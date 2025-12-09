Enico OyEnico Oy

Imatran Seudun Sähkö Oy investoi sähkövarastoon

11.3.2026 14:26:27 EET | Enico Oy | Tiedote

Imatran Seudun Sähkö Oy on ostanut sähkövaraston suomalaiselta Enico Oy:lta. Sähkövaraston koko on 5MW/10MWh ja se tulee sijoittumaan Imatran Rajapatsaalle. Uusi sähkövarasto tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2026 loppuun mennessä. Sähkövarasto tulee operoimaan monipuolisesti Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Sähkövaraston investointikustannus on noin kaksi miljoonaa euroa. Investointi tukee Imatran Seudun Sähkö -konsernin strategiaa kohti omavaraisempaa, joustavampaa ja kestävämpää energiajärjestelmää. Sähkövaraston kapasiteetilla vastataan sähköverkon kasvaviin tarpeisiin ja muuttuviin energiankulutustottumuksiin sekä toimitusvarmuuteen.

Imatran Seudun Sähkö -konsernin toimitusjohtaja Heikki Lappalainen näkee investoinnin hyödyt monelta kannalta. 

– Meillä on tuotantoportfoliossa uusiutuvaa energiaa sekä perusvoimaa, joten säädettävän kapasiteetin lisääminen on nykyisessä markkinassa erittäin tervetullutta tuomaan vakautta portfolioomme. Lisäksi joustojen tarve sähköverkossa kasvaa sähköistyvän liikenteen ja lämmityksen seurauksena, joten varastolla voi olla myös tarvetta paikallisesti tulevaisuudessa, Lappalainen sanoo.  

Enico Oy:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki haluaa kiittää Imatran Seudun Sähkö Oy:tä vastuullisesta valinnasta, toteuttaa sähkövarasto hanke suomalaisen toimijan kanssa.

– Haluamme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään sähkövarastoa koko niiden elinkaaren ajan – suunnittelusta ja käyttöönotosta aina ylläpitoon sekä kierrättämiseen asti. Pääosin eurooppalainen teknologia, suomalainen suunnittelu ja pohjoisiin olosuhteisiin kehitetyt ratkaisut tekevät Enicon järjestelmistä luotettavia, turvallisia ja pitkäikäisiä, linjaa Lähteenmäki.

