Vihreiden Forsgrén ryhmäpuheessa: Lapsi, vammainen ja vanhus tarvitsivat apua, mutta petimme heistä jokaisen.

Viime viikkoina julkisuuteen on noussut useita vakavia tapauksia: alaikäinen lapsi kuoli poistuttuaan luvatta lastensuojelun palveluyksiköstä, vammainen ihminen jätettiin vuodeksi ilman apua iltaisin wc-käynneillä, ja vanhus kuoli hoivakodissa, vaikka hän oli hälyttänyt apua 11 kertaa.

— Nämä eivät ole yksittäisiä uutisia. Ne ovat hälytysmerkkejä. Ne kertovat siitä, mitä tapahtuu, kun sosiaalihuollon rakenteet eivät kanna, kun ennaltaehkäisevä tuki ei toimi ajoissa ja kun säästöpaineet ajavat ohi ihmisten tarpeista ja ihmisarvosta, Forsgrén sanoi.

Suomessa noin 770 000 ihmistä tarvitsee sosiaalihuollon palveluita. Forsgrén muistutti, että parhaimmillaan sosiaalihuolto on käänteentekevä voima ihmisten elämässä: uupunut vanhempi saa perhetyöntekijältä tukea arkeen, lastensuojelun avohuollon tukitoimin nuori pystyy jatkamaan kouluaan, ja päihdekuntoutuja saa rinnalleen sosiaalityöntekijän elämän järjestykseen saattamiseen.

— Sosiaalihuolto on usein se näkymätön voima, joka estää tilanteita kriisiytymästä. Se mahdollistaa ihmisarvoisen elämän silloin, kun omat voimavarat eivät riitä. Parhaimmillaan se ei vain paikkaa haavoja – se rakentaa tulevaisuutta. Siitä ei ole varaa leikata, Forsgrén korosti.

Forsgrén painotti, että sosiaalihuollon tehtävä on mahdollistaa jokaiselle tukea tarvitsevalle ihmisarvoinen elämä ja pitää heidät turvassa.

— Ja nyt hallitus aikoo viedä surutta läpi sadan miljoonan euron lisäleikkaukset sosiaalihuoltoon. Juuri näistä palveluista, jotka turvaavat haavoittuvimmassa asemassa olevien elämää, Forsgrén painotti.