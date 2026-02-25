SDP

Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit haluavat vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta

27.2.2026 16:51:41 EET | SDP | Tiedote

Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit ovat pitäneet Helsingissä viime vuonna perustetun ruotsalais-suomalaisen turvallisuuskomitean toisen kokouksen. Tapaamisen aiheena oli Itämeren alueen turvallisuuden vahvistaminen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
– Itämeren alueen turvallisuus on keskeinen osa Suomen ja Ruotsin sekä koko Euroopan unionin kokonaisturvallisuutta.  Meidän on tunnistettava, että Itämerellekin kohdistuva turvallisuusuhka on todellinen ja pitkäaikainen. Siksi Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit esittävät toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta ja torjua Venäjän hybridivaikuttamista. Avainasemassa on Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistäminen, panostukset uuteen teknologiaan sekä onnistunut vaikuttaminen Euroopan unioniin ja keskeisiin kumppanimaihin, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman

 – Ympäröivä maailma on muuttunut – ja vaatimukset ruotsalais-suomalaiselle yhteistyölle ovat kiristyneet. Meidän on jatkettava turvallisuutemme vahvistamista. Yhteistyön tehostaminen pohjoiseurooppalaisten naapurimaidemme kanssa, erityisesti Itämeren alueella, on ratkaisevan tärkeää. Siksi haluamme nähdä monikansallisia joukkoja Gotlannissa, sanoo Ruotsin sosialidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson

Puoluejohtajien mukaan Itämeren alueen turvallisuutta haastaa tällä hetkellä Venäjän hybridivaikuttaminen sekä Venäjän varjolaivaston toiminta. 

 – Kaapelirikkoja ja muuta infrastruktuurin vaurioittamista ei voi jatkossakaan sulkea pois. Meidän on varmistettava, että meillä on käytössä kaikki tarvittavat työkalut kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi. Itämerellä pakotteista huolimatta öljykuljetuksia operoiva varjolaivasto muodostaa uhan niin meriturvallisuudelle kuin ympäristölle ja mahdollistaa Venäjän sotakoneiston rahoittamisen. Pakotteita kierretään esimerkiksi manipuloimalla paikannustietoja, ketjuttamalla omistuksia ja vaihtamalla alusten lippuvaltioita. Tähän on pystyttävä puuttumaan nykyistä tiukemmin, Lindtman vaatii. 

 – Itämeren alueen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää Itämeren maiden ja EU:n välistä yhteistyötä sekä kansainvälistä läsnäoloa strategisesti tärkeillä alueilla. Suomen ja Ruotsin syventynyt puolustusyhteistyö on vahvaa yhteistyötä Naton puitteissa. Siksi on aika käynnistää keskustelu tiiviimmästä puolustusyhteistyöstä, Magdalena Andersson sanoo. 

Vierailun tarkoituksena on lähentää turvallisuuspoliittisia agendojamme toisiinsa. Ruotsalais-suomalainen turvallisuuskomitea toimii koordinoinnin ja varautumisen foorumina, jonka tavoitteena on lähentää puolueiden ja maiden turvallisuuspoliittista ajattelua. Komitean puheenjohtajina toimivat puoluejohtajat Magdalena Andersson ja Antti Lindtman. Komitean muut jäsenet ovat ryhmänjohtajat Tytti Tuppurainen ja Lena Hallengren, puoluesihteerit Mikkel Näkkäläjärvi ja Tobias Baudin, puolustuspoliittiset edustajat Mika Kari ja Peter Hultqvist, ulkopolitiikan edustajat Johannes Koskinen ja Morgan Johansson sekä talouspoliittiset edustajat Joona Räsänen ja Mikael Damberg

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
