Vihreiden Forsgrén jyrähtää – vaatii sosiaaliturvalle leikkauskattoa
5.3.2026 16:03:07 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan sosiaaliturvaan tarvitaan leikkauskatto. Vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén on Saaren kanssa samaa mieltä ja vaatii, että köyhyyden lisääntyessä hallitus tarkastelee kriittisesti jo tekemiään uudistuksia.
Forsgrén muistuttaa, että huono-osaisuus on lisääntynyt merkittävästi. Ruoka-avun ja perustoimeentulotuen tarpeen määrä on kasvanut ja lapsiperheköyhyys lisääntynyt. Samaan ennätysmäärä suomalaisia on vailla työtä.
– Tällaisena aikana leikkaaminen sosiaaliturvasta on yksinkertaisesti epäinhimillistä, väärin ja vastuutonta. Vaikka hallitus väittäisi mitä, on se tehnyt selkeän arvovalinnan ja jakanut suomalaiset kahtia: heihin, jotka ansaitsevat apua ja heihin, jotka eivät. Valitettavasti auttavaa kättä hallitus ojentaa lähinnä hyvätuloisille samaan aikaan riistäen sen vähäisenkin tuen heiltä, joilla on jo kaikkein vähiten, Forsgrén lataa.
Vihreät on tukenut Saaren ehdotusta jo Orpon hallituskauden alkupuoliskolla. Sittemmin tilanne on kuitenkin vain pahentunut, Forsgrén huomauttaa. Esimerkiksi köyhyyteen putoavien määrä on hallitusten päätösten seurauksena kasvanut huomattavasti siitä, mitä kauden alkaessa arvioitiin.
– Me olemme tilanteessa, jossa leikkaukset kasautuvat kohtuuttomalla yksittäisten perheiden harteille. Sama perhe voi joutua yhtä aikaa asumistuen, työttömyystuen, koulutustuen ja lääkekorvausten leikkausten kohteeksi. Ei tarvitse olla kristallipalloa nähdäkseen, että tämä tulee lisäämään syrjäytymistä ja osattomuutta pitkälle tulevaisuuteen, Forsgrén toteaa.
Forsgrén huomauttaa myös asiantuntijoiden pelkäävän, että leikkausten kasautuminen aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia lapsiperheiden hyvinvointiin, koulutukseen ja urakehitykseen.
– Tällainen Leikkauskatto olisi myös teknisesti toteutettavissa, sillä vastaavia rajoitusmekanismeja on jo käytössä esimerkiksi lääkekustannusten vuosiomavastuussa ja toimeentulotuessa. Enää puuttuu hallituksen tahto toimia ja kyky kantaa vastuuta sekä huolta ei vain rikkaista, vaan ihan jokaisesta suomalaisesta. Siitä hyvinvointivaltiossa on kyse, Forsgrén päättää.
Yhteyshenkilöt
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden uusi reilun muutoksen ohjelma linjaa: Talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin4.3.2026 16:21:23 EET | Tiedote
Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi viikonloppuna reilun muutoksen ohjelman, jonka mukaan talouskasvun tulee tapahtua luonnon ja ilmaston määräämissä rajoissa. Se tarkoittaa esimerkiksi verotusjärjestelmän uudistamista, ympäristölle ja taloudelle haitallisten tukien leikkaamista ja panostuksia innovaatioihin.
Vihreiden Forsgrén ryhmäpuheessa: Lapsi, vammainen ja vanhus tarvitsivat apua, mutta petimme heistä jokaisen.4.3.2026 14:45:00 EET | Tiedote
Vihreät vaati hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon suunnitellut sadan miljoonan euron lisäleikkaukset eduskunnassa käydyn sote-palveluja koskeneen pääministerin ilmoituksen yhteydessä. Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa hän korosti sosiaalihuollon tilanteen vakavuutta.
Vihreiden Holopainen: Perheitä ei saa hajottaa säästöjen seurauksena – Orpon hallituksen linja rikkoo vammaisten oikeuksia4.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan Orpon hallituksen leikkauspolitiikka ja vammaispalvelulain puutteellinen ohjaus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vammaisten perusoikeudet vaarantuvat.
Vihreiden Tynkkynen tukee PS:n nuorisojärjestöä: yhteisöveroale on typerä, kallis ja tehoton3.3.2026 20:03:39 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tukee Perussuomalaisen Nuorison vaatimusta yhteisöveroalennuksen perumisesta. Hän myös hämmästelee tilannetta, jossa nuorisojärjestö suhtautuu julkiseen talouteen vastuullisemmin kuin valtiovarainministeri.
Sofia Virta Purralle: Ei ole pakko leikata heikoimmilta – pakko on hoitaa ihmiset ja talous maapalloa tuhoamatta3.3.2026 16:20:06 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa valtiovarainministeri Riikka Purran kirjoitukseen, jossa tämä arvosteli vihreiden tuoreen reilun muutoksen ohjelman linjausta talouskasvuriippuvuuden purkamisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme