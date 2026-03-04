Vihreiden Forsgrén ryhmäpuheessa: Lapsi, vammainen ja vanhus tarvitsivat apua, mutta petimme heistä jokaisen.
4.3.2026 14:45:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät vaati hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon suunnitellut sadan miljoonan euron lisäleikkaukset eduskunnassa käydyn sote-palveluja koskeneen pääministerin ilmoituksen yhteydessä. Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa hän korosti sosiaalihuollon tilanteen vakavuutta.
Viime viikkoina julkisuuteen on noussut useita vakavia tapauksia: alaikäinen lapsi kuoli poistuttuaan luvatta lastensuojelun palveluyksiköstä, vammainen ihminen jätettiin vuodeksi ilman apua iltaisin wc-käynneillä, ja vanhus kuoli hoivakodissa, vaikka hän oli hälyttänyt apua 11 kertaa.
— Nämä eivät ole yksittäisiä uutisia. Ne ovat hälytysmerkkejä. Ne kertovat siitä, mitä tapahtuu, kun sosiaalihuollon rakenteet eivät kanna, kun ennaltaehkäisevä tuki ei toimi ajoissa ja kun säästöpaineet ajavat ohi ihmisten tarpeista ja ihmisarvosta, Forsgrén sanoi.
Suomessa noin 770 000 ihmistä tarvitsee sosiaalihuollon palveluita. Forsgrén muistutti, että parhaimmillaan sosiaalihuolto on käänteentekevä voima ihmisten elämässä: uupunut vanhempi saa perhetyöntekijältä tukea arkeen, lastensuojelun avohuollon tukitoimin nuori pystyy jatkamaan kouluaan, ja päihdekuntoutuja saa rinnalleen sosiaalityöntekijän elämän järjestykseen saattamiseen.
— Sosiaalihuolto on usein se näkymätön voima, joka estää tilanteita kriisiytymästä. Se mahdollistaa ihmisarvoisen elämän silloin, kun omat voimavarat eivät riitä. Parhaimmillaan se ei vain paikkaa haavoja – se rakentaa tulevaisuutta. Siitä ei ole varaa leikata, Forsgrén korosti.
Forsgrén painotti, että sosiaalihuollon tehtävä on mahdollistaa jokaiselle tukea tarvitsevalle ihmisarvoinen elämä ja pitää heidät turvassa.
— Ja nyt hallitus aikoo viedä surutta läpi sadan miljoonan euron lisäleikkaukset sosiaalihuoltoon. Juuri näistä palveluista, jotka turvaavat haavoittuvimmassa asemassa olevien elämää, Forsgrén painotti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden uusi reilun muutoksen ohjelma linjaa: Talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin4.3.2026 16:21:23 EET | Tiedote
Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi viikonloppuna reilun muutoksen ohjelman, jonka mukaan talouskasvun tulee tapahtua luonnon ja ilmaston määräämissä rajoissa. Se tarkoittaa esimerkiksi verotusjärjestelmän uudistamista, ympäristölle ja taloudelle haitallisten tukien leikkaamista ja panostuksia innovaatioihin.
Vihreiden Holopainen: Perheitä ei saa hajottaa säästöjen seurauksena – Orpon hallituksen linja rikkoo vammaisten oikeuksia4.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan Orpon hallituksen leikkauspolitiikka ja vammaispalvelulain puutteellinen ohjaus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vammaisten perusoikeudet vaarantuvat.
Vihreiden Tynkkynen tukee PS:n nuorisojärjestöä: yhteisöveroale on typerä, kallis ja tehoton3.3.2026 20:03:39 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tukee Perussuomalaisen Nuorison vaatimusta yhteisöveroalennuksen perumisesta. Hän myös hämmästelee tilannetta, jossa nuorisojärjestö suhtautuu julkiseen talouteen vastuullisemmin kuin valtiovarainministeri.
Sofia Virta Purralle: Ei ole pakko leikata heikoimmilta – pakko on hoitaa ihmiset ja talous maapalloa tuhoamatta3.3.2026 16:20:06 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa valtiovarainministeri Riikka Purran kirjoitukseen, jossa tämä arvosteli vihreiden tuoreen reilun muutoksen ohjelman linjausta talouskasvuriippuvuuden purkamisesta.
Vihreiden Pitko: “Hallituksen vaihtoehto on luovuttajan vaihtoehto” – kuitti myös muille oppositiopuolueille3.3.2026 12:52:29 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jenni Pitko muistutti ilmastosuunnitelmia käsitelleessä ryhmäpuheenvuorossaan, että ilmaston ja luonnon kantokyky tulee huomioida osana taloutta tasapainottaessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme