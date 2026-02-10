Mediakutsu seminaariin 12.3.: Uusi indeksi väestön mitatusta fyysisestä toimintakyvystä

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita UKK-instituutin seminaariin. Seminaari on toimittajille maksuton.

Seminaariin voi osallistua paikan päällä Helsingissä (Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki) tai verkon välityksellä.

Seminaarin ohjelma ja puhujaesittelyt

Aamupäivä

Seminaarin aamupäivä rakentaa ymmärryksen siitä, miksi fyysisen toimintakyvyn tieto on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Seminaaripäivän avaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari valottaa, mihin yhteiskunnalliseen tilanteeseen indeksi tarvittiin ja miksi – miten muutos työelämässä, väestön toimintakyvyn kehitys ja palvelujärjestelmän paineet loivat tarpeen uudelle, mitattuun tietoon perustuvalle työkalulle.

Tilastotieteilijä Kari Tokola kertoo, miten indeksi rakennettiin, mitä indeksi mittaa, mistä osatekijöistä se muodostuu ja miksi sen taustalla oleva data tekee siitä ainutlaatuisen.

Johtava tutkija Pauliina Husu tarkastelee, mitä tutkimus kertoo indeksin suhteesta ikään, koettuun työkykyyn, työn fyysiseen kuormittavuuteen, sairastavuuteen.

Tutkija Päivi Kolun johdolla paneudumme siihen, mitä heikko fyysinen toimintakyky maksaa, millaisia kustannuksia syntyy yksilölle, organisaatioille ja yhteiskunnalle — ja miksi ennaltaehkäisevä työ ja toimintakyvyn vahvistaminen on investointi, ei kuluerä.

Iltapäivä

Seminaarin iltapäivän ohjelma täydentää aamupäivän tutkimustietoa tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä, ratkaisuja ja suuntaviivoja siihen, miten fyysistä toimintakykyä voidaan kehittää yksilön, työpaikan ja yhteiskunnan tasolla.

Paneelikeskustelussa pohditaan, miten suomalaisen työelämän pitää muuttua, jotta vuonna 2040 indeksi on 110. Mitä osaamista, rakenteita ja käytäntöjä tarvitaan, jotta työ tukee toimintakykyä – eikä kuluta sitä? Mukana keskustelemassa

Kati Huhtala , toimitusjohtaja, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy

, toimitusjohtaja, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy Mika Manninen , vs. toimitusjohtaja, Fennia

, vs. toimitusjohtaja, Fennia Anu Pekki , toimitusjohtaja, Finla Työterveys

, toimitusjohtaja, Finla Työterveys Anne Ranta , vastaava työelämäasiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL

, vastaava työelämäasiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti (paneelin puheenjohtaja)

Seminaarin päätösosiossa Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen pohtii, mitä järjestöt voivat tehdä fyysisen toimintakyvyn eteen.

Helsingin kaupungin Liikkumisen edistäminen -yksikön päällikkö Minna Paajanen puolestaan paneutuu kunnan mahdollisuuksiin.

Tarkastelemme myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Ira Ahokkaan johdolla megatrendejä toimintakyvyn mahdollistajina — miten väestörakenteen muutokset, teknologia, kaupungistuminen ja työelämän murros voivat kääntyä toimintakyvyn eduksi.

Median ilmoittautuminen

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seminaaripäivään. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan seminaariin viimeistään tiistaina 10.3.