Parolan terveysaseman toiminta jatkuu Hattulassa – aluehallitus päätti jatkaa sopimusta Terveystalon kanssa
9.3.2026 18:32:54 EET | Oma Häme | Uutinen
Ostopalvelusopimus jatkuu kesään 2027 saakka.
Aluehallitus päätti jatkaa vuodella ostopalvelusopimusta Parolan terveysasemasta Terveystalon kanssa. Päätöksen myötä terveysaseman toiminta jatkuu Hattulassa kesäkuun 2027 loppuun saakka.
Lisäksi aluehallitus päätti äänestyksen jälkeen palauttaa Parolan terveysaseman siirtoa koskevan asian takaisin valmisteluun. Aluehallitukselle esitettiin Parolan terveysaseman toiminnan siirtämistä Hämeenlinnaan Parantolan sosiaali- ja terveysasemalle 1.7.2027 mennessä. Jos aluehallitus olisi puoltanut siirtoa, olisi asia edennyt aluevaltuustoon.
Maanantain kokouksessa Johanna Häggman (kesk.) esitti, että aluevaltuustolle esitettäisiin Parolan terveysaseman toiminnan jatkumista hyvinvointialueen omana tuotantona 1.7.2027 alkaen. Helena Lehkonen (kok.) puolestaan esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun ja Parolan palvelupisteen jatkosta päätetään vasta vuoden 2027 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Aluehallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi äänin 10-3. Hattulan palvelupisteen jatko ratkaistaan osana vuoden 2027 talousarviokäsittelyä. Vuoden 2026 aikana tehdään perusterveydenhuollon palvelupisteiden tuotantotapa-analyysi. Mahdollisesta siirrosta päättää aluevaltuusto, jolle asia tulee käsiteltäväksi tämän vuoden lopulla.
Koska Parolan terveysaseman toiminnan siirto palautui valmisteluun, oli aluehallituksen mahdollista päättää Terveystalon sopimuksen jatko-option käytöstä jo nyt. Sopimus jatkuu 30.6.2027 saakka.
Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa on tuottanut Terveystalo vuodesta 2020 alkaen. Nykyinen sopimus alkoi syksyllä 2024 ja kattaa perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut, mielenterveyspalvelut, ehkäisevän päihdetyön palvelut, fysioterapiapalvelut sekä terveysneuvonnan ja terveystarkastukset.
Maanantaina koolla ollut aluehallitus myös hyväksyi hyvinvointialueen tekoälypolitiikan. Se määrittää yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä vastuut tekoälyn käytölle hyvinvointialueella.
Aluehallitus jätti pöydälle Koivikkosäätiö sr:n hallituksen jäsenten nimeämistä koskevan asian. Muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 16. maaliskuuta.
