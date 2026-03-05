Uskalla Yrittää 2026: Pirkanmaan alueelta yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee kuusi nuorten harjoitusyritystä

Tampereella palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Ratinassa.

Pirkanmaan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Axsoter NYT

Pikkolan koulu, Kangasala

Liikeidea: Axsoter NYT myy pelipalvelimien, pilvipalveluiden sekä nettisivujen ylläpitoa erittäin helpolla käyttöliittymällä. Edullisuus sekä helppokäyttöisyys ovat yrityksen prioriteetteja.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on selkeä tuote ja erottuva liiketoiminta. Liikeideassa on yhdistetty myös muuta verkostoa, omaa intohimoa ja harrastuneisuutta. Liikeidea muuntuu skaalautuvaksi yritystoiminnaksi.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Hento NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Hento NYT valmistaa kauniita ja vastuullisia hätäpusseja nuorille tytöille murrosiän kynnyksellä. Pussit sisältävät kaiken tarvittavan ensimmäisiä kuukautisia varten ja auttavat lisäämään tietoa, itsevarmuutta ja rohkeutta. Hento NYT haluaa tehdä kuukautisista luonnollisen ja häpeättömän osan elämää – lempeästi ja vastuullisesti.

Palkitsemisperusteet: Yrityksessä on kaikki kohdillaan – tuote, osasto ja myyntitiimi. Liikeidea on selkeä, hyvin suunniteltu ja yhteiskunnallisesti merkittävä. Yrittäjillä on mahtava asenne, ja työtä tehdään hyvän asian puolesta. Yritys pureutuu tärkeään aiheeseen, josta nuorilla voi olla vaikea puhua. Toimintaa on viety eteenpäin ja otettu rohkeasti yhteyttä eri toimijoihin.

Paras liikeidea: YL Productions NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Yritys rakentaa, korjaa, tuunaa ja huoltaa mopoja sekä skoottereita.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on valmis kokonaisuus, ja markkinointi on teknisesti hallussa. Yrityksellä on hyvä yhteisö somessa valmiina. Yrittäjistä huokui yritteliäs asenne, ja myyjät esittivät ideat vakuuttavalla ja asiantuntevalla otteella. Materiaalien uudelleenkäyttö on myös tärkeä teema yrityksessä.

Paras tuote: KintsuRose NYT

Hatanpään koulu, Tampere

Liikeidea: Yritys valmistaa ruusuntuoksuisia ihonhoitotuotteita.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on raaka-aineiden osalta uudenlainen tuote Suomen ja maailman markkinoilla. Yrityksellä on innovatiivisia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen ja rohkeasti katse tulevassa. Kierrätysteemat on mietitty, ja yrittäjähenki on hyvä.

Paras palvelu: GlowReel NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: GlowReel NYT tuottaa somemarkkinointia erilaisille yrityksille. Yritys kuvaa ja editoi lyhytvideoita muiden yritysten sosiaaliseen mediaan ja auttaa heitä kasvattamaan näkyvyyttä ja asiakaskuntaa.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on pitkälle mietitty ja toimiva kokonaisuus, liiketoimintasuunnitelma ja tavoitteet hiottuja, ja hinnoittelu sekä riskimallit pohdittu tarkkaan. Palvelua voisi suositella jo nyt eteenpäin omille verkostoille. Yrityksellä on vahva ymmärrys palvelun toimintatavoista ja strategiasta.

Paras myyntipuhe: LPN Energy NYT

Svenska Samskolan i Tammerfors, Tampere

Liikeidea: Yritys valmistaa itsetehtyjä ja luonnollisia välipalapatukoita ilman mitään keinotekoisia ainesosia. Yritys haluaa näyttää, että on mahdollista luoda hyvälaatuisia ja maukkaita välipalapatukoita ilman mitään keinotekoisia ainesosia ja luonnollisesti.

Palkitsemisperusteet: Myyntipuheessa nousi selkeästi esiin yrittäjien usko omaan tuotteeseen ja se, mitä markkinassa yritetään muuttaa. Myyntipuheessa oli hyvä energia ja yrittäjäporukka jakoi yhteisen unelman, joka näkyi esiintymisessä ja sai myös yleisön innostumaan ideasta.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraava palkinto:

Paras messupiste: Koras NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Yritys valmistaa käsintehtyjä puukkoja tai sopimuksen mukaan valmistettuja tuotteita.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä oli selkeä ja tyylikäs osasto. Aidot materiaalit olivat esillä ja kutsuivat luokseen. Tuotteet olivat personoituja ja innovatiivisia.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Anna Tapion koulu, Pälkäne

Emäkosken koulu, Nokia

Harjuniityn koulu, Nokia

Hatanpään yläkoulu, Tampere

Juhannuskylän koulu, Tampere

Nokianvirran koulu, Nokia

Pikkolan koulu, Kangasala

Svenska Samskolan i Tammerfors, Tampere

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Kangasala

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Lempäälä

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampere

Urjalan yhtenäiskoulu, Urjala

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Väinö Linnan lukio, Urjala

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Tampereen aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Jenna Ahlstedt , nuorten yrittäjyysvalmentaja, Uusyrityskeskus Ensimetri

, nuorten yrittäjyysvalmentaja, Uusyrityskeskus Ensimetri Valtteri Ahonen , yhteyspäällikkö, Työeläkeyhtiö Elo

, yhteyspäällikkö, Työeläkeyhtiö Elo Peer Haataja , varatoimitusjohtaja, Tampereen Kauppakamari

, varatoimitusjohtaja, Tampereen Kauppakamari Hanna Jokinen , Brand Manager, Tampereen Energia

, Brand Manager, Tampereen Energia Kristiina Järvelä , perusopetusjohtaja, Tampereen kaupunki

, perusopetusjohtaja, Tampereen kaupunki Kirsi Karvinen , asiakaspäällikkö, Fennia

, asiakaspäällikkö, Fennia Jenni Koivula , hallituksen jäsen, Pirkanmaan Yrittäjät

, hallituksen jäsen, Pirkanmaan Yrittäjät Annika Niemi-Liikamaa , hankepäällikkö, MTK-Pirkanmaa ry

, hankepäällikkö, MTK-Pirkanmaa ry Niina Lehtinen , asiakkuusasiantuntija, yrityspalvelut, OP Pirkanmaa

, asiakkuusasiantuntija, yrityspalvelut, OP Pirkanmaa Kai Niinimäki , Asset Manager, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

, Asset Manager, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Karri ”Paleface” Miettinen , artisti

, artisti Anniina Salminen , Founder & Head of Marketing, Superstory

, Founder & Head of Marketing, Superstory Sami Siurola , projektipäällikkö, Tampereen Messut

, projektipäällikkö, Tampereen Messut Nea Systä, koordinaattori, Tampereen kaupungin yritys- ja elinkeinopalvelut





Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja

Pirkanmaan aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Palkinnon sai Juuso Linnusmäki, Pikkolan koulu, Kangasala. Häntä kuvaillaan näin:

Opettajana Juuso on kannustava ja toimii hienosti oppilaiden tukena ja matkassa mukana. Hän paneutuu yrittäjyysopetukseen syvästi ja tuottaa sisältöä yrittäjyysryhmilleen. Juuso on hyödyntänyt paljon paikallisia kangasalalaisia yrittäjiä pyytämällä heitä vierailijoiksi tunneilleen ja järjestääkseen vierailua alueen yrityksiin.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pirkanmaan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.