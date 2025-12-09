Imatran Seudun Sähkö Oy investoi sähkövarastoon

Enico Oy

Enico on suomalainen energia-alan edelläkävijä, joka rakentaa tulevaisuuden sähköenergian hallinta- ja varastointiratkaisuja jo tänään. Me emme ainoastaan auta asiakkaitamme vastaamaan vihreän siirtymän haasteisiin – autamme heitä valjastamaan sen kilpailueduksi. Palvelumallimme tukee asiakasta koko elinkaaren ajan ja luo myös kokonaan uusia ansaintamalleja. Me katsomme kauas, jotta asiakkaamme pääsevät perille nopeammin.