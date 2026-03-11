Yli 1000 lasta seulottu FINT1DAS-tutkimuksessa – tavoitteena tyypin 1 diabeteksen varhainen tunnistaminen

FINT1DAS-tutkimuksessa kutsutaan oululaisia ja turkulaisia 2- ja 6-vuotiaita lapsia seulontaan tyypin 1 diabeteksen varhaista tunnistamista varten. Hanke käynnistyi elokuussa 2025. Seulontaa varten lapsi kutsutaan laboratoriokäynnille, jossa otetaan verinäyte. Näytteestä mitataan tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen liittyviä autovasta-aineita. Niiden löytyminen viittaa siihen, että diabetekseen johtava tautiprosessi on käynnistynyt.

Lapset, joiden seulontanäytteessä havaitaan autovasta-aineita, kutsutaan FINT1DAS-seurantaan. Seurannassa autovasta-aineiden lisäksi tutkitaan lasten sokeriaineenvaihduntaa. Perheille tarjotaan myös ohjausta ja tukea.

Tutkimuksessa on tähän mennessä seulottu yli 1000 lasta. Näistä noin kolmella prosentilla on havaittu autovasta-aineita, ja he ovat aloittaneet tutkimuksen seurantavaiheen. Tyypin 1 diabeteksen varhainen tunnistaminen jo ennen oireiden ilmaantumista on tärkeää, sillä lapsen sokeriaineenvaihduntaa seuraamalla voidaan arvioida insuliinihoitoa vaativan diabeteksen ajoittumista. Samalla voidaan ehkäistä diagnoosivaiheeseen usein liittyvä vaikea aineenvaihdunnan häiriö, ketoasidoosi.

FINT1DAS-tutkimukseen lähetetään kutsu kaikille Oulussa tai Turussa asuville lapsille, jotka täyttävät kaksi tai kuusi vuotta. Kutsu lähetetään hieman ennen lapsen syntymäpäivää. Tällä hetkellä kutsuja lähetetään perheille, joiden lapset täyttävät kaksi tai kuusi vuotta kesä–elokuussa 2026. Seulontaa jatketaan tämänhetkisen suunnitelman mukaan vuoden 2027 loppupuolelle saakka.

www.dipp.fi

Instagram: fint1das.oulu