Vihreiden Holopainen: Kokoomus rikkoo Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan
6.3.2026 13:38:53 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Puolustusministeriö julkaisi yllättäen torstaina lakiesityksen, joka mahdollistaisi ydinaseiden tuomisen Suomeen sota-aikana. Vihreä kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen pitää hallituksen toimintatapaa vakavana rikkomuksena parlamentaarista perinnettä kohtaan.
– Suomessa on vakiintunut käytäntö hakea laaja yhteisymmärrystä ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruskysymyksissä yli hallitus-oppositio-rajojen. Hallitus on nyt poikennut tästä tavalla, joka herättää kysymyksiä niin prosessin huolellisuudesta kuin luottamuksesta eduskunnan kykyyn käsitellä arkaluonteisia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, Holopainen kritisoi.
— Tässä jos missä olisi tarvittu maltillista ja osallistavaa valmistelua. Suomen etu on aina ollut laaja konsensus ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Nyt hallitus tuo yllätyksenä pöytään yhden periaatteellisesti merkittävimmistä linjauksista sitten Nato-jäsenyyden, Holopainen sanoo.
Turvallisuuspoliittinen päätöksenteko on harvoin ollut näin pitkälle yhden puolueen käsissä.
— Kokoomuksen värisuora ulko- ja turvallisuuspolitiikassa näyttää tuottavan vauhtisokeutta. Kun koko ketju presidentistä puolustusministeriin edustaa samaa puoluetta, kriittisiä ääniä ei kuulla riittävän ajoissa tai ollenkaan. Juuri turvallisuuspolitiikassa tähän ei ole varaa, Holopainen sanoo.
Lausuntokierrokselle on varattu vain neljä viikkoa, vaikka lainvalmistelun kuulemisohjeet edellyttävät laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa.
— On syytä kysyä, haluaako Kokoomus profiloitua Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän linjan rikkojana. Luottamus parlamentaariseen prosessiin ei ole muodollisuus. Se on edellytys sille, että näin isoissa kysymyksissä syntyy Suomen turvallisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja, Holopainen toteaa.
Vihreiden kanta lakiesitykseen on selkeä: Vihreät ajaa ydinaseetonta Suomea ja Pohjolaa eikä kannatta hallituksen esitystä. Puolueen johto tiedotti asiasta aiemmin perjantaina:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/71859487/virta-ja-tynkkynen-vihreat-tyrmaavat-hallituksen-ydinaseaikeet?publisherId=69818932
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Virta ja Tynkkynen: vihreät tyrmäävät hallituksen ydinaseaikeet6.3.2026 09:56:54 EET | Tiedote
Vihreät pitävät luokattomana Orpon hallituksen tapaa ajaa käännettä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan parlamentaarinen yhteistyö sivuuttaen. Hallituksen esitys ydinaseiden sallimisesta Suomen alueella vaikuttaa hätiköidyltä ja huteralta.
Vihreiden Forsgrén jyrähtää – vaatii sosiaaliturvalle leikkauskattoa5.3.2026 16:03:07 EET | Tiedote
Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan sosiaaliturvaan tarvitaan leikkauskatto. Vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén on Saaren kanssa samaa mieltä ja vaatii, että köyhyyden lisääntyessä hallitus tarkastelee kriittisesti jo tekemiään uudistuksia.
Vihreiden uusi reilun muutoksen ohjelma linjaa: Talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin4.3.2026 16:21:23 EET | Tiedote
Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi viikonloppuna reilun muutoksen ohjelman, jonka mukaan talouskasvun tulee tapahtua luonnon ja ilmaston määräämissä rajoissa. Se tarkoittaa esimerkiksi verotusjärjestelmän uudistamista, ympäristölle ja taloudelle haitallisten tukien leikkaamista ja panostuksia innovaatioihin.
Vihreiden Forsgrén ryhmäpuheessa: Lapsi, vammainen ja vanhus tarvitsivat apua, mutta petimme heistä jokaisen.4.3.2026 14:45:00 EET | Tiedote
Vihreät vaati hallitusta perumaan sosiaalihuoltoon suunnitellut sadan miljoonan euron lisäleikkaukset eduskunnassa käydyn sote-palveluja koskeneen pääministerin ilmoituksen yhteydessä. Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa hän korosti sosiaalihuollon tilanteen vakavuutta.
Vihreiden Holopainen: Perheitä ei saa hajottaa säästöjen seurauksena – Orpon hallituksen linja rikkoo vammaisten oikeuksia4.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan Orpon hallituksen leikkauspolitiikka ja vammaispalvelulain puutteellinen ohjaus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vammaisten perusoikeudet vaarantuvat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme