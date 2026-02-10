Mediakutsu seminaariin 12.3.: Uusi indeksi väestön mitatusta fyysisestä toimintakyvystä
7.3.2026 07:00:00 EET | UKK-instituutti | Kutsu
UKK-instituutti on kehittänyt uuden, tutkimukseen perustuvan tavan kuvata suomalaisten aikuisten fyysistä toimintakykyä. Fyysisen toimintakyvyn indeksi tarjoaa yhteen lukuun tiivistetyn kokonaiskuvan fyysisestä toimintakyvystä.
Torstaina 12.3. järjestettävän seminaarin aikana tutustut tammikuussa 2026 julkaistuun indeksiin, saat tuoreinta tutkimustietoa suomalaisen aikuisväestön fyysisestä toimintakyvystä sekä käytännön näkökulmia siitä, millaisilla toimilla fyysinen toimintakyky saadaan nousujohtoiseen kehityssuuntaan.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita UKK-instituutin seminaariin. Seminaari on toimittajille maksuton.
Seminaariin voi osallistua paikan päällä Helsingissä (Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki) tai verkon välityksellä.
Seminaarin ohjelma ja puhujaesittelyt
Aamupäivä
Seminaarin aamupäivä rakentaa ymmärryksen siitä, miksi fyysisen toimintakyvyn tieto on nyt tärkeämpää kuin koskaan.
Seminaaripäivän avaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Kirsti Laine-Hendolin.
UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari valottaa, mihin yhteiskunnalliseen tilanteeseen indeksi tarvittiin ja miksi – miten muutos työelämässä, väestön toimintakyvyn kehitys ja palvelujärjestelmän paineet loivat tarpeen uudelle, mitattuun tietoon perustuvalle työkalulle.
Tilastotieteilijä Kari Tokola kertoo, miten indeksi rakennettiin, mitä indeksi mittaa, mistä osatekijöistä se muodostuu ja miksi sen taustalla oleva data tekee siitä ainutlaatuisen.
Johtava tutkija Pauliina Husu tarkastelee, mitä tutkimus kertoo indeksin suhteesta ikään, koettuun työkykyyn, työn fyysiseen kuormittavuuteen, sairastavuuteen.
Tutkija Päivi Kolun johdolla paneudumme siihen, mitä heikko fyysinen toimintakyky maksaa, millaisia kustannuksia syntyy yksilölle, organisaatioille ja yhteiskunnalle — ja miksi ennaltaehkäisevä työ ja toimintakyvyn vahvistaminen on investointi, ei kuluerä.
Iltapäivä
Seminaarin iltapäivän ohjelma täydentää aamupäivän tutkimustietoa tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä, ratkaisuja ja suuntaviivoja siihen, miten fyysistä toimintakykyä voidaan kehittää yksilön, työpaikan ja yhteiskunnan tasolla.
Paneelikeskustelussa pohditaan, miten suomalaisen työelämän pitää muuttua, jotta vuonna 2040 indeksi on 110. Mitä osaamista, rakenteita ja käytäntöjä tarvitaan, jotta työ tukee toimintakykyä – eikä kuluta sitä? Mukana keskustelemassa
- Kati Huhtala, toimitusjohtaja, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy
- Mika Manninen, vs. toimitusjohtaja, Fennia
- Anu Pekki, toimitusjohtaja, Finla Työterveys
- Anne Ranta, vastaava työelämäasiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL
- Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti (paneelin puheenjohtaja)
Seminaarin päätösosiossa Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen pohtii, mitä järjestöt voivat tehdä fyysisen toimintakyvyn eteen.
Helsingin kaupungin Liikkumisen edistäminen -yksikön päällikkö Minna Paajanen puolestaan paneutuu kunnan mahdollisuuksiin.
Tarkastelemme myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Ira Ahokkaan johdolla megatrendejä toimintakyvyn mahdollistajina — miten väestörakenteen muutokset, teknologia, kaupungistuminen ja työelämän murros voivat kääntyä toimintakyvyn eduksi.
Median ilmoittautuminen
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seminaaripäivään. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan seminaariin viimeistään tiistaina 10.3.
Seminaarin asiantuntijoiden haastattelupyynnöt
Nina MerivirtakoulutusasiantuntijaUKK-instituuttiPuh:050 401 4690nina.merivirta@ukkinstituutti.fi
Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme tutkittua tietoa muun muassa väestön liikkumisesta ja fyysisestä toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
