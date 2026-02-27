Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Andersson: Orpon EU-politiikka on ilmastolle ja ympäristölle haitallista

6.3.2026 15:35:23 EET | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson pitää pääministeri Petteri Orpon komissiolle osoittamaa sääntelynpurkukirjettä  täydellisenä rimanalituksena. Orpo vaatii tuoreessa kirjeessä Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille EU-sääntelyn höllentämistä sekä purkamista erityisesti ympäristölakien kohdalla, mutta myös esimerkiksi energiasääntelyssä. 

Li Andersson katsoo kameraan käsi lanteilla.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. The Left

Orpon hallituksen 43:a asetusta ja direktiiviä koskeva lista asettuu samaan jatkumoon komission sääntelynpurkutalkoiden kanssa. EU:n ympäristö- ja yritysvastuuvaatimuksia on systemaattisesti heikennetty keskieurooppalaisen teollisuuden sekä parlamentin oikeistoryhmien vaatimuksesta, perusteluna yleensä yritysten hallinnollinen taakka. Esimerkiksi jätevesidirektiivin avaamista perustellaan lääke- ja kosmetiikkateollisuuden huolilla.

– Tällä kaudella komissio on jo palkinnut saastuttavia ja ihmisoikeusongelmiin syyllistyviä yrityksiä vastuullisten yritysten kustannuksella. Orpolle tämä ei kuitenkaan riitä, vaan hän haluaa tehdä Suomen tunnetuksi maana, joka jatkaa sinnikkäästi esimerkiksi EU:n tärkeimmän luonnon tilaa parantavan lainsäädännön, ennallistamisasetuksen, vesittämistä, Andersson sanoo.

Suurin osa ennallistamisasetuksen kustannuksista sisältyy jo Suomen muihin olemassa oleviin velvoitteisiin ja ne liittyvät esimerkiksi vesistöjen huonoon tilaan. 

– Suomalaiset rakastavat luontoamme ja sen monimuotoisuuden suojelusta pitää olla myös valmis maksamaan. Orpon hallitus on jakanut esimerkiksi mittavia veronkevennyksiä rikkaille, mutta luonnon tilan parantaminen on sille liian kallista. Myös löysä puhe hallinnollisen taakan purkamisesta ilman mitään tarkennuksia on vain kiertoilmaus sille, että ilmasto- ja ympäristösääntelyä ei oikeistossa pidetä oikeasti tärkeänä, Andersson sanoo. 

Andersson korostaa, miten Suomi on aiemmin profiloitunut korkean kunnianhimon maana esimerkiksi ilmastopolitiikassa, mutta nyt oikeistohallituksen johdolla Suomi on profiloitumassa ennen kaikkea ympäristövastaisuudessa.

