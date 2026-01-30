Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 13.3. klo 0:01

Kääntyykö, kääntyykö jo? Kyllä, kyllä ja ei ehkä vielä. Asuntokauppa on käynyt jo tovin virkeämmin kuin pohjilla, mutta hintojen nousua saadaan vielä odottaa. Hypon katsauksessa laajasti perusteltu näkemys asuntomarkkinoiden ajankohtaisesta tilasta. Mukana tilasto-osuus, josta nähdään, mihin asuntojen hintojen alakuloa voidaan verrata historiallisesti.