Virta ja Tynkkynen: vihreät tyrmäävät hallituksen ydinaseaikeet

6.3.2026 09:56:54 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreät pitävät luokattomana Orpon hallituksen tapaa ajaa käännettä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan parlamentaarinen yhteistyö sivuuttaen. Hallituksen esitys ydinaseiden sallimisesta Suomen alueella vaikuttaa hätiköidyltä ja huteralta.

Vihreät tyrmäävät Orpon hallituksen harkitsemattoman tavan ajaa periaatteellisesti isoa muutosta Suomen ydinasepolitiikkaan. 

”Hallitus näyttää lopullisesti murtaneen Suomen pitkän perinteen laajapohjaisesta yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Näin periaatteellisesti isoa päätöstä ei voi valmistella pienen porukan kesken ja salaillen. Parlamentaarisen yhteistyön hylkääminen on tahra hallitukselle ja tappio Suomelle”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo.

Vihreät paneutuvat nyt esitykseen, tausta-asiakirjoihin ja asiantuntijalausuntoihin perusteellisesti. 

”Ydinaseet eivät ole leikin asia, eikä hätiköintiin ole varaa. Näin isossa kysymyksessä eduskuntakäsittelylle pitää varata kaikki sen tarvitsema aika. Jokaisella kansanedustajalla pitää myös olla tosiasiallinen mahdollisuus tutustua kaikkiin asiakirjoihin”, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi.

Hallitus perustelee linjamuutosta mm. muuttuneilla olosuhteilla.

”Suomalaisten selvä enemmistö tuki Nato-jäsenyyttä siinä uskossa, että se ei edellytä ydinaseiden tuomista Suomen maaperälle. Naton jäsenenä ydinasepelote koskee Suomea jo nykyisellään. Hallituksen perustelut linjamuutokselle vaikuttavat hätiköidyiltä ja huterilta”, Virta jatkaa.

Vihreät kantavat huolta siitä, että elämme maailmassa, jossa ydinaseet uhkaavat levitä ja ydinaseilla uhkailu on normalisoitunut.

”Vihreiden pitkäaikainen kanta on selkeä: ajamme ydinaseetonta Suomea ja Pohjolaa. Tästä linjauksesta on edelleen hyvät perusteet pitää kiinni. Siksi emme voi kannattaa hallituksen esitystä”, Tynkkynen päättää.

