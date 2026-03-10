Tutkimus paljastaa uuden mekanismin, joka selittää kemikaalien vaikutuksia sukupuolihormoneihin

Keskeinen rooli on elimistön kemiallista kuormitusta tarkkailevalla PXR-reseptorilla. Se tunnetaan tavallisesti maksan lääkeaineiden käsittelyn säätelijänä, mutta uuden tutkimuksen mukaan PXR vaikuttaa myös sukupuolihormoneja kuljettavan SHBG-proteiinin tuotantoon. SHBG säätelee esimerkiksi testosteronin ja estrogeenin määrää veressä ja määrää, kuinka paljon hormoneista on kehon käytettävissä.

Tutkimuksessa terveet vapaaehtoiset saivat viikon ajan rifampisiini-antibioottia, joka on yksi PXR:ää voimakkaimmin aktivoivista lääkkeistä. Vaikutus oli selvä: veren SHBG-tasot kaksinkertaistuivat lähes kaikilla osallistujilla. Miehillä havaittiin samalla myös nousua kokonaistestosteronissa. Maksasoluissa tehdyissä kokeissa nähtiin, että rifampisiini voimisti SHBG:n tuotantoa, mutta vaikutus katosi, kun PXR:n toimintaa estettiin.

Tutkijoiden mukaan löydös kertoo, että monet arjessa esiintyvät kemikaalit voivat vaikuttaa sukupuolihormoneihin epäsuorasti lisäämällä SHBG:n tuotantoa PXR-aktivaation välityksellä.

”Olemme tienneet, että jotkin kemialliset aineet voivat häiritä sukupuolihormonien tasapainoa. Nyt löysimme mekanismin, uuden PXR-SHBG-testosteroni-vaikutusketjun, joka selittää tällaisia vaikutuksia ihmisessä”, sanoo tutkimusta johtanut sisätautiopin professori Janne Hukkanen Oulun yliopistosta.

PXR aktivoituu monenlaisista kemikaaleista. Sitä voivat aktivoida esimerkiksi jotkin lääkkeet, ravinnon yhdisteet ja useat ympäristön kemikaalit, kuten torjunta-aineet, palonestoaineet ja muovin lisäaineet. Siksi tutkijoiden mukaan löydöksellä voi olla laajaa merkitystä.

”Kun ymmärrämme tämän mekanismin, osaamme paremmin ennustaa, miten lääkkeet ja ympäristöaltistus vaikuttavat hormonitoimintaan. Samalla voidaan kehittää turvallisempia aineita ja vähentää haittoja etukäteen”, Hukkanen sanoo.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology -tiedelehdessä:

