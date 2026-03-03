Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kopra: Suomi on osa Natoa – ja sen tulee näkyä lainsäädännössä

5.3.2026

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää ydinenergia- ja rikoslain muuttamista välttämättömänä, jotta Suomen sotilaallinen puolustus voidaan toteuttaa täysimääräisesti osana Natoa.

– Suomi on osa Natoa. Me olemme Nato. Haluamme uudistaa lainsäädäntöämme vastaamaan nykyiseen turvallisuusympäristöön ja jotta saamme täyden hyödyn Nato-jäsenyydestämme kaikissa tilanteissa, Kopra sanoo.

Nykyinen lainsäädäntö kieltää ydinräjähteiden tuomisen Suomeen sekä niiden kuljettamisen, toimittamisen ja hallussapidon maassa kaikissa tilanteissa. Lakiesityksen mukaan tämä olisi jatkossa mahdollista tilanteissa, joissa kyse on Suomen puolustuksesta, Naton yhteisestä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä.

– Pelote toimii vain silloin, kun se on uskottava. Siksi Suomen on mahdollistettava liittokunnan puolustuksen toteuttaminen myös omalla alueellaan. Tämä ei lisää jännitteitä, vaan päinvastoin nostaa kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Suomea ja koko liittokuntaa vastaan, Kopra toteaa.

Kopra korostaa, ettei esityksessä ole kyse ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen.

– Suomi ei tavoittele ydinaseita alueelleen eikä sellaista ole Natossa suunnitteilla. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että Suomi ei omalla lainsäädännöllään estä liittokunnan puolustuksen parasta toteuttamista, Kopra sanoo.

Suomi pysyy sitoutuneena kaikkiin kansainvälisiin velvoitteisiinsa, kuten ydinsulkusopimukseen. Ydinräjähteiden hankkiminen, valmistaminen, kehittäminen ja räjäyttäminen säilyvät kaikissa tilanteissa Suomessa rikoksena.

– Naton ydinpelotteen tarkoitus on yksi: rauhan säilyttäminen. Vahva pelote on paras tae sille, ettei sitä koskaan tarvitse käyttää, Kopra sanoo.

