Tutkijat soittivat soluille musiikkia ja kurkunpääsyövän aggressiivisuus väheni
4.3.2026 10:30:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Äänihuulten jatkuva liike heikkenee ja lopulta loppuu kurkunpääsyövän kehittyessä. Suomen Akatemian huippuyksikön ja InFLAMES-lippulaivan tutkijat havaitsivat ensimmäistä kertaa, että pitkälle edenneen äänihuulisyövän aggressiivisuus väheni soluvärähtelyn palautuksella. Kun syöpäsolut altistettiin ääniaaltovärähtelylle, syövän kasvua ja vakavuutta lisäävä proteiini väheni.
“Mitä musiikkia soitetaan meidän soluille?” Tällä keskustelulla alkoi uraauurtava kurkunpääsyövän tutkimus, joka paljasti tutkijoille syöpätyypin aiemmin tuntemattoman herkkyyden kehitteillä olevalle täsmälääkkeelle.
Kurkunpääsyöpä on tavallisimpia pään ja kaulan alueen pahanlaatuisia kasvaimia. Syövän yleisin ensioire on äänen käheytyminen, sillä syöpä ilmenee yleisimmin äänihuulissa ja niiden liikkuminen estyy vähitellen syövän kehittyessä. Liikkuminen vähenee, koska äänihuulten kudokset jäykistyvät ja syöpä tunkeutuu ympäröivään kudokseen.
Merkittävimmät riskitekijät taudille ovat tupakointi ja runsas alkoholin käyttö. Pitkälle edenneen kurkunpääsyövän ennuste on huono ja syöpään ei ole täsmälääkehoitoja.
Mitä jäykempi kudos, sitä pahanlaatuisempi syöpä
Tutkijat ovat tienneet jo pitkään, että lisääntynyt kudosjäykkyys lisää syövän pahanlaatuisuutta liikkumattomissa kudoksissa, kuten rinta-, maksa- ja haimasyövässä, sillä solut tunnistavat ympäristönsä fysikaalisia ominaisuuksia ja reagoivat niihin. Solujen herkkyys ulkoisille voimille sai tutkijat kiinnostumaan kurkunpääsyövästä, joka kehittyy alati liikkuvaan kudokseen.
– Pohdimme, voisiko ‘liike olla lääke’ ja myötävaikuttaako kudoksen jäykistyminen liikkumattomaksi syövän kehitykseen, Suomen Akatemian huippuyksikön johtaja, akatemiaprofessori Johanna Ivaska kertoo.
– Kehittelimme ajatusta yhdessä huippuyksikön varajohtajan professori Sara Wickströmin ja hänen tutkimusryhmänsä kanssa. Otimme heidän avullaan käyttöön bioreaktorin, jossa soluja kasvatettiin kaiuttimen päällä värähtelevällä kalvolla, Ivaska selittää
Tutkimuksen pääkirjoittaja, Turun yliopistosta hiljattain väitellyt Jasmin Kaivola keksi liittää laitteeseen vanhan matkapuhelimen soittamaan ääniä ja musiikkia ja kokeet alkoivat.
Värähtely vaikutti syöpäsoluihin
Tutkijoiden ennustukset osuivat oikeaan ja syöpäsolujen altistaminen äänihuulen värähtelyä jäljittelevälle värähtelylle vähensi syöpäsolujen pahanlaatuisuutta. Yksi muutoksista oli YAP-nimisen proteiinin väheneminen soluissa.
Tutkijat käyttivät noin 200 suomalaisen potilaan aineistoista kerättyjä varhais- ja edenneen vaiheen kurkunpääsyöpänäytteitä ja havaitsivat, että kudosjäykkyyttä lisäävien proteiinien normaalia runsaampi ilmeneminen lisäsi YAP-proteiinin aktiivisuutta ja ennusti kuolemaa. Kokeellisessa syöpämallissa nähtiin, että syöpä oli herkkä kehitteillä olevalle YAP-proteiinin toimintaa estävälle täsmälääkkeelle.
