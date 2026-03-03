Vihreiden Tynkkynen tukee PS:n nuorisojärjestöä: yhteisöveroale on typerä, kallis ja tehoton

Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Elias Rosengrén ja varapuheenjohtaja Jyri Tallgren vaativat Instagram-julkaisussa hallituksen ensi vuodelle kaavaileman yhteisöveroalennuksen perumista. He toteavat, että veroale on typerä, kallis ja tehoton kasvutoimi.

– Rosengrén ja Tallgren ovat oikealla, isänmaallisella asialla. Typerä, kallis ja tehoton yhteisöveroale pitää perua. Kun valtiovarainministeri Purra (ps.) ei ole suostunut kuuntelemaan sen paremmin asiantuntijoita kuin oppositiotakaan, toivottavasti hän kuuntelee edes oman puolueensa nuorisojärjestöä, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi.

Tynkkynen allekirjoittaa myös PS-nuorison perustelut yhteisöveroalen vastustamiselle. Rosengrén muistuttaa, että ”tiukassa taloustilanteessa veronalennukset pitää punnita erityisen tarkasti”. Tallgren puolestaan toteaa, että ”veronalennus hyödyttää eniten suuria ja jo valmiiksi kannattavia yrityksiä ilman mitään takeita Suomeen tulevista uusista investoinneista tai työpaikoista”.

– Yhteisöveron alentaminen tässä tilanteessa vain heikentäisi julkista taloutta ja kiihdyttäisi velkaantumista entisestään. Asiantuntijat ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että veroalen hyödyt taloudelle olisivat parhaassakin tapauksessa hyvin rajallisia ja epävarmoja. Tällaiseen tehottomaan talouspolitiikkaan ei Suomella nyt ole varaa, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen jatkaa.

Tynkkynen iloitsee puolueen nuorisojärjestön vastuullisesta kannasta julkiseen talouteen. Samalla hän kummeksuu syntynyttä asetelmaa.

– Valtiovarainministerin jos jonkun pitäisi tässä maassa määrätietoisesti ja johdonmukaisesti puolustaa julkista taloutta. Nuorisojärjestöiltä taas on totuttu odottamaan lennokkaita mutta välillä epärealistisia avauksia. PS:ssä osat ovat nyt vaihtuneet ja nuorisojärjestö suhtautuu julkiseen talouteen vastuullisemmin kuin valtiovarainministeri. On aikoja eletty, Tynkkynen päättää.