Entiset sisäministerit Maria Ohisalo ja Krista Mikkonen: avoin kirje ministeri Mari Rantaselle – vetoavat lähisuhdeväkivallan uhrien puolesta
9.3.2026 15:10:36 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Entiset Vihreät sisäministerit Maria Ohisalo ja Krista Mikkonen vetoavat naistenpäivän jälkeen sisäministeri Mari Rantaseen ja vaativat, että Suomessa ryhdytään entistä konkreettisempiin toimiin lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja sen uhrien auttamiseksi.
Mikkonen ja Ohisalo muistuttavat, että viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus suojella ihmisiä, joihin kohdistuu konkreettinen väkivallan uhka. Tästä huolimatta Suomessa kuolee toistuvasti henkirikoksen uhreina ihmisiä, erityisesti naisia, joiden osalta viranomaiset ovat olleet tietoisia heihin kohdistuneesta väkivallan uhasta.
“Kyse ei ole yksittäisistä virheistä vaan vakavasta ja toistuvasta järjestelmätason epäonnistumisesta. Lähisuhdeväkivaltaan ei ole puututtu ajoissa eikä riittävällä vakavuudella, vaikka on yleisesti tiedossa, että väkivalta raaistuu ja eskaloituu ajan myötä, mikäli siihen ei puututa tehokkaasti”, Mikkonen toteaa.
Lähisuhdeväkivalta on sukupuolittunut ilmiö. Suurin osa lähisuhdeväkivallan kokijoista on naisia tai tyttöjä, ja tekijä on useimmiten mies. Vuonna 2025 Suomessa surmattiin ainakin 20 naista ja tänä kuluvana vuonna ainakin viisi naista on jo surmattu.
“Oikeus elämään on kaikkein keskeisin ihmisoikeus, ja viranomaisten velvollisuutena on toimia aktiivisesti lähisuhdeväkivallan kokijoiden suojelemiseksi. Tästä huolimatta Suomi on EU:n väkivaltaisin maa naisille, ja noin joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa parisuhteessa”, europarlamentaarikkona nykyisin toimiva Ohisalo huomauttaa.
“Tilanne on kestämätön. Iso-Britannia on julistanut naisvihan kansalliseksi hätätilaksi vuonna 2024. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa naisia kuolee miehen surmaamina yli kolminkertainen määrä verrattuna Iso-Britanniaan”, Ohisalo jatkaa.
Kirjeessään Ohisalo ja Mikkonen listaavat konkreettisia toimia, joilla lähisuhdeväkivaltaa voisi ehkäistä ja sen uhreja auttaa. He vaativat, että keinot otetaan käyttöön ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja sen lisääntymiseen suhtaudutaan sen vaatimalla vakavuudella.
“Me entiset sisäministerit vetoamme nyt Teihin, sisäministeri Rantanen, ryhtykää toimiin sen varmistamiseksi, että jokainen nainen Suomessa voi elää turvassa. Jokainen nainen ansaitsee tietää, että viranomaiset tekevät kaikkensa puuttuakseen lähisuhdeväkivaltaan, suojelevat heitä tekijöiltä sekä saattavat tekijät vastuuseen rikoksistaan”, Ohisalo ja Mikkonen päättävät.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Maria OhisaloEuroparlamentaarikkomaria.ohisalo@ep.europa.eu
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
