Parolan terveysaseman toiminta jatkuu Hattulassa – aluehallitus päätti jatkaa sopimusta Terveystalon kanssa

Oma Häme lisää matalan kynnyksen keskusteluapua perheille ja aikuisille 9.3.2026 13:22:33 EET | Tiedote

Oma Häme lisää matalan kynnyksen keskustelu- ja ohjausapua lapsiperheille ja aikuisille. Perhe- ja sosiaalipalvelujen pika-ajoilla asiakkaat voivat keskustella ammattilaisen kanssa arjen huolista ja saada nopeasti neuvoja tilanteeseensa. Pika-ajat ovat kertaluonteisia keskusteluaikoja, jotka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa huoli tai pulma voi ratketa lyhyellä neuvonnalla ja ohjauksella. Palvelu on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille. Tapaamiset hoidetaan etäyhteydellä videovastaanottona tai puhelimitse. Perhekeskuspalveluista on jo aiemmin voinut varata kertaluonteisen pika-ajan lapsiperheen pulmiin. Palvelu jatkuu edelleen, samoin kouluterveydenhoitajan ja Arjen kesyttämön pika-ajat. Arjen kesyttämöstä vanhemmat saavat ammattilaisen ohjausta erilaisiin kasvatuskysymyksiin ja konkreettisia materiaaleja ja ratkaisukeinoja lapsiperheen arjen haasteisiin. Kesyttämössä vieraillaan paikan päällä, sen pika-aikoja ei tarjota etänä. Uusia pika-aikoja isille ja aikuisille