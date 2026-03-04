Vihreiden Forsgrén jyrähtää – vaatii sosiaaliturvalle leikkauskattoa

Forsgrén muistuttaa, että huono-osaisuus on lisääntynyt merkittävästi. Ruoka-avun ja perustoimeentulotuen tarpeen määrä on kasvanut ja lapsiperheköyhyys lisääntynyt. Samaan ennätysmäärä suomalaisia on vailla työtä.

– Tällaisena aikana leikkaaminen sosiaaliturvasta on yksinkertaisesti epäinhimillistä, väärin ja vastuutonta. Vaikka hallitus väittäisi mitä, on se tehnyt selkeän arvovalinnan ja jakanut suomalaiset kahtia: heihin, jotka ansaitsevat apua ja heihin, jotka eivät. Valitettavasti auttavaa kättä hallitus ojentaa lähinnä hyvätuloisille samaan aikaan riistäen sen vähäisenkin tuen heiltä, joilla on jo kaikkein vähiten, Forsgrén lataa.

Vihreät on tukenut Saaren ehdotusta jo Orpon hallituskauden alkupuoliskolla. Sittemmin tilanne on kuitenkin vain pahentunut, Forsgrén huomauttaa. Esimerkiksi köyhyyteen putoavien määrä on hallitusten päätösten seurauksena kasvanut huomattavasti siitä, mitä kauden alkaessa arvioitiin.

– Me olemme tilanteessa, jossa leikkaukset kasautuvat kohtuuttomalla yksittäisten perheiden harteille. Sama perhe voi joutua yhtä aikaa asumistuen, työttömyystuen, koulutustuen ja lääkekorvausten leikkausten kohteeksi. Ei tarvitse olla kristallipalloa nähdäkseen, että tämä tulee lisäämään syrjäytymistä ja osattomuutta pitkälle tulevaisuuteen, Forsgrén toteaa.

Forsgrén huomauttaa myös asiantuntijoiden pelkäävän, että leikkausten kasautuminen aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia lapsiperheiden hyvinvointiin, koulutukseen ja urakehitykseen.

– Tällainen Leikkauskatto olisi myös teknisesti toteutettavissa, sillä vastaavia rajoitusmekanismeja on jo käytössä esimerkiksi lääkekustannusten vuosiomavastuussa ja toimeentulotuessa. Enää puuttuu hallituksen tahto toimia ja kyky kantaa vastuuta sekä huolta ei vain rikkaista, vaan ihan jokaisesta suomalaisesta. Siitä hyvinvointivaltiossa on kyse, Forsgrén päättää.