Vihreiden Pitko: “Hallituksen vaihtoehto on luovuttajan vaihtoehto” – kuitti myös muille oppositiopuolueille

Pitko huomautti, että käsiteltävät keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmat ovat papereita, joilla Suomen pitäisi kertoa, miten se aikoo noudattaa omaa ilmastolakiansa sekä täyttää kansainväliset velvoitteensa.

“Näitä papereita lukemalla vaikuttaa siltä, että lakia ei aiota noudattaa ja velvoitteille viitataan kintaalla. Nämä suunnitelmat on laatinut hallitus, jolla ei tunnu olevan kiire. Hallitus, jota elämää maapallolla uhkaava ilmastokriisi ei tunnu kiinnostavan”, Pitko totesi puheessaan.

Pitko totesi hallituksen toimimattomuuden turhauttavan häntä erityisesti siksi, että nopeasti käyttöönotettavia keinoja olisi olemassa. Moni keinoista hyödyttäisi myös muita tavoitteita, kuten talouden tasapainottamista tai hyvinvointia. Hallitus on lisännyt fossiilisten polttoaineiden tukia, kun taas Vihreiden politiikassa lakkautettaisiin olemassa olevia ympäristölle haitallisia yritystukia.

“Markkinat auttavat meitä löytämään ratkaisuja, kun talouden reunaehtojen rinnalle asetetaan ekologiset reunaehdot. Päästöjen aiheuttamiselle tarvitaan riittävän korkea hinta ja saastuttaja maksaa -periaatteen tulee ohjata päätöksentekoa”, Pitko linjasi.

“Sellainen talousjärjestelmä, joka perustuu hyödyn saamiseksi ilmastohaitan kustannuksella ei voi olla kestävä. Ponnisteluissa talouden tervehdyttämiseksi on välttämätöntä huomioida myös luonnon kantokyky.”

Pitkon mukaan Suomessa tulee myös ymmärtää toimimattomuuden kustannukset, sillä maailman BKT voi romahtaa jopa kymmenillä prosenteilla kolmen asteen lämpenemisen johdosta.

“Välittömiä kustannuksia suomalaisille veronmaksajille uhkaa tulla EU:lta ilmastotavoitteiden laiminlyönnistä jo lähivuosina. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan Suomen velkasuhde voi kasvaa jopa 30%, jos ilmaston kuumenemista ei saada pysäytettyä. Varmaa on, että ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi”, Pitko huomautti.

Pitko totesi, etteivät hallituksen toimet vie Suomea kohti hiilineutraaliutta, vaan se kääntää selän ilmastokriisin uhille ja antaa aivan väärän viestin sekä yrityksille että kansalaisille: että vaikka maailma palaa, meidän ei tarvitse toimia.

“Vihreiden viesti on toinen. Me olemme omalla ilmastovaihtoehdollamme todistaneet, että hiilineutraalius on mahdollista vuonna 2035. Hallituksen vaihtoehto on luovuttajan vaihtoehto. Muilta puolueilta en ole ehdotuksia juuri kuullut”, Pitko päätti.