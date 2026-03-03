Rakkohauru värjää taas merijäätä punaiseksi
Punaiseksi värjäytynyt jää ja vesi on herättänyt huomiota Suomenlahden rannikolla Helsingin edustalla. Punaruskea väri johtuu hajoavista rakkohauru-levistä.
Punaiseksi värjäytynyt jää ja vesi on herättänyt huomiota Suomenlahden rannikolla Helsingin edustalla. Punaruskea, paikoitellen jopa verenpunainen väri johtuu hajoavista rakkohauru-levistä vapautuvasta väriaineesta. Rakkohauru tunnettiin aiemmin nimellä rakkolevä, ja se kuuluu merenpohjalla kasvaviin isokokoisiin, kasvimaisiin ruskoleviin.
Kyseessä on normaali ja vaaraton ilmiö. Rakkohaurun hajotessa rannan levävalleissa veteen vapautuu rakkohaurun fotosynteesiin eli yhteyttämiseen käyttämää punertavaa väriainetta.
Rakkohauru kuuluu Itämeren avainlajeihin, ja sen esiintyminen on hyvä merkki meren tilasta. Rakkohauru kasvaa rantavyöhykkeellä ja tarvitsee kasvuunsa auringon valoa. Mitä kirkkaampaa vesi on, sitä syvemmällä ja leveämmällä kasvuvyöhykkeellä rakkohauru pystyy kasvamaan. Rakkohaurukasvustot sitovat hiilidioksidia ja ovat tärkeitä suojapaikkoja kalanpoikasille ja monille selkärangattomille, kuten leväsiiroille. Veden samentuminen rehevöitymisen vuoksi heikentää rakkohaurun kasvuolosuhteita ja vähentää rakkohaurun määrää.
Saariston asukkaat ovat perinteisesti käyttäneet rannoille ajautunutta rakkohaurua lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Lisäksi rakkohaurua on käytetty luonnonvärinä lankojen värjäyksessä. Rannan rakkohauruvallit ovat uhanalaiseksi luokiteltu Itämeren rannikon luontotyyppi.
