EK käynnistää Resilience Center Finlandin: huoltovarmuudesta kasvuala Suomen viennille
2.3.2026 14:30:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Maailman maat hakevat Suomesta mallia ja osaamista, kun ne kasvattavat panostuksiaan kriisivarautumiseen. Nyt on Suomen hetki yhdistää voimat ja rakentaa resilienssistä uusi viennin kasvuala. Sitä tukemaan EK käynnistää Resilience Center Finland -palvelun, jota se toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja keskeisten ministeriöiden kanssa. Mukaan lähtee eri toimialojen keskeisiä kärkiyrityksiä.
Suomella on käsissään ainutlaatuinen aikaikkuna, jolloin kriisinkestävyyttä koskeva osaaminen voidaan kääntää laajamittaiseksi vientitoiminnaksi, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies:
”Ukrainan sodan myötä Suomesta on tullut entistä seuratumpi suunnannäyttäjä huoltovarmuudessa. Samaan aikaan maailman maat – sekä valtiot että yritykset – kasvattavat panostuksiaan resilienssiin. Suomen ainutlaatuinen kokonaisturvallisuuden malli houkuttaa potentiaalisia asiakkaita, mutta kaupallinen tarjooma on usein hajallaan. Siksi käynnistämme Resilience Center Finlandin tekemään näkyväksi Suomen osaamista, jota löytyy yhteiskuntien kaikille sektoreille, alkaen väestönsuojista ja fyysisen infran turvaamisesta logistiikkaan ja toimitusketjuihin, kyberturvaan ja satelliitteihin”.
EK käynnistää 2.3. uuden palvelun huoltovarmuuden ja resilienssiosaamisen viennin vauhdittamiseksi, kertoo johtava asiantuntija Markku Rajamäki:
”Resilience Center Finland kokoaa kriisivarautumista koskevan tarjooman yhteen siten, että kansainväliset yleisöt ja potentiaaliset asiakkaat löytävät eri alojen ratkaisut ja kärkiyritykset. Keskus tarjoaa ulkomaisille vierailijaryhmille myös ohjelmasuunnittelua ja vierailuopastusta paikan päällä Suomessa.”
Suomi on aina osannut puhaltaa yhteen hiileen kriisivarautumisessa, toteaa ulkoministeri Elina Valtonen:
“Julkisen ja yksityisen sektorin ainutlaatuinen yhteistyö on tuottanut maailmanluokan osaamista. On hienoa, että suomalaisyritysten ratkaisuja saadaan tarjottua entistä paremmin myös kansainvälisten kumppanien käyttöön!”
Ensimmäisessä aallossa Resilience Center Finlandiin lähtevät mukaan muun muassa Bittium, Destia, Digia, Elisa, Erillisverkot, Fortum, Loihde, Millog, Patria, Sisu Auto, Temet Group ja WithSecure.
Hankkeen suunnittelu on käynnistetty valtionhallinnon aloitteesta ja EK toteuttaa sitä tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kuten Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Keskeisiä taustavoimia ovat ulkoministeriö ja Team Finland -verkosto, työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland, puolustusministeriö ja sen yhteydessä toimiva turvallisuuskomitea sekä sisäministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö.
Hanke on voittoa tavoittelematon ja sitä rahoittavat EK:n ohella myös yritykset itse. Operatiivisena kaupallisena kumppanina on EK-Tieto Oy ja valmistelua on tukenut myös TT-Säätiö.