Jasmin Kaivola toteaa, että nyt tehty tutkimus on täysin uraauurtava, koska kehittyvien syöpien biomekaniikkaa ei ole aiemmin ei ole tutkittu liikkuvissa kudoksissa. Kaivolasta olisi mielenkiintoista selvittää, onko heidän löytämällään mekanismilla ennustearvoa muissa liikkuvien kudosten syöpäryhmissä, kuten keuhkosyövässä.
– Olemme innoissamme tuloksista ja uskomme, että tutkimustuloksemme voivat johtaa näiden lääkkeiden kehittäjiä tutkimaan niiden soveltuvuutta myös tähän huonon ennusteen vaikeasti hoidettavaan syöpään, Kaivola sanoo
Tuore tutkimus on julkaistu erittäin arvostetussa Nature Materials -tiedelehdessä. Työ liittyi Suomen Akatemian rahoittamaan Solumekaniikka biologisten esteiden toiminnassa -huippuyksikköön ja se tehtiin pääosin Turun biotiedekeskuksen tutkimuslaboratoriossa akatemiaprofessori Johanna Ivaskan ryhmässä. Siihen osallistui myös Turun ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta kolme suusyöpiä hoitavaa ja tutkivaa lääkäriä sekä pehmeän aineen fysiikan tutkijoita Wienin yliopistosta ja Milanosta.
InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna IvaskaProfessoriTurun yliopisto, Turun BiotiedekeskusPuh:+358 40 502 0812joivaska@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/johanna-ivaska
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Kutsu medialle: Mitä opimme koronapandemiasta ja mitä pitäisi tehdä toisin seuraavassa terveyskriisissä?3.3.2026 14:11:09 EET | Kutsu
Tervetuloa Koronapandemian hallinta ja saadut opit Suomessa -raportin julkaisutilaisuuteen perjantaina 6.3.2026 klo 13.00–14.30. Tilaisuus järjestetään Teams-etätapahtumana.
Turun yliopiston Silakka ja Itämeri -seminaari Uudessakaupungissa 13.3.3.3.2026 11:05:00 EET | Tiedote
Miksi ja miten Itämeri on muuttunut? Miten meremme suurin luonnonresurssi, silakka, voi – onko se sopeutunut muutokseen? Heikentääkö vai ylläpitääkö ammattikalastus sitä luonnonresurssia ja ekosysteemiä, jossa se toimii? Entä mitä rannikkoseutujen asukkaat, kunnat ja yritykset voivat tehdä Itämeren ja silakkakantojen hyväksi? Näistä aiheista keskustellaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen kaikille avoimessa seminaarissa 13. maaliskuuta.
Modernit lonkan tekonivelet kestävät hyvin jopa 30 vuotta – laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa merkittävän parannuksen pitkäaikaiskestävyydessä3.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin modernien lonkan tekonivelten pitkäaikaispysyvyyttä ja osoitettiin, että modernit liukupintaratkaisut näyttävät merkittävästi vähentäneen lonkan tekonivelten uusintaleikkausten tarvetta.
Siitepölykausi on alkanut Suomessa2.3.2026 17:14:52 EET | Tiedote
Suomen eteläosiin on viikonlopun aikana kulkeutunut lepän siitepölyä etelämpää Euroopasta. Maan etelä- ja keskiosiin on odotettavissa lisää lepän ja pähkinäpensaan siitepölyn kaukokulkeumia lähipäivien aikana.
Tieteen lavalla Turun Kaupunginteatterissa 5.3. selvitetään, miksi työelämä naurattaa2.3.2026 10:00:43 EET | Tiedote
Turun yliopiston tutkijat nousevat Tieteen lavalle tarkastelemaan Sohva‑näytelmän herättämiä ajatuksia työyhteisöistä, johtamisesta ja arjen vuorovaikutuksesta Turun Kaupunginteatterin lämpiössä torstaina 5.3.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme