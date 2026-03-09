Uusi R-kioski tuo ruokapaikan ja arjen tarvikkeet Hämeenlinnan Assi-sairaalaan
9.3.2026 12:26:09 EET | R-kioski | Tiedote
Uusi R-kioski avattiin Hämeenlinnan Assi-sairaalaan helmikuussa 2026, tarjoten potilaille, omaisille ja henkilökunnalle nopeaa ruokaa, kahvia ja arjen tarvikkeita. Kioskin valikoima on suunniteltu sairaalaympäristöön. Avajaisia juhlitaan 16. maaliskuuta, klo 10-12.
Sairaalaympäristössä kioskilla on erityinen rooli: sen tarkoituksena on helpottaa sairaalassa asioivien arkea ja tarjota mahdollisuus nopeaan taukoon tai välipalaan kesken päivän. Uuden kioskin valikoimaa on suunniteltu juuri tätä ympäristöä varten. Tarjoama painottuu ruokatuotteisiin ja juomiin.
– Olen ollut tästä kioskista innoissani jo pitkään. Halusimme tehdä tästä enemmän kuin perinteisen kioskin, paikan, josta saa terveellistä ruokaa tai lohduttavia herkkuja, kertoo R-kauppias Abbas Rashidi.
Valikoimassa on huomioitu myös sairaalassa usein tarvittavat pienet mutta tärkeät tuotteet. Kioskista saa esimerkiksi hygieniatarvikkeita, hammasharjoja sekä leluja lapsille, eli tuotteita, jotka saattavat helposti unohtua, mutta joita tarvitaan nopeasti.
Sairaalan asiakkaita palvelee myös R-kioski GO -itsepalveluautomaatti, joka tuo uudenlaisen tavan asioida ja täydentää sairaalan palvelutarjontaa myös niinä aikoina kun R-kioski ei ole auki.
Uusi kioski työllistää neljä työntekijää, joista yhdellä on jo aiempaa kokemusta R-kioskilla työskentelystä. Rashidi toimii kauppiaana myös Riihimäen aseman R-kioskilla, ja Hämeenlinna on hänelle tuttu kaupunki: hän on asunut kaupungissa kahdeksan vuotta ja toiminut aiemmin kauppiaana myös Hämeenlinnan torin R-kioskilla.
– Sairaalassa asioivat ihmiset voivat olla kiireisiä tai huolissaan, joten ystävällinen ja sujuva palvelu on erityisen tärkeää, Rashidi sanoo.
Kioskin avajaisia vietetään maanantaina 16. maaliskuuta 2026 kello 10–12, jolloin tarjolla on kahvia ja kakkua sekä maistiaisia kioskin ruokavalikoimasta, kuten Picadeli-salaatteja.
