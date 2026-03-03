Suomen ympäristökeskus

Rakkohauru värjää taas merijäätä punaiseksi

4.3.2026 09:37:40 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Punaiseksi värjäytynyt jää ja vesi on herättänyt huomiota Suomenlahden rannikolla Helsingin edustalla. Punaruskea väri johtuu hajoavista rakkohauru-levistä.

Mustat kumisaappaiden kärjet verenpunaisella jäällä.
Jään punaruskea, paikoitellen jopa verenpunainen väri johtuu rakkohaurun hajotessa vapautuvasta väriaineesta. Seppo Knuuttila / Syke

Punaiseksi värjäytynyt jää ja vesi on herättänyt huomiota Suomenlahden rannikolla Helsingin edustalla. Punaruskea, paikoitellen jopa verenpunainen väri johtuu hajoavista rakkohauru-levistä vapautuvasta väriaineesta. Rakkohauru tunnettiin aiemmin nimellä rakkolevä, ja se kuuluu merenpohjalla kasvaviin isokokoisiin, kasvimaisiin ruskoleviin.

Kyseessä on normaali ja vaaraton ilmiö. Rakkohaurun hajotessa rannan levävalleissa veteen vapautuu rakkohaurun fotosynteesiin eli yhteyttämiseen käyttämää punertavaa väriainetta.

Rakkohauru kuuluu Itämeren avainlajeihin, ja sen esiintyminen on hyvä merkki meren tilasta. Rakkohauru kasvaa rantavyöhykkeellä ja tarvitsee kasvuunsa auringon valoa. Mitä kirkkaampaa vesi on, sitä syvemmällä ja leveämmällä kasvuvyöhykkeellä rakkohauru pystyy kasvamaan. Rakkohaurukasvustot sitovat hiilidioksidia ja ovat tärkeitä suojapaikkoja kalanpoikasille ja monille selkärangattomille, kuten leväsiiroille. Veden samentuminen rehevöitymisen vuoksi heikentää rakkohaurun kasvuolosuhteita ja vähentää rakkohaurun määrää.

Saariston asukkaat ovat perinteisesti käyttäneet rannoille ajautunutta rakkohaurua lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Lisäksi rakkohaurua on käytetty luonnonvärinä lankojen värjäyksessä. Rannan rakkohauruvallit ovat uhanalaiseksi luokiteltu Itämeren rannikon luontotyyppi.

Avainsanat

luontokestävyysmurrostutkimusympäristö

Kuvat

Mustien kumisaappaiden alla verenpunainen jää.
Hajoavan rakkohaurun värjäämää jäätä Lauttasaaren rannassa 3.3.2026
Seppo Knuuttila / Suomen ympäristökeskus
Lataa
Kuvan etualalla hajoavan rakkohauru-levän punaruskeaksi värjäämää jäätä, taka-alalla saaren puustoista rantaa.
Hajoavan rakkohaurun värjäämää jäätä Lauttasaaren rannassa 3.3.2026.
Seppo Knuuttila / Suomen ympäristökeskus
Lataa

