Susanna Hast EU:n kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi

Toivottomuus tarttuu aiheeseen, joka koskettaa yksityisesti ja yhteiskunnallisesti: äidin ja aikuisen tyttären suhteeseen, vallankäyttöön ja irti päästämisen mahdottomuuteen. Romaani kysyy, mitä tapahtuu, kun puhuminen ei enää korjaa mitään ja voiko perheenjäsenen leikata irti elämästään.

Toivottomuus tarkastelee perheinstituutiota ja sitä koossa pitäviä käsitteitä – perintöä, lahjaa, isää ja äitiä – armottomasti. Se kuvaa intiimin suhteen sisäsyntyistä väkivaltaa, erottautumisen välttämättömyyttä ja kaksoisolennon kauhua. Samalla se asettuu osaksi äiti-tytär-suhdetta käsittelevän kirjallisuuden jatkumoa ja keskustelua siitä, onko yksilön kokemus koskaan vain hänen omansa.

Euroopan unionin kirjallisuuspalkinto (European Union Prize for Literature, EUPL) nostaa esiin nousevia eurooppalaisia kirjailijoita ja edistää kirjallisuuden liikkuvuutta yli kielirajojen. Vuoden 2026 voittaja julkistetaan toukokuussa Varsovassa.

Susanna Hast (s. 1981) on kirjailija, lauluntekijä sekä taiteellisen tutkimuksen dosentti ja tuntiopettaja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen esikoisromaaninsa Ruumis/huoneet (2022) voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon. Toivottomuus oli myös Runeberg-palkintoehdokkaana. Rovaniemeltä kotoisin oleva ja Helsingissä asuva Hast käsittelee genrerajoja rikkovassa tuotannossaan ruumiillisuutta, väkivaltaa, muistia ja toivottomuutta.

