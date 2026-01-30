Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 13.3. klo 0:01
9.3.2026 14:10:09 EET | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote
Hypo julkistaa tämän vuoden ensimmäisen asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 13. maaliskuuta heti puolenyön jälkeen kello 0:01.
Kääntyykö, kääntyykö jo? Kyllä, kyllä ja ei ehkä vielä. Asuntokauppa on käynyt jo tovin virkeämmin kuin pohjilla, mutta hintojen nousua saadaan vielä odottaa. Hypon katsauksessa laajasti perusteltu näkemys asuntomarkkinoiden ajankohtaisesta tilasta. Mukana tilasto-osuus, josta nähdään, mihin asuntojen hintojen alakuloa voidaan verrata historiallisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho Keskinenpääekonomisti
Työskentelen Hypon pääekonomistina asuntomarkkinoihin keskittyen.
Juha Lappalainenviestintäasiantuntija
Työskentelen asiantuntijana Hypon ulkoisessa viestinnässä ja mediakontakteissa.
Linkit
Hypo-konserni
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.
Tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 22,9 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,5 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,3 % ja liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Talouskasvu odottaa alkuvihellystä30.1.2026 00:03:00 EET | Tiedote
Hypon talouskatsaus 1/2026 - Suomen talouden nollakasvu taipuu hapuilevaksi nousuksi tänä vuonna. Viennin veto ja investoinnit hivuttavat kasvun liikkeelle pitkän odotuksen jälkeen, sillä yksityinen kulutus on polkenut paikallaan koronakuopan jälkeen jo puoli vuosikymmentä. Talouden täysosumat ovat loistaneet poissaolollaan, ja nyt odotetaankin jo malttamattomana uutta alkuvihellystä.
Ennakkotiedote: Hypon talouskatsaus julkistetaan perjantaina 30.1. klo 0:0126.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Hypo julkistaa vuoden ensimmäisen talouskatsauksensa varhain perjantaina 30. tammikuuta klo 0:01.
Tarkkailuvaihe muuttuu toiminnaksi asuntokaupoilla11.12.2025 00:05:00 EET | Tiedote
Hypon asuntomarkkinakatsaus no. 95 - Asuntokaupassa siirretään jalka jarrupolkimelta kevyesti kaasulle. Kuluttajat näkevät oman taloutensa tilan jo kelvolliseksi ja säntillinen säästäminen on kasvattanut kotitalouksien puskureita. Jo parin vuoden ajan vähitellen piristynyt asuntokauppa kasvaa ensi vuonna ja saavuttaa kriisejä edeltäneen tason.
Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinkatsauksen torstaina 11.12. klo 0:018.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Hypo julkistaa vuoden viimeisen asuntomarkkinakatsauksen torstaina 11. joulukuuta heti puolenyön jälkeen kello 0:01.
Kasvu ja kehitys nostavat kuntia Hypo-luokituksessa31.10.2025 00:05:00 EET | Tiedote
Hypon asuntoluottoluokitus - Kasvava Helsinki ja Tampereen ratikan laajenemiseen valmistautuva Pirkkala yltävät Hypo-luokituksessa positiivisen näkymän A-luokkaan. Luokituksen tämänvuotisessa päivityksessä niiden lisäksi yltää A-ryhmään yhteensä 11 kuntaa. Suuren keskuskaupungin ympärille rakentuvat vireät kehyskunnat muodostavat yhdessä vahvan yhtälön asuntomarkkinoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme