Työpaikkojen määrä jatkaa laskuaan – näillä aloilla on vaikeinta löytää sopivia osaajia

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin tammi–helmikuussa lähes 60 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 14 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Työnhakijoita taas on liikkeellä valtavasti. Tammi–helmikuun työpaikkailmoitukset keräsivät Duunitorilla yli 28 miljoonaa lukukertaa, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja 52 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

”Epävarma taloustilanne näkyy edelleen selvästi työmarkkinoilla. Ruotsissa työnhakupalvelussamme oli helmikuussa enemmän työpaikkailmoituksia kuin vuotta aiemmin. Toivottavasti näemme saman käänteen pian Suomessa”, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Kesätyötilanne näyttää erityisen synkältä

Kesätyöt ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Marras–helmikuussa Duunitorilla julkaistiin yli 13 000 kesätyöilmoitusta, mikä oli noin 21 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”On erittäin surullista, että kesätyömarkkina ei ole vieläkään piristynyt. Kesätyö on monelle nuorelle elintärkeä keino saada jalkaa oven väliin työelämässä ja pitkälle kantavia onnistumisen kokemuksia”, Salonen kommentoi.

”Onneksi kesätyörekrytoinnit jatkuvat läpi kevään, joten peli ei ole pelattu ja tilanne ehtii vielä parantua. Missään nimessä ei kannata luovuttaa, jos vielä ei ole saanut kesätöitä.”

Näkyykö horisontissa kasvua?

31 prosenttia työnantajien edustajista odottaa henkilöstömäärän kasvavan tänä vuonna. Ensi vuodelle kasvua ennakoi 30 prosenttia. Tämä käy ilmi Duunitorin tuoreesta Kansallisesta rekrytointitutkimuksesta, joka on toteutettu yhdessä Taloustutkimuksen kanssa.

Yksityisen sektorin työnantajien edustajat ennakoivat ensi vuodelle enemmän kasvua kuin julkisen sektorin edustajat. Heistä 37 prosenttia veikkaa henkilöstömäärän kasvavan ensi vuonna, kun esimerkiksi hyvinvointialueilla työskentelevistä vastaajista niin arvelee vain 17 prosenttia.

”Tämä ei yllätä, sillä talouden käänteet vaikuttavat voimakkaammin yrityksiin kuin julkiseen puoleen. Julkisella sektorilla on ollut suuria säästötoimenpiteitä, ja ne jatkuvat”, Salonen sanoo.

Kuinka helppoa nyt on löytää oikeita osaajia?

Nykyisessä työmarkkinatilanteessa sopivien osaajien löytäminen on usein helppoa, mutta ei aina.

”Riippuu täysin tehtävästä, sen vaatimuksista, toimialasta, työnantajan maineesta, aikataulusta ja työpaikan sijainnista, kuinka helposti oikea tekijä löytyy”, Salonen sanoo.

30 prosenttia Duunitorin rekrytointitutkimuksen vastaajista pitää osaajien löytämistä tällä hetkellä melko vaikeana tai vaikeana. Vaikeinta on asiantuntijoiden ja kokeneiden osaajien löytäminen. Lähes kolmasosan (29 %) mielestä on erittäin vaikeaa löytää osaajia, joilla on yli kymmenen vuotta alan kokemusta.

Näin eri alojen edustajat arvioivat sitä, miten helppoa tällä hetkellä on löytää oman organisaation tarpeisiin sopivia osaajia:

Sopivien työntekijöiden löytäminen on helpointa näillä aloilla

Sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto Pankki, rahoitus, vakuutus Turvallisuuspalvelut ja pelastus Muut palvelut liike-elämälle (mm. rekrytointipalvelut) Tukku- ja vähittäiskauppa

”Sosiaali- ja terveysalan sijoitus voi yllättää, sillä alan osaajapulasta puhuttiin takavuosina paljon. Alan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina dramaattisesti taloustilanteen ja julkisen puolen mittavien säästöjen vuoksi, mikä on tietysti helpottanut työvoiman saatavuutta”, Salonen kertoo.

”Samaan aikaan ala on hyvä esimerkki siitä, että toimialan sisällä on monenlaisia todellisuuksia. Esimerkiksi hoitajien löytäminen on tässä työmarkkinatilanteessa aiempaa helpompaa, mutta lääkäreistä on edelleen kovaakin pulaa.”

Sopivien työntekijöiden löytäminen on vaikeinta näillä aloilla

Kuljetus, huolinta, varastointi, liikenne Majoitus, ravitsemus Rakentaminen, energia Teollisuus, valmistus ICT-ala

”Osaajapula voi pahentua näillä ja muillakin aloilla, kun työmarkkinatilanne keikahtaa taas työnantajan markkinasta osaajien markkinaksi. Fiksu työnantaja panostaa nyt työntekijäkokemuksen ja työnantajabrändin kehittämiseen, jotta on vahvoilla, kun kilpailu osaajista taas kiristyy. Kun nyt miettii, miten sitouttaa ja houkuttelee parhaat tekijät, saa etulyöntiaseman.”

Duunitorin Kansallinen rekrytointitutkimus 2026 toteutettiin Taloustutkimuksen verkkopaneelissa ja Duunitorin jakaman kyselylinkin kautta 12.1.–13.2.2026. Vastaajia oli yhteensä 360, joista 44 prosenttia työskentelee yli 500 henkeä työllistävissä organisaatioissa. Vastaajat edustivat rekrytointia, henkilöstöjohtoa, liiketoimintajohtoa, viestintää ja rekrytointiin osallistuvia esihenkilöitä.