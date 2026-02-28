Mediakutsu: Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden huippukokous Tukholmassa
10.3.2026 15:29:39 EET | SDP | Kutsu
Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen johtoa kokoontuu Tukholmaan SAMAKin huippukokoukseen keskiviikkona 18.3.2026. Kokouksen teemana on Pohjolan turvallisuus muuttuneessa turvallisuustilanteessa.
SDP:stä kokoukseen osallistuvat puheenjohtaja Antti Lindtman, varapuheenjohtaja Niina Malm, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, kansanedustajat Kim Berg, Johannes Koskinen ja Pinja Perholehto sekä puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
Kokoukseen osallistuu edustajia Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Grönlannista, Färsaarilta ja Ahvenanmaalta.
Aika: 18.3.2026 klo 13.00
Paikka: Tukholma, Folkets Hus
Kokouksessa pidetään puoluejohtajien yhteinen lehdistötilaisuus. Tarkemmat tiedot osallistujista, aikatauluista ja haastattelumahdollisuuksista toimitetaan mukaan ilmoittautuneille medioille.
Ilmoittautuminen sähköpostitse SDP:n viestintäpäällikkö Enni Saikkoselle perjantaina 13.3. klo 10.00 mennessä.
Lisätiedot tapahtumasta:
Mattias Hagenström, Press Secretary
mattias.hagenstrom@socialdemokraterna.se
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
