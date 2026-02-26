Helsinki puolittaa liha- ja maitotuotteiden hankinnat vuoteen 2030 mennessä – Greenpeace: “Päätös näyttää esimerkkiä koko Suomelle”.

Greenpeacen ilmasto-ja energia-asiantuntija Olli Tiainen kommentoi:



“Tämä on valtavan hieno päätös! Helsinki näyttää tässä esimerkkiä koko Suomelle siitä, että muutos kohti ilmaston, terveyden, eläinten ja kuntatalouden kannalta parempaa ruokaa on mahdollinen”, Olli Tiainen jatkaa, ja muistuttaa selvityksestä, jonka mukaan kasviperäiseen ruokaan siirtyminen tuottaa kunnille merkittäviä säästöjä.

“Äänestystulos palauttaa uskoa siihen, että tietopohjainen päätöksenteko on yhä mahdollista ja että parempi ruoka voi olla myös puolueita yhdistävä tekijä. Helsingin kasvisruokapäätöksen puolesta äänestettiin keskustasta ja kokoomuksesta poliittisen kartan vasempaan laitaan asti.”

Helsingissä tehtyä aloitetta on innoittanut Greenpeacen, Luontoliiton ja Animalian yhteinen Puolet parempaa -kampanja, jossa ajettiin eläinperäisten tuotteiden hankintojen puolittamista julkisissa hankinnoissa ilmasto- ja luontokatovaikutusten vähentämiseksi ja eläinten oikeuksien parantamiseksi.

Vastaavia aloitteita on tehty ympäri Suomen 40 paikkakunnalla ja esimerkiksi Espoossa valtuusto päätti selvittää viime joulukuussa eläinperäisen ruuan tarjonnan puolittamista kaupungin ruokapalveluissa vuoteen 2030 mennessä.