Virta ja Tynkkynen: vihreät tyrmäävät hallituksen ydinaseaikeet
6.3.2026 09:56:54 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät pitävät luokattomana Orpon hallituksen tapaa ajaa käännettä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan parlamentaarinen yhteistyö sivuuttaen. Hallituksen esitys ydinaseiden sallimisesta Suomen alueella vaikuttaa hätiköidyltä ja huteralta.
Vihreät tyrmäävät Orpon hallituksen harkitsemattoman tavan ajaa periaatteellisesti isoa muutosta Suomen ydinasepolitiikkaan.
”Hallitus näyttää lopullisesti murtaneen Suomen pitkän perinteen laajapohjaisesta yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Näin periaatteellisesti isoa päätöstä ei voi valmistella pienen porukan kesken ja salaillen. Parlamentaarisen yhteistyön hylkääminen on tahra hallitukselle ja tappio Suomelle”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo.
Vihreät paneutuvat nyt esitykseen, tausta-asiakirjoihin ja asiantuntijalausuntoihin perusteellisesti.
”Ydinaseet eivät ole leikin asia, eikä hätiköintiin ole varaa. Näin isossa kysymyksessä eduskuntakäsittelylle pitää varata kaikki sen tarvitsema aika. Jokaisella kansanedustajalla pitää myös olla tosiasiallinen mahdollisuus tutustua kaikkiin asiakirjoihin”, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi.
Hallitus perustelee linjamuutosta mm. muuttuneilla olosuhteilla.
”Suomalaisten selvä enemmistö tuki Nato-jäsenyyttä siinä uskossa, että se ei edellytä ydinaseiden tuomista Suomen maaperälle. Naton jäsenenä ydinasepelote koskee Suomea jo nykyisellään. Hallituksen perustelut linjamuutokselle vaikuttavat hätiköidyiltä ja huterilta”, Virta jatkaa.
Vihreät kantavat huolta siitä, että elämme maailmassa, jossa ydinaseet uhkaavat levitä ja ydinaseilla uhkailu on normalisoitunut.
”Vihreiden pitkäaikainen kanta on selkeä: ajamme ydinaseetonta Suomea ja Pohjolaa. Tästä linjauksesta on edelleen hyvät perusteet pitää kiinni. Siksi emme voi kannattaa hallituksen esitystä”, Tynkkynen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Forsgrén jyrähtää – vaatii sosiaaliturvalle leikkauskattoa5.3.2026 16:03:07 EET | Tiedote
Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan sosiaaliturvaan tarvitaan leikkauskatto. Vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén on Saaren kanssa samaa mieltä ja vaatii, että köyhyyden lisääntyessä hallitus tarkastelee kriittisesti jo tekemiään uudistuksia.
Vihreiden uusi reilun muutoksen ohjelma linjaa: Talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin4.3.2026 16:21:23 EET | Tiedote
Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi viikonloppuna reilun muutoksen ohjelman, jonka mukaan talouskasvun tulee tapahtua luonnon ja ilmaston määräämissä rajoissa. Se tarkoittaa esimerkiksi verotusjärjestelmän uudistamista, ympäristölle ja taloudelle haitallisten tukien leikkaamista ja panostuksia innovaatioihin.
Vihreiden Forsgrén ryhmäpuheessa: Lapsi, vammainen ja vanhus tarvitsivat apua, mutta petimme heistä jokaisen.4.3.2026 14:45:00 EET | Tiedote
Vihreät vaati hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon suunnitellut sadan miljoonan euron lisäleikkaukset eduskunnassa käydyn sote-palveluja koskeneen pääministerin ilmoituksen yhteydessä. Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa hän korosti sosiaalihuollon tilanteen vakavuutta.
Vihreiden Holopainen: Perheitä ei saa hajottaa säästöjen seurauksena – Orpon hallituksen linja rikkoo vammaisten oikeuksia4.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan Orpon hallituksen leikkauspolitiikka ja vammaispalvelulain puutteellinen ohjaus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vammaisten perusoikeudet vaarantuvat.
Vihreiden Tynkkynen tukee PS:n nuorisojärjestöä: yhteisöveroale on typerä, kallis ja tehoton3.3.2026 20:03:39 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tukee Perussuomalaisen Nuorison vaatimusta yhteisöveroalennuksen perumisesta. Hän myös hämmästelee tilannetta, jossa nuorisojärjestö suhtautuu julkiseen talouteen vastuullisemmin kuin valtiovarainministeri.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme