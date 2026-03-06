Assi-sairaalan käyttöönotto jatkuu – useita yksiköitä muuttaa 9.–15.3.2026

Ahveniston sairaalan vaiheittainen käyttöönotto etenee maaliskuun toisella viikolla.

9.–15.3.2026 aikana useita tutkimus-, toimenpide- ja erikoissairaanhoidon yksiköitä siirtyy uusiin tiloihin.

Muutot toteutetaan hallitusti yksikkö kerrallaan. Osassa palveluista on lyhyitä sulkuja tai muutoksia puhelinpalveluissa muuton aikana.

9.3.2026 muuttavat yksiköt

Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys

Toiminta käynnistyy Assissa: 9.3.2026

3.3.2026 asti

Suun terveydenhuollon päivystys toimii Kanta-Hämeen keskussairaalassa

Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna

4.–8.3.2026

Suun terveydenhuollon päivystys järjestetään Jukolan hammashoitolassa

Eeronkuja 6, 13500 Hämeenlinna

Sisäänkäynti klo 15–21 ovikelloa soittamalla.

9.3.2026 alkaen

Suun terveydenhuollon päivystys siirtyy ASSI-sairaalaan

Sairaalakatu 3B (pääovet)

Sairaalakatu 3A (Ensiavun sisäänkäynti pääovien ollessa suljettu)

Suun terveydenhuollon päivystys palvelee arki-iltaisin klo 15–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21. Päivystykseen tulee aina varata aika puhelimitse.

Suun terveydenhuollon päivystys sijaitsee Assissa pääsisäänkäynnin kautta (Sairaalakatu 3B). Pääovien ollessa suljettuna sisäänkäynti tapahtuu ensiavun ovesta (Sairaalakatu 3A).

Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen toimipiste siirtyy ASSI-sairaalaan 9.3.2026 - Oma Häme

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Kiireellinen hammashoito ja päivystys - Oma Häme

Leikkaus- ja anestesiayksikkö

Ensimmäinen muuttopäivä on 9.3.2026.

Toiminta käynnistyy Assissa porrastetusti 16.3. alkaen.

Ensimmäiset elektiiviset leikkaukset tehdään Assissa 18.3.

Sijainti: K-talo, 4. kerros.

Elektiivistä toimintaa supistetaan muuton ajaksi, mutta päivystystoiminnassa ei ole katkosta.

Siirtymävaiheen aikana, viikoilla 11 ja 12, toimintaa on vielä vanhassa sairaalassa 18.3. asti. Muutto etenee vaiheittain, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa hallitusti.



Elektiivistä toimintaa supistetaan muuton ajaksi. Päivystystoimintaan ei tule katkosta missään vaiheessa, vaan se jatkuu keskeytyksettä muuton aikana.

– Muutto toteutetaan vaiheittain, jotta potilaiden hoito voidaan turvata koko siirtymän ajan. Vaikka toiminta jakautuu hetkellisesti kahteen rakennukseen, potilasturvallisuus ja hoidon laatu säilyvät ennallaan, sanoo sairaanhoitaja Elina Laitinen.

Suunniteltuun leikkaukseen tulevat potilaat saavat etukäteen ohjeet saapumisesta sekä leikkaukseen valmistautumisesta. Leikkausaika ilmoitetaan erillisellä kutsulla tekstiviestillä.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Leikkaus- ja anestesiapalvelut - Oma Häme

Laboratorio (Fimlab)

Muuttopäivä 9.3.2026.

Toiminta käynnistyy Assissa 11.3.2026.

Sijainti: E-talo, 2. kerros.

Kanta-Hämeen keskussairaalan poliklinikkalaboratorio on avoinna viimeistä päivää 6.3.2026.

Laboratorion muuton aikana 9.–10.3. vanhoissa tiloissa palvellaan ainoastaan päivystyspotilaita. Kiireettömät asioinnit ohjataan näinä päivinä Fimlabin muihin avoinna oleviin palvelupisteisiin.

Uudessa laboratoriossa on useita asiointia helpottavia ratkaisuja, kuten Nopsa-pikaverinäytteenotto sekä näyteastioiden nouto- ja palautusautomaatti.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Laboratoriopalvelut - Oma Häme

Kuntoutuspalvelut (kuntoutus / kuntoutusohjaus)

Muuttopäivä 9.3.2026.

Toiminta käynnistyy 11.3.2026 (50 %) ja 16.3.2026 (100 %).

Sijainti: E-talo, 4. kerros.

Palveluun tullaan palvelupyynnöllä tai ottamalla yhteyttä takaisinsoittopalveluun.

– Toiminta jatkuu Assissa sisällöllisesti ennallaan. Muutto vaikuttaa ainoastaan sijaintiin, kertoo hengityssairaiden kuntoutusohjaaja Teija Ahonen.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Kuntoutusohjaus - Oma Häme

Kuvantaminen

Muuttopäivät:

Elektiivinen kuvantaminen 9.3.2026.

Päivystyskuvantaminen 17.3.2026.

Sijainti: K-talo 1. ja 2. kerroksessa.



Kuvantamispalveluja tuotetaan Assin lisäksi myös Riihimäellä ja Forssassa virka-aikana.



Kuvantamisen kokonaistoimintaan ei tule katkoksia muuton aikana.

Maaliskuussa yksittäisissä tutkimuslaitteissa voi kuitenkin olla tilapäisiä sulkuja käyttöönottoon liittyvien järjestelyjen vuoksi.



– Uusien kuvantamislaitteiden käyttöönotto on iso muutos ja voi alkuvaiheessa aiheuttaa pieniä viiveitä toiminnassa. Tavoitteena on kuitenkin varmistaa, että tutkimukset voidaan tehdä uusissa tiloissa mahdollisimman sujuvasti, kertoo röntgenhoitaja Päivi Koukkari.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Kuvantaminen - Oma Häme

Kirurgian poliklinikka

Muuttopäivä: 9.3.2026.

Toiminta käynnistyy Assissa: 11.3.2026.

Kirurgian poliklinikka: E-talo ja K-talo, 3. kerros.

Polikliinisen kirurgian yksikkö: K-talo, 3. kerros.

Muuton aikana toiminnassa ei ole katkoksia.

Radiologisia tutkimuksia, kuten röntgen-, TT- ja magneettikuvauksia, tehdään Assin lisäksi edelleen myös Riihimäellä ja Forssassa.

– Muutto tuo kirurgian poliklinikan palvelut uusiin tiloihin, mutta potilaiden asiointitapa säilyy pääosin ennallaan. Ilmoittautumisautomaatin tulosteen tiedot auttaa asiakkaita löytämään oikeaan vastaanottopisteeseen, kertoo muuttovastaava Merita Salminen.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Kirurgia - Oma Häme

Kliinisen neurofysiologian yksikkö

Muuttopäivä 9.3.2026.

Toiminta käynnistyy vaiheittain 12.3. alkaen.

Lähes kaikki ajanvaraustutkimukset ovat tauolla 3.–11.3.2026 muuton vuoksi. EEG- ja suppeat yöpolygrafiatutkimukset käynnistyvät 12.3., ja ENMG-tutkimukset alkavat 16.3.

Muuton aikana, viikoilla 11 ja 12, tehdään tarvittaessa päivystystutkimuksia myös vanhan sairaalan eri osastoilla ja yksiköissä.

Sijainti: K-talo, 2. kerros.

– Uusien tilojen ja laitteiden käyttöönotto toteutetaan hallitusti. Toiminta käynnistyy vaiheittain ja tutkimusmääriä lisätään kevään aikana, kertoo osastonhoitaja Susanna Harviainen.

Kliinisen neurofysiologian tutkimuksiin tullaan erikoissairaanhoidon lähetteellä. Rannekanavan (canalis carpi) tutkimukseen voidaan tulla myös perusterveydenhuollon lähetteellä. Hoitava yksikkö varaa tutkimusajan, tai perusterveydenhuollon potilas voi olla yhteydessä ensilinjaan ajan sopimiseksi.

– Potilaiden tutkimukset järjestetään muutosta huolimatta suunnitellusti, ja kiireelliset tutkimukset toteutetaan myös siirtymävaiheessa, sanoo ylilääkäri Matti Hiltunen.

10.3.2026 muuttavat yksiköt

Tähystysyksikkö – Viipurintie

Muuttopäivä 10.3.2026.

Toiminta käynnistyy 13.3.2026.

Sijainti: K-talo, 3. kerros.

Muuttopäivänä 12.3. yksikkö on suljettu.

Riihimäellä tähystystoiminta jatkuu arkipäivisin entiseen tapaan.

– Muutolla varmistamme, että tähystystoiminta käynnistyy sujuvasti uusissa tiloissa. Potilaiden tutkimus- ja hoitokäytännöt säilyvät ennallaan, sanoo sairaanhoitaja Anita Tyvijärvi.

Tähystysyksikköön tullaan lähetteellä erikoissairaanhoitoon. Ajanvaraus tapahtuu lähetteen perusteella.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Tähystykset - Oma Häme

Kuntoutusosasto

Muuttopäivä 10.3.2026.

Toiminta käynnistyy Assissa 10.3.2026.

Sijainti: E-talo, 4. kerros.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Kuntoutus - Oma Häme

Janakkalan sairaalan osasto

Muuttopäivä 10.3.2026.

Toiminta käynnistyy heti samana päivänä.

Sijainti: O-talo, 5. kerros

Vierailuja toivotaan vältettävän muuttopäivänä Janakkalan sairaalassa.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Osastohoito - Oma Häme

11.3.2026 muuttavat yksiköt

Ortopedian poliklinikka, murtumapoliklinikka ja kipsaustoiminta

Muuttopäivä 6.3.2026.

Toiminta käynnistyy Assissa 11.3.2026.

SIjainti: E-talo, 2. kerros.

Radiologisia tutkimuksia tehdään Assin lisäksi myös Riihimäellä ja Forssassa.

12.3.2026 muuttavat yksiköt

Silmäyksikkö (Silmäkeskus Assissa)

Muuttopäivä 12.3.2026.

Toiminta käynnistyy 13.3.2026.

Sijainti: K-talo, 3. kerros.

Muuttopäivänä 12.3. yksikkö on suljettu.

Silmäyksikkö ottaa päivystyspotilaita vastaan keskiviikkona 11.3. klo 12.00 asti ja seuraavan kerran perjantaina 13.3. klo 8.00 alkaen. Tänä väliaikana päivystyspotilaat hoidetaan vanhan sairaalan päivystyksessä tai tarvittaessa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS).

– Muutto toteutetaan hallitusti, jotta toiminta voidaan käynnistää uusissa tiloissa sujuvasti heti seuraavana päivänä. Potilaiden hoito jatkuu Assissa normaalisti 13.3. alkaen, sanoo apulaisosastonhoitaja Marjaana Tegelberg.

Silmätautien poliklinikalle ohjaudutaan silmätautien erikoislääkärin tai lääkärin lähetteellä. Kun lähete on käsitelty ja sen kiireellisyys arvioitu silmäyksikössä, potilaalle lähetetään ajanvarausilmoitus.

Silmäyksikössä hoidetaan virka-aikana myös päivystyslähetteellä tulevat silmäpotilaat sekä ilman lähetettä vakavat silmävammat ja tietyt tulehduspotilaat. Virka-ajan ulkopuolella päivystykselliset silmäpotilaat hoidetaan sairaalan päivystyspoliklinikalla.

Jo hoidon piirissä olevien asiakkaiden hoito jatkuu suunnitellusti, eikä heidän tarvitse hakea uutta lähetettä muuton vuoksi.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Silmätaudit - Oma Häme

Dialyysi

Muuttopäivä 12.3.2026.

Toiminta käynnistyy 13.3.2026.

Sijainti: K-talo, 3. kerros.

Yksikkö on suljettu muuttopäivänä 12.3., mutta puhelimitse tavoitettavissa muuton aikana klo 7.30-16 (20). Akuuteissa tilanteissa potilaita ohjataan ottamaan yhteyttä päivystysyksikköön.

Muutosta johtuvat poikkeavat hoitovuorot on suunniteltu yksikön toimesta kokonaisuus huomioiden, ja niistä on tiedotettu potilaille etukäteen. Dialyysin puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

– Muutto toteutetaan hallitusti, jotta potilaiden hoidot jatkuvat turvallisesti myös siirtymän aikana. Hoitovuorot on järjestelty niin, että kokonaisuus toimii mahdollisimman sujuvasti, kertovat osastonhoitaja Jenna Järvinen ja sairaanhoitaja Eveliina Puhakka.

Dialyysiin tullaan nefrologin lähetteellä.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Dialyysi ja munuaistaudit - Oma Häme

Munuaispoliklinikka

Muuttopäivä 12.3.2026.

Toiminta käynnistyy 16.3.2026.

Sijainti: E-talo, 3. kerros.

Vastaanotot ja hoitajan takaisinsoitto suljettu 9.–15.3.

Ajanvarausasioissa sihteeri on tavoitettavissa 9.–11.3. Ajanvarauspuheluiden takaisinsoitossa on sulku 12.–13.3.2026.

Munuaispoliklinikalle tullaan lähetteellä, ja yksikkö lähettää vastaanottoajat hoitosuunnitelman mukaisesti. Ajanvarausmuutokset hoidetaan puhelimitse takaisinsoittonumeron kautta.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Dialyysi ja munuaistaudit - Oma Häme

Erikoissairaanhoidon tähystysyksikkö

Muuttopäivä 12.3.2026.

Toiminta käynnistyy Assissa 16.3.2026.

Tähystysyksikkö sijaitsee Assissa K-talossa, 3. kerroksessa.

Erikoissairaanhoidon tähystysyksikkö muuttaa torstaina 12.3.2026, ja toiminta käynnistyy Assissa maanantaina 16.3.2026.

Tähystystutkimuksia tehdään Assin lisäksi edelleen myös Riihimäen tähystysyksikössä (Kontiontie 77, Riihimäki).

Muuton aikana toiminnassa ei ole katkoksia.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Tähystykset - Oma Häme

13.3.2026 muuttavat yksiköt

Päiväsairaala Hämeenlinna

Muuttopäivä 13.3.2026.

Toiminta käynnistyy 17.3.2026.

Sijainti: K-talo, 3. kerros

12.–16.3. lääkehoidoissa, tutkimuksissa ja toimenpiteissä on suunniteltu sulku.

– Muutto voi aiheuttaa hetkellisesti ruuhkaa Hämeenlinnan palveluissa, mutta potilailla on mahdollisuus asioida myös Forssan ja Riihimäen päiväsairaaloissa, kertoo sairaanhoitaja Laura Saarinen.

Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: Päiväsairaala - Oma Häme

ECT-poliklinikka

Muuttopäivä 13.3.2026.

Toiminta käynnistyy Assissa 23.3.2026.

Sijainti: K-talo, 3. kerros.

Poliklinikalle saapuessa ilmoittaudutaan itseilmoittautumisautomaatilla, joka ohjaa oikeaan odotustilaan (nro 43). Hoitaja hakee potilaan odotustilasta toimenpiteeseen.

Huomioithan, että nivelalueen aulasta pääsee odotustiloihin klo 7.30 alkaen.

– Muutto toteutetaan hallitusti, jotta toiminta voidaan käynnistää uusissa tiloissa turvallisesti ja suunnitellusti. Potilaiden hoito jatkuu Assissa aikataulun mukaisesti 23.3. alkaen, kertoo sairaanhoitaja Olli Karlsson.

ECT-poliklinikan puhelinnumero on 040 638 0311.

Puhelinpalvelu on avoinna ma–to klo 7–14 ja pe klo 7–13.

Yleistä asioinnista

Potilaita pyydetään tarkistamaan oma kutsukirjeensä, jossa on merkitty vastaanottopaikka ja tarkemmat ohjeet. Vastaanotolle tullessaan asiakkaat ilmoittautuvat itseilmoittautumisautomaatilla tai palveluneuvontaan.

Assi ei ole vielä avoinna yleisölle tutustumiskäynteihin. Vastaanottopäivänä kannattaa varata riittävästi aikaa perille löytämiseen. Pysäköinti Assissa on maksullista.