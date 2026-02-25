Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit haluavat vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta
27.2.2026 16:51:41 EET | SDP | Tiedote
Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit ovat pitäneet Helsingissä viime vuonna perustetun ruotsalais-suomalaisen turvallisuuskomitean toisen kokouksen. Tapaamisen aiheena oli Itämeren alueen turvallisuuden vahvistaminen.
– Itämeren alueen turvallisuus on keskeinen osa Suomen ja Ruotsin sekä koko Euroopan unionin kokonaisturvallisuutta. Meidän on tunnistettava, että Itämerellekin kohdistuva turvallisuusuhka on todellinen ja pitkäaikainen. Siksi Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit esittävät toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta ja torjua Venäjän hybridivaikuttamista. Avainasemassa on Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistäminen, panostukset uuteen teknologiaan sekä onnistunut vaikuttaminen Euroopan unioniin ja keskeisiin kumppanimaihin, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
– Ympäröivä maailma on muuttunut – ja vaatimukset ruotsalais-suomalaiselle yhteistyölle ovat kiristyneet. Meidän on jatkettava turvallisuutemme vahvistamista. Yhteistyön tehostaminen pohjoiseurooppalaisten naapurimaidemme kanssa, erityisesti Itämeren alueella, on ratkaisevan tärkeää. Siksi haluamme nähdä monikansallisia joukkoja Gotlannissa, sanoo Ruotsin sosialidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson.
Puoluejohtajien mukaan Itämeren alueen turvallisuutta haastaa tällä hetkellä Venäjän hybridivaikuttaminen sekä Venäjän varjolaivaston toiminta.
– Kaapelirikkoja ja muuta infrastruktuurin vaurioittamista ei voi jatkossakaan sulkea pois. Meidän on varmistettava, että meillä on käytössä kaikki tarvittavat työkalut kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi. Itämerellä pakotteista huolimatta öljykuljetuksia operoiva varjolaivasto muodostaa uhan niin meriturvallisuudelle kuin ympäristölle ja mahdollistaa Venäjän sotakoneiston rahoittamisen. Pakotteita kierretään esimerkiksi manipuloimalla paikannustietoja, ketjuttamalla omistuksia ja vaihtamalla alusten lippuvaltioita. Tähän on pystyttävä puuttumaan nykyistä tiukemmin, Lindtman vaatii.
– Itämeren alueen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää Itämeren maiden ja EU:n välistä yhteistyötä sekä kansainvälistä läsnäoloa strategisesti tärkeillä alueilla. Suomen ja Ruotsin syventynyt puolustusyhteistyö on vahvaa yhteistyötä Naton puitteissa. Siksi on aika käynnistää keskustelu tiiviimmästä puolustusyhteistyöstä, Magdalena Andersson sanoo.
Vierailun tarkoituksena on lähentää turvallisuuspoliittisia agendojamme toisiinsa. Ruotsalais-suomalainen turvallisuuskomitea toimii koordinoinnin ja varautumisen foorumina, jonka tavoitteena on lähentää puolueiden ja maiden turvallisuuspoliittista ajattelua. Komitean puheenjohtajina toimivat puoluejohtajat Magdalena Andersson ja Antti Lindtman. Komitean muut jäsenet ovat ryhmänjohtajat Tytti Tuppurainen ja Lena Hallengren, puoluesihteerit Mikkel Näkkäläjärvi ja Tobias Baudin, puolustuspoliittiset edustajat Mika Kari ja Peter Hultqvist, ulkopolitiikan edustajat Johannes Koskinen ja Morgan Johansson sekä talouspoliittiset edustajat Joona Räsänen ja Mikael Damberg.
Yhteyshenkilöt
Mikko ValtonenPuoluejohdon erityisavustajaPuh:040 867 8250mikko.valtonen@sdp.fi
Kuvat
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Kehysriihi testaa hallituspuolueiden sitoutumisen parlamentaariseen velkajarrusopuun25.2.2026 14:34:24 EET | Tiedote
SDP:n Lindtman painotti valtiopäivien avauskeskustelussa, että tuleva kehysriihi ratkaisee, ovatko hallituspuolueet aidosti sitoutuneet juuri solmittuun parlamentaariseen velkajarrusopuun.
SDP:n Niina Malm: Hallituksen EU-vaikuttamisen tulos on karmea mahalasku19.2.2026 09:24:31 EET | Tiedote
Euroopan komissio julkisti eilen suunnitelman EU:n itäisten raja-alueiden tukemiseksi. Luvassa on lainarahaa, mutta ei uutta suoraa tukea. Lopputulos on Orpon hallitukselta nolo epäonnistuminen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksella pitäisi olla selkärankaa puolustaa päätöksiään ilman sumutusyrityksiä14.2.2026 12:04:27 EET | Tiedote
Kokoomus on korostanut viestinnässään tällä viikolla keväällä valmisteltavaa tasa-arvolain uudistusta. Tämä on tietoinen keino väistää keskustelua kokoomukselle vaikeasta aiheesta: hallitus heikentää työntekijän asemaa ja samalla lisää raskaussyrjintää.
SDP publicerade sin första omfattande Ålandspolitik: Ett starkt Åland, ett starkt Finland13.2.2026 10:58:43 EET | Pressmeddelande
SDP offentliggjorde på fredagen i Mariehamn sin nya Ålandspolitik under rubriken Ett starkt Åland, ett starkt Finland. Det är, såvitt känt, första gången ett stort finländskt parti har tagit fram ett så omfattande och heltäckande dokument om Ålandspolitiken.
SDP julkaisi ensimmäisen laajan Ahvenanmaa-politiikkansa: Vahva Ahvenanmaa, vahva Suomi13.2.2026 10:58:43 EET | Tiedote
SDP julkisti perjantaina Maarianhaminassa uuden Ahvenanmaa-politiikkansa otsikolla Vahva Ahvenanmaa, vahva Suomi. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen suomalaisen suuren puolueen laatima näin laaja ja kokonaisvaltainen Ahvenanmaan politiikkaa käsittelevä dokumentti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme