Vihreiden Holopainen: Kokoomus rikkoo Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan

– Suomessa on vakiintunut käytäntö hakea laaja yhteisymmärrystä ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruskysymyksissä yli hallitus-oppositio-rajojen. Hallitus on nyt poikennut tästä tavalla, joka herättää kysymyksiä niin prosessin huolellisuudesta kuin luottamuksesta eduskunnan kykyyn käsitellä arkaluonteisia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, Holopainen kritisoi.

— Tässä jos missä olisi tarvittu maltillista ja osallistavaa valmistelua. Suomen etu on aina ollut laaja konsensus ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Nyt hallitus tuo yllätyksenä pöytään yhden periaatteellisesti merkittävimmistä linjauksista sitten Nato-jäsenyyden, Holopainen sanoo.

Turvallisuuspoliittinen päätöksenteko on harvoin ollut näin pitkälle yhden puolueen käsissä.

— Kokoomuksen värisuora ulko- ja turvallisuuspolitiikassa näyttää tuottavan vauhtisokeutta. Kun koko ketju presidentistä puolustusministeriin edustaa samaa puoluetta, kriittisiä ääniä ei kuulla riittävän ajoissa tai ollenkaan. Juuri turvallisuuspolitiikassa tähän ei ole varaa, Holopainen sanoo.

Lausuntokierrokselle on varattu vain neljä viikkoa, vaikka lainvalmistelun kuulemisohjeet edellyttävät laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa.

— On syytä kysyä, haluaako Kokoomus profiloitua Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän linjan rikkojana. Luottamus parlamentaariseen prosessiin ei ole muodollisuus. Se on edellytys sille, että näin isoissa kysymyksissä syntyy Suomen turvallisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja, Holopainen toteaa.

Vihreiden kanta lakiesitykseen on selkeä: Vihreät ajaa ydinaseetonta Suomea ja Pohjolaa eikä kannatta hallituksen esitystä. Puolueen johto tiedotti asiasta aiemmin perjantaina:

