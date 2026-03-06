Assi-sairaalan käyttöönotto etenee sujuvasti – muutot edenneet aikataulua nopeammin
6.3.2026 16:15:26 EET | Oma Häme | Artikkeli
Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto etenee suunnitellusti, ja muuttotyöt ovat sujuneet sujuvasti sekä etuajassa. Hyvä yhteistyö ja huolellinen ennakointi ovat varmistaneet onnistuneet muuttopäivät ja potilaiden hoidon jatkuvuuden. Käyttöönotto jatkuu vaiheittain maaliskuussa, ja uudet yksiköt siirtyvät viikoittain.
Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto etenee suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä eri yksiköiden välillä. Toisen muuttoviikon aikana useita erikoissairaanhoidon yksiköitä on siirtynyt uusiin tiloihin, ja muutot ovat sujuneet erittäin hyvin.
Osassa muuttopäivistä muutot ovat valmistuneet jopa ennakoitua nopeammin. Tämä on mahdollistanut sen, että seuraavan päivän yksiköiden varustemuuttoja on voitu aloittaa jo etukäteen.
– Muuttojen sujuvuus kertoo siitä, kuinka huolellisesti yksiköt ovat valmistautuneet tähän vaiheeseen. Kun valmistelut on tehty hyvin, itse muuttopäivä etenee rauhallisesti ja hallitusti, kertoo muuttokoordinaattori Nina Vesterinen.
Assin käyttöönotto toteutetaan vaiheittain maaliskuun aikana. Muuttojen aikana keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että potilaiden hoito jatkuu keskeytyksettä.
– On hienoa nähdä, miten eri yksiköt ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen. Muutto on suuri logistinen kokonaisuus, mutta hyvä yhteistyö ja ennakointi näkyvät nyt konkreettisesti onnistuneina muuttopäivinä, sanoo terveyspalvelujen toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.
Myös viestinnän näkökulmasta muuttojen eteneminen on ollut rohkaisevaa.
– Muuttojen onnistuminen kertoo vahvasta yhteistyöstä koko organisaatiossa. Kun tieto kulkee ja valmistautuminen on tehty huolella, suuri kokonaisuus pysyy hallittuna ja potilaiden palvelut turvataan koko siirtymän ajan, toteaa viestintäpäällikkö Elina Savolainen.
Assi-sairaalan käyttöönotto jatkuu vaiheittain maaliskuun aikana, ja uusia yksiköitä siirtyy tiloihin viikoittain.
Yhteyshenkilöt
Jarmo Lappalainenterveydenhuollon toimialajohtajaPuh:040 330 5510jarmo.lappalainen@omahame.fi
Mirja Ottman-Salminenerikoissairaanhoidon sairaalapalveluiden tulosaluejohtajaPuh:050 336 6748mirja.ottman-salminen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Kanta-Hämeen psykiatrian palvelut siirtyneet Assi-sairaalaan6.3.2026 15:28:13 EET | Artikkeli
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat muuttaneet uuteen Assi-sairaalaan Ahvenistolle, mikä edustaa merkittävää edistysaskelta psykiatrian ja koko erikoissairaanhoidon kehityksessä. Uudet tilat mahdollistavat modernit hoitokäytännöt ja paremman integraation muun erikoissairaanhoidon kanssa, parantaen potilaiden hoitokokemusta ja toipumista.
Ensimmäinen yö Assissa – uusi arki alkaa5.3.2026 12:13:01 EET | Artikkeli
Vanajaveden osasto 3:n toiminta on siirtynyt uuteen Assi-sairaalaan.
Ensimmäinen asiakas Assissa: –Valoisa ja kodinomainen tunne tuli heti4.3.2026 09:27:05 EET | Artikkeli
Leila Tuori-Laukkonen saapui Assin kuvantamispalveluihin mietteliäin ja odottavin tunnelmin. Hän ei tiennyt vielä tullessaan, että olisi aivan ensimmäinen asiakas uudessa sairaalassa. – Lähinnä mietin, että mitähän täällä tulee vastaan, hän kertoo. Ensimmäisten päivien tunnelma näkyi myös käytävillä. Henkilöstön perehdytysryhmiä kiersi tiloissa, ja ilmassa oli uuden alun tuntua – vielä hieman epätietoisuuttakin. – Kun tulin sisälle, ajattelin että onpas hienoa. Tosi avaraa, valoisaa ja hygieenistä. Mukavat väritykset. Tuli heti miellyttävä olo. Siirtyminen vanhalta sairaalalta uuteen sujui hänen mukaansa helposti. Sairaanhoitaja soitti etukäteen ja kysyi, voiko hän tulla tutkimukseen Assiin. Samalla hän sai tarkat ohjeet Assi-bussin aikatauluista ja kulkureitistä pääaulaan. – Oli selkeää ja kiva opastus. Positiivinen kokemus, että pääsi näin helposti sairaaloiden välillä. Pientä ihmetystä, mutta henkilökohtainen ohjaus auttoi Pääaulassa tuli vastaan myös uuden toiminnan ensiaskeleet. –
Kevennä nyt vähän -kampanja alkaa – pienet teot ratkaisevat painonhallinnassa4.3.2026 08:20:03 EET | Tiedote
Oma Häme, kunnat ja järjestöt kannustavat asukkaita arjen hyvinvointitekoihin.
Useita erikoissairaanhoidon yksiköitä siirtyy Assiin 4.–6.3.20263.3.2026 17:12:24 EET | Tiedote
Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 4.–6.3.2026. Useita erikoissairaanhoidon yksiköitä siirtyy uusiin tiloihin. Muutto voi aiheuttaa lyhyitä katkoksia palveluissa, mutta päivystyshoidon saatavuus varmistetaan. Yksiköiden uusi sijainti ja ajo-ohjeet löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme