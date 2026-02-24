Kelukosken voimalaitoksen patoturvallisuus vahvistuu – Kreate rakentaa uuden patoluukun vaativissa olosuhteissa

Kreaten ja Kemijoki Oy:n solmima sopimus käynnistää Kelukosken voimalaitoksen maapatoon toteutettavan uuden patoluukun rakennustyöt huhtikuussa 2026. Hankkeen myötä Kelukosken voimalaitoksen patoturvallisuus ja ohijuoksutuskapasiteetti paranevat.

– Kyseessä on merkittävä patoturvallisuutta parantava hanke ja samalla teknisesti yksi vaativimmista urakoista, joita vastaaviin olosuhteisiin on toteutettu viimeksi reilut 20 vuotta sitten. Kelukoskella työskentelemme virtaavan veden äärellä ja haastavassa ympäristössä, missä jokainen työvaihe edellyttää vahvaa asiantuntemusta, kertoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Vuonna 2001 valmistunut Kelukosken voimalaitos sijaitsee Sodankylässä. Se on uusin seitsemästä voimalaitoksesta, jotka sijaitsevat Kemijoen sivujoki Kitisellä. Voimalaitoksen yhteydessä on kuusi maapatoa, joiden yhteenlaskettu pituus on 3 913 metriä, yksi 58 metriä pitkä betonipato sekä yksi tulva-aukko.

– Meidän tehtävänämme on rakentaa nykyisen tulva-aukon viereen uusi tulva-aukko patoluukkuineen ja sen ylittävä silta. Ulkonäöltään se on lähes samannäköinen, vaikka toteutamme sen hieman eri tekniikalla, Vikström sanoo.

Patoluukun rakentamisessa hyödynnetään useita tekniikoita

Kreate toteuttaa kohdetta yhdessä yhteisyrityksensä erikoispohjarakentamiseen erikoistuneen KFS Finlandin kanssa. Molemmilla on vahva kokemus vastaavanlaisista toteutuksista. Kreate rakensi tukinuittokanavasta ainutlaatuisen väylän veneilijöille Kouvolassa sijaitsevassa Kimolan Kanava -hankkeessa. KFS Finland puolestaan toteutti Suomen syvimmän porapaaluseinärakenteen, ja samalla ensimmäisen maapatoon toteutetun porapaaluseinän Melon voimalaitoksella Nokialla.

– Rakensimme Kimolan kanavan urakassa vastaavanlaisilla erittäin tarkoilla mittatoleransseilla muun muassa sulkuporttien betonirakenteet sekä toteutimme vaativia louhintoja ja betonointeja kalliota vasten. Melon maapadossa saimme ylimääräisen suotamisen aisoihin porapaalutekniikalla. Aiomme hyödyntää samankaltaisia tekniikoita ja osaamistamme myös Kelukosken hankkeessa, kertoo kohteen työpäällikkö Tomi Pyökeri Kreatelta.

Maapatoon toteutettavien pysyvien porapaaluseinien lisäksi Kelukosken hankkeessa rakennetaan Kitiselle työnaikainen porapaaluseinä.

– Rakennamme myös alajuoksun puolelle työpadon maa-aineksesta, jotta saamme uuden patoluukun rakennettua kuivatyönä. Yksi suurimpia vastaavia rakenteita on ollut Kruunuvuorensillalla Helsingissä, missä kasuunit olivat kuusimetrisiä ja noin 200-neliöisen talon kokoisia. Sillan tukipilareita rakennettiin kuivatyönä jopa kuusi metriä veden pinnan alapuolella, Pyökeri avaa.

– Vaikka hanke on teknisesti vaativa, pidän myös Sodankylän kylmää talvea haasteena rakentamiselle. Rakennusaika on huomattavasti lyhyempi kuin Etelä-Suomessa, missä rakentaminen yleensä jatkuu läpi talven, Pyökeri lisää.

Kreate aloittaa valmistelevat työt Kelukosken voimalaitoksen alueella huhtikuussa ja rakennustyöt kesäkuussa 2026. Urakka valmistuu arviolta syyskuussa 2027. Kreate kirjaa tilauksen ensimmäisen neljänneksen tilauskantaansa.