Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 13.3. klo 0:01

9.3.2026 14:10:09 EET | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote

Hypo julkistaa tämän vuoden ensimmäisen asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 13. maaliskuuta heti puolenyön jälkeen kello 0:01.

Hypo

Kääntyykö, kääntyykö jo? Kyllä, kyllä ja ei ehkä vielä. Asuntokauppa on käynyt jo tovin virkeämmin kuin pohjilla, mutta hintojen nousua saadaan vielä odottaa. Hypon katsauksessa laajasti perusteltu näkemys asuntomarkkinoiden ajankohtaisesta tilasta. Mukana tilasto-osuus, josta nähdään, mihin asuntojen hintojen alakuloa voidaan verrata historiallisesti. 

Hypo-konserni

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 22,9 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,5 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,3 % ja liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.

