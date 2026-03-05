Viimein hyviä uutisia: it-alan ja teollisuuden työpaikat kääntyivät nousuun – tällaisia tekijöitä etsitään nyt

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut jo vuosia. Alkuvuonna kahdella merkittävällä toimialalla näkyi kuitenkin käänne parempaan.

Duunitorilla julkaistiin tammi–helmikuussa noin 2 300 tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Teollisuuden ja teknologian alalla taas julkaistiin tammi–helmikuussa noin 5 500 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Samalla jaksolla kaikkien alojen ilmoitukset laskivat noin 14 prosenttia viime vuodesta.

Kymmenestä eniten avoimia työpaikkoja tarjonneesta alasta kaikilla muilla ilmoitusten määrä laski viime vuodesta.

Myös hakijoita on paljon liikkeellä: kummankin alan työpaikkailmoitusten lukukerrat kasvoivat tammi–helmikuussa noin 20 prosenttia vuoden takaisesta.

”Etenkin it-alalla menee siis merkittävästi paremmin kuin työmarkkinoilla ylipäätään. Jo viime vuonna alalla näkyi elpymisen merkkejä, jotka heijastuvat nyt alan avoimiin työpaikkoihin”, kommentoi Duunitorin teknologiajohtaja Kim Salmi.

”Nyt mietityttää myös, miten Iran-hyökkäyksen myötä entistä epävarmemmaksi muuttunut maailmantilanne vaikuttaa tähän kehitykseen. Vielä se ei näy avoimissa työpaikoissa, sillä teollisuuden ja it-alan kasvu on jatkunut myös maaliskuun alussa.”

Millaista teknologiaosaamista työnantajat etsivät nyt?

It-alan ja teollisuuden työtilanne on kohentunut, mutta riippuu suuresti tehtävästä, vaativuustasosta, työnantajasta ja esimerkiksi työpaikan sijainnista, miten helppoa on löytää sopivia osaajia.

Duunitorin tuoreessa rekrytointitutkimuksessa 34 prosenttia ICT-alan työnantajien edustajista arvioi, että tällä hetkellä on vaikeaa löytää tarpeisiin sopivia osaajia. Teollisuuden ja valmistuksen työnantajien edustajista näin vastasi 36 prosenttia.

”Hakijoita on nyt yleisesti paljon, mutta ei kaikkiin tehtäviin ja hakijoiden sopivuus vaihtelee suuresti. Työnantajien tarpeet ja hakijoiden osaaminen eivät aina kohtaa”, Salmi kertoo.

”Uransa alussa olevien ja generalistien on edelleen vaikea työllistyä. Erikoisosaamisesta ja kokeneista tekijöistä taas on paikoin kova pula. It-alalla esimerkiksi tekoäly-, data-, pilvi- ja kyberturvaosaaminen on erittäin kysyttyä. Tekoäly mainitaan työpaikkailmoituksissa merkittävästi aiempaa useammin.”

Oikeanlaisen osaamisen puute voi olla organisaatiolle kriittistä ja saada lykkäämään investointeja. Toisinaan työnantaja päätyy muokkaamaan roolia enemmän generalisteille sopivaksi ja perehdyttämään haluamansa erikoisosaamisen työn alettua.

Yhä useammat työnantajat muuallakin kuin teknologia-alalla tarvitsevat it-osaajia, mikä kiristää kilpailua tekijöistä.

”Digitalisaation vuoksi useimmat organisaatiot ja toimialat tarvitsevat muun muassa ohjelmistokehittäjiä, tietoturvaosaajia ja data-asiantuntijoita. Esimerkiksi puolustusteollisuudessa on tällä hetkellä paljon kysyntää syväosaamiselle, kun myös epävakaa maailmantilanne muovaa markkinaa”, Salmi sanoo.

”Jos työnantaja ei ole profiloitunut it-alan toimijaksi, se jää helposti alan ammattilaisten tutkan ulkopuolelle. Siksi moni tunnettu ja muuten arvostettu organisaatiokin joutuu tekemään kovasti työtä työnantajabrändin ja rekrytointimarkkinoinnin eteen, jotta tavoittaa oikeat osaajat.”

Näillä alueilla on eniten it-alan ja teollisuuden töitä

It-alan ja teollisuuden avoimet työpaikat keskittyvät kasvukeskuksiin ja etenkin pääkaupunkiseudulle.

Näillä alueilla julkaistiin tammi–helmikuussa eniten tieto- ja tietoliikennetekniikan työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa viime vuoteen):

Uusimaa: 1 240 ilmoitusta (+ 12 %) Pirkanmaa: 214 ilmoitusta (+14 %) Pohjois-Pohjanmaa: 118 ilmoitusta (+94 %) Keski-Suomi: 96 ilmoitusta (+100 %) Varsinais-Suomi: 92 ilmoitusta (+67 %)

Näillä alueilla julkaistiin tammi–helmikuussa eniten teollisuuden ja teknologian työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa viime vuoteen):

Uusimaa: 1 540 ilmoitusta (+3 %) Pirkanmaa: 846 ilmoitusta (+5 %) Varsinais-Suomi: 658 ilmoitusta (+ 24 %) Pohjois-Pohjanmaa: 293 ilmoitusta (–7 %) Satakunta: 280 ilmoitusta (+7 %)

Miten houkutella it-alan ja teollisuuden osaajia?

Duunitorin työnhakijatutkimuksessa (2025) kysyttiin, mitkä asiat saavat hakemaan kiinnostavaa työpaikkaa:

Nämä asiat ovat tärkeimpiä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen ammattilaisille

Minulle välittyy selkeä kuva työtehtävistä ja vastuista Näen selkeästi, mikä palkkani tulee olemaan Työnantaja panostaa hyvään johtamiseen ja esihenkilötyöhön Työnantajalla on hyvä maine Innostun työpaikan kulttuurista ja ihmisistä

Nämä asiat ovat tärkeimpiä teollisuuden ammattilaisille

Näen selkeästi, mikä palkkani tulee olemaan Minulle välittyy selkeä kuva työtehtävistä ja vastuista Työnantaja panostaa hyvään johtamiseen ja esihenkilötyöhön Työnantajalla on hyvä maine Innostun työpaikan kulttuurista ja ihmisistä

”Palkka on tärkeä molempien alojen osaajille. Siksi on erikoista, ettei siitä edelleenkään usein kerrota työpaikkailmoituksessa. Avoimuus kannattaa, sillä se säästää molempien osapuolten aikaa ja auttaa houkuttelemaan parhaat osaajat”, Salmi sanoo.

Tällä hetkellä Duunitorilla on lähes 1 400 tieto- ja tietoliikennetekniikan ja yli 3 200 teollisuuden ja teknologian työpaikkailmoitusta. Molemmista vain noin 6 prosentissa kerrotaan tehtävän palkka tai palkkahaitari euroina.

”Lisäksi on tärkeää viestiä selkeästi roolista: sen keskeisimmistä tehtävistä, vastuista ja tavoitteista. Harmittavan usein työpaikkailmoituksesta puuttuu hakijoiden kannalta oleellista tietoa.”

Kolmanneksi tärkeimpänä vastauksissa nousee johtaminen. Sen kehittäminen ja siitä viestiminen on siis tärkeää, kun haluaa houkutella ja sitouttaa it-alan ja teollisuuden ammattilaiset.

