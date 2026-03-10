Tutkimus paljastaa uuden mekanismin, joka selittää kemikaalien vaikutuksia sukupuolihormoneihin
11.3.2026 05:45:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopiston tutkijat ovat löytäneet ihmisestä uuden mekanismin, joka voi selittää, miksi tietyt lääkkeet ja ympäristön kemikaalit vaikuttavat sukupuolihormonien tasapainoon. Löydös lisää ymmärrystä niin sanotuista hormonihäiriköistä – kemikaaleista, joiden tiedetään vaikuttavan kehon hormonitoimintaan.
Keskeinen rooli on elimistön kemiallista kuormitusta tarkkailevalla PXR-reseptorilla. Se tunnetaan tavallisesti maksan lääkeaineiden käsittelyn säätelijänä, mutta uuden tutkimuksen mukaan PXR vaikuttaa myös sukupuolihormoneja kuljettavan SHBG-proteiinin tuotantoon. SHBG säätelee esimerkiksi testosteronin ja estrogeenin määrää veressä ja määrää, kuinka paljon hormoneista on kehon käytettävissä.
Tutkimuksessa terveet vapaaehtoiset saivat viikon ajan rifampisiini-antibioottia, joka on yksi PXR:ää voimakkaimmin aktivoivista lääkkeistä. Vaikutus oli selvä: veren SHBG-tasot kaksinkertaistuivat lähes kaikilla osallistujilla. Miehillä havaittiin samalla myös nousua kokonaistestosteronissa. Maksasoluissa tehdyissä kokeissa nähtiin, että rifampisiini voimisti SHBG:n tuotantoa, mutta vaikutus katosi, kun PXR:n toimintaa estettiin.
Tutkijoiden mukaan löydös kertoo, että monet arjessa esiintyvät kemikaalit voivat vaikuttaa sukupuolihormoneihin epäsuorasti lisäämällä SHBG:n tuotantoa PXR-aktivaation välityksellä.
”Olemme tienneet, että jotkin kemialliset aineet voivat häiritä sukupuolihormonien tasapainoa. Nyt löysimme mekanismin, uuden PXR-SHBG-testosteroni-vaikutusketjun, joka selittää tällaisia vaikutuksia ihmisessä”, sanoo tutkimusta johtanut sisätautiopin professori Janne Hukkanen Oulun yliopistosta.
PXR aktivoituu monenlaisista kemikaaleista. Sitä voivat aktivoida esimerkiksi jotkin lääkkeet, ravinnon yhdisteet ja useat ympäristön kemikaalit, kuten torjunta-aineet, palonestoaineet ja muovin lisäaineet. Siksi tutkijoiden mukaan löydöksellä voi olla laajaa merkitystä.
”Kun ymmärrämme tämän mekanismin, osaamme paremmin ennustaa, miten lääkkeet ja ympäristöaltistus vaikuttavat hormonitoimintaan. Samalla voidaan kehittää turvallisempia aineita ja vähentää haittoja etukäteen”, Hukkanen sanoo.
Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology -tiedelehdessä:
M. H. Ahonen, A. Konzack, T. Smutny, P. Pavek, J. Hakkola, and J. Hukkanen, Pregnane X Receptor Regulates Human Endocrine System by Inducing Sex Hormone–Binding Globulin Expression, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 138, no. 4 (2026): e70218.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sisätautiopin professori, ylilääkäri Janne Hukkanen, Oulun yliopisto, 040 573 6282, janne.hukkanen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
