Helsinki puolittaa liha- ja maitotuotteiden hankinnat vuoteen 2030 mennessä – Greenpeace: “Päätös näyttää esimerkkiä koko Suomelle”.
26.2.2026 14:28:37 EET | Greenpeace | Tiedote
Helsingin valtuusto äänesti eilen valtuutettu Mai Kivelän aloitteesta puolittaa liha- ja maitotuotteiden hankinnat vuoteen 2030 mennessä. Ehdotus puolittamisesta meni läpi kirkkaasti, kun 57 valtuutettua äänesti puolesta ja vain 23 vastaan. Greenpeace pitää päätöstä merkittävänä askeleena kohti ilmaston kannalta kestävää ruokailua.
Greenpeacen ilmasto-ja energia-asiantuntija Olli Tiainen kommentoi:
“Tämä on valtavan hieno päätös! Helsinki näyttää tässä esimerkkiä koko Suomelle siitä, että muutos kohti ilmaston, terveyden, eläinten ja kuntatalouden kannalta parempaa ruokaa on mahdollinen”, Olli Tiainen jatkaa, ja muistuttaa selvityksestä, jonka mukaan kasviperäiseen ruokaan siirtyminen tuottaa kunnille merkittäviä säästöjä.
“Äänestystulos palauttaa uskoa siihen, että tietopohjainen päätöksenteko on yhä mahdollista ja että parempi ruoka voi olla myös puolueita yhdistävä tekijä. Helsingin kasvisruokapäätöksen puolesta äänestettiin keskustasta ja kokoomuksesta poliittisen kartan vasempaan laitaan asti.”
Helsingissä tehtyä aloitetta on innoittanut Greenpeacen, Luontoliiton ja Animalian yhteinen Puolet parempaa -kampanja, jossa ajettiin eläinperäisten tuotteiden hankintojen puolittamista julkisissa hankinnoissa ilmasto- ja luontokatovaikutusten vähentämiseksi ja eläinten oikeuksien parantamiseksi.
Vastaavia aloitteita on tehty ympäri Suomen 40 paikkakunnalla ja esimerkiksi Espoossa valtuusto päätti selvittää viime joulukuussa eläinperäisen ruuan tarjonnan puolittamista kaupungin ruokapalveluissa vuoteen 2030 mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
Olli TiainenIlmasto- ja energia-asiantuntija
- energia
- maatalous
- liikenne
- viherpesu
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Suojelullisesti arvokasta metsää Orivedeltä Metsä Groupin sellutehtaalle26.2.2026 14:32:20 EET | Tiedote
Metsäliikkeen aktivistit seurasivat eilen Oriveden Oriahteelta Metsähallituksen suojelunarvoisesta valtionmetsästä hakkaamaa puuta. Rekka ajoi puun Metsä Groupin Äänekosken sellutehtaalle.
Tuore raportti: valmisaterioissa mikromuoveja ja myrkyllisiä kemikaaleja – muovipakkausten tuotanto kasvaa räjähdysmäisesti, samalla sääntely on puutteellista.24.2.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Viimeisintä tutkimustietoa yhteenvetävä Greenpeacen kansainvälinen selvitys paljastaa, että muoviastioiden lämmittäminen mikroaaltouunissa voi vapauttaa satojatuhansia mikro- ja nanomuovihiukkasia muutamassa minuutissa. Nykyinen sääntely on riittämätöntä mikromuovien ja kemikaalien kitkemiseksi. Kuluttajia ympäri maailman johdetaan myös harhaan ”mikroaaltouunin kestävä” -merkinnöillä. Muovipakkausten osuus kaikesta muovista on maailmanlaajuisesti noin 36 prosenttia ja muovintuotannon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.
Tuore mallinnus paljastaa Venäjän varjolaivaston riskit: Öljyonnettomuus aiheuttaisi mittavaa tuhoa Itämerellä16.2.2026 14:01:26 EET | Tiedote
Saksalainen Hereon-tutkimusinstituutti on mallintanut kahdeksan hypoteettista öljyvuotoskenaariota, jotka perustuvat Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Peace-aluksen reitteihin. Peace on liputtamaton, vakuuttamaton ja rapistunut öljytankkeri, joka voi kuljettaa jopa 110 000 tonnia raakaöljyä. Mallinnuksen tulokset osoittavat, millaista tuhoa 48 000 tonnin päästö sakeaa ja myrkyllistä raakaöljyä aiheuttaisi jo valmiiksi haavoittuvalla Itämeren alueella. Suomen ja Viron välillä tapahtuvan öljyvuodon simulaatiosta käy ilmi, että öljy päätyisi koko Helsingin ja Espoon edustalle ja aiheuttaisi mittavaa tuhoa lukuisilla luonnonsuojelualueilla.
Koneen Säätiö tukee Greenpeacen Metsävalvonta-hanketta12.2.2026 10:01:16 EET | Tiedote
Koneen Säätiö on myöntänyt 325 000 euron rahoituksen Greenpeacelle Metsävalvonta-hankkeeseen. Hankkeessa tehostetaan mahdollisuutta valvoa metsiä ja luodaan toimintatapoja, joilla estetään suojelunarvoisten metsien päätyminen hakkuisiin. Tavoitteena on saada entistä helpommin tietoa luontoarvoista ja hakkuista aktiivisille kansalaisille ja järjestöille sekä keinoja vaikuttaa luonnonmetsien turvaamiseksi.
Greenpeacen ja Metsäliikkeen partiot liikkeellä luonnonmetsissä: pyrkivät estämään valtion hakkuut8.2.2026 08:05:00 EET | Tiedote
Metsähallitus on aloittanut luonnonmetsien hakkuiden valmistelun Suomussalmella ja Pudasjärvellä. Greenpeacen ja Metsäliikkeen partiot liikkuvat alueen luonnonmetsissä ja pyrkivät estämään hakkuiden alkamisen. Yli 11 000 suomalaista on allekirjoittanut hätävetoomuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme