n kanssa Korkeamaan tuulipuiston rakentamisesta Soinin kuntaan.
Akkuenergiavarasto (Battery Energy Storage System, BESS) on kokonaisteholtaan 110 megawattia ja energiakapasiteetiltaan 220 megawattituntia.
– Toteutamme energiavaraston suunnittelun, perustukset, maanrakennuksen, sähkötekniset työt ja verkkoliitynnän. Tämä on luontevaa jatkoa sille, että rakennamme jo entuudestaan paikan päällä tuulipuistoa, KSBR:n projektipäällikkö Tuomas Pukinkorva taustoittaa.
Parhaillaan KSBR pystyttää Kauhavalla akkuenergian varastointijärjestelmää Nala Renewablesille. Energiavarastoja nousee muun muassa tuulivoimahankkeiden yhteyteen kiihtyvällä tahdilla.
– Energiavarastointiteknologioiden merkitys kasvaa ja muuttuu voimakkaasti markkinoiden kehittyessä. Ne ovat edelleen tärkeitä sähköverkon tasapainottamiseksi, mutta Suomessakin on siirrytty jo selkeästi vaiheeseen, jossa järjestelmiltä odotetaan myös tulevaisuuden tarpeisiin vastaamista, esimerkiksi akustojen kapasiteetin kasvun osalta. Tämä tarve on hyvin tunnistettu meillä KSBR:lla, sähköliiketoiminnan johtaja Jyrki Riekki tietää.
Työt käynnistyvät keväällä 2026
KSBR käynnistää energiavaraston rakentamisen keväällä ja rakennustyöt valmistuvat vuoden lopussa. Sähköteknisten asennusten vuoro on talvella 2027, kun akkutoimitukset alkavat.
– Meidän osaltamme urakka valmistuu kesällä 2027, Tuomas Pukinkorva laskee.
KSBR:n pitkäaikainen yhteistyökumppani OX2 rakennuttaa energiavaraston myös Halsualla sijaitsevan Kanniston tuulipuiston yhteyteen.
– Investointi energiavarastoihin on luonteva askel, kun kehitämme uusiutuvaan energiaan perustuvaa tuotantoportfoliotamme. Vakauttaessaan sähköjärjestelmää sekä sähkömarkkinoita Kanniston ja Korkeamaan sähkövarastot tukevat sääriippuvaisen tuotannon lisäämistä myös laajemmin, OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula sanoo.
Pohjoismaiden suurimmat
Energiavarastot ovat OX2:lle ensimmäiset Suomessa toteutettavat BESS-hankkeet. Molemmat ovat myös Pohjoismaiden suurimmat uusiutuvan energian hankkeen yhteyteen liitettävät energiavarastot. Kohteet otetaan kaupalliseen käyttöön vuoden 2028 aikana.
– Meille on kunnia olla mukana näin merkittävässä uusiutuvan energian hankkeessa. Kiitämme OX2:aa luottamuksesta osaamiseemme, KSBR:n energia- ja infratoimialan toimialajohtaja Janne Kananen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne KananenEnergia- ja infratoimialan toimialajohtajaPuh:+358 40 631 8181
Jyrki RiekkiSähköliiketoiminnan johtajaPuh:+358 50 334 1276
Kuvat
KSBR
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) on rakentamisen kokonaistoimittaja, joka tarjoaa kaikki alan palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja projektinhallintaan. Toimialoja ovat energiateollisuus, teollisuus, infra sekä pysäköintilaitosten ja toimitilojen rakentaminen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KSBR, Keski-Suomen Betonirakenne Oy
KSBR toimittaa betonirunkorakenteet Turun LogoHubiin19.2.2026 13:26:33 EET | Tiedote
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) rakentaa paikallavalurungon LogoHubin asema- ja pysäköintirakennukseen Turkuun.
Suomen ensimmäinen puujulkisivuinen parkkitalo valmistuu Kuninkaantammeen10.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammeen nousee Suomen ensimmäinen puujulkisivuinen pysäköintitalo. Kohteen massiiviset maarakennustyöt ovat takana ja kaikki perustukset on tehty.
Mikkelin keskussairaalan pysäköintilaitos valmistui ennätysnopeasti1.3.2017 11:44:51 EET | Tiedote
Mikkelin keskustassa sijaitsevan sairaalan pysäköintilaitos otettiin käyttöön tänään, kaksi kuukautta tilaajan aikatauluvaatimusta nopeammin. Keski-Suomen Betonirakenteen (KSBR) toteuttama pysäköintilaitos on osa keskussairaalan laajennushanketta.
KSBR uudistaa Mikkelin keskussairaalan pysäköinnin19.5.2016 09:18:49 EEST | Tiedote
Suomen nopeimmin kasvaviin rakennusyrityksiin kuuluva Keski-Suomen Betonirakenne eli KSBR on valittu toteuttamaan Mikkelin keskustassa sijaitsevan sairaalan pysäköintilaitoksen. Urakka on osa laajaa keskussairaalan laajennushanketta.
KSBR sai mittavan betonirakenneurakan Metsä Groupin biotuotetehtaalle21.4.2016 10:43:12 EEST | Tiedote
Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, Metsä Groupin Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas työllistää kotimaisia betonirakenneosaajia. Vahvasti kasvava Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR) on saanut toteutettavakseen tehtaan uuden jätevedenkäsittelylaitoksen maarakennus- ja betonirakenneurakan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme