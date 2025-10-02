GRK:lle jälleen uusi projekti Helsingin merenrantojen infrarakentamisessa
11.3.2026 10:30:00 EET | GRK Infra Oyj | Tiedote
GRK on aloittanut työt Helsingin Hernesaaren itärannan infrarakennusprojektissa. Urakka sisältää merenpohjan ruoppausta sekä merenalaisen tukipenkereen rakentamista. Projektin tilaajana toimii Helsingin kaupunki, ja sen arvo GRK:lle on noin 7,5 miljoonaa euroa. Hernesaaren itärannan ruoppaus- ja täyttöurakkaa koskevien töiden odotetaan valmistuvan joulukuussa 2026.
Projekti on osa Hernesaaren uuden kaupunginosan esirakentamista. Valmistelevilla ruoppaus- ja täyttötöillä luodaan merialueelle uutta rakennusalaa ja varmistetaan alueen stabiliteetti ja kantava rakennuspohja ennen varsinaisten rakennushankkeiden käynnistymistä.
GRK toimii projektissa pääurakoitsijana. Projekti sisältää sekä maa- että merirakentamista. Merityönä tehtävän ruoppauksen ja pohjatäytön toteuttaa Terramare raskaalla ruoppauskalustolla, ja työt ajoitetaan avovesikaudelle jääolosuhteiden salliessa. Meritäytöissä GRK ja Terramare työskentelevät yhteistyössä: GRK vastaa maalogistiikasta ja proomujen kuormaamisesta, Terramare meritäytöistä.
”Suomessa merirakentaminen liittyy usein kaupunkikehitykseen, kuten Helsingissä, jossa entisiä satama- ja teollisuusalueita muutetaan uusiksi kaupunginosiksi lähelle keskustaa. Merirakentaminen on vaativaa, sillä olosuhteet vaihtelevat, veden syvyys ja virtaukset määrittävät työmenetelmät, ja töissä tarvitaan erikoiskalustoa ja -osaamista”, projektipäällikkö Roope Korpela GRK:lta kertoo.
GRK tekee useita projekteja Helsingin eteläisillä rannoilla
GRK:lla on pitkä kokemus Hernesaaren ja lähialueiden projekteista. Yhtiö toteuttaa parhaillaan muun muassa Helsingin telakka-allasprojektia samalla alueella.
”Helsingin eteläiset rannat muodostavat GRK:lle jo lähes yhtenäisen projektikokonaisuuden, sillä saman niemen ympärillä on käynnissä tällä hetkellä viisi erillistä hanketta, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 50 miljoonaa euroa. GRK:lla on kokemusta meriympäristöissä rakentamisesta useiden siltojen ja rantakohteiden toteuttamisen myötä”, taito- ja väylärakentamisen liiketoimintajohtaja Jaakko Mäkelä kertoo.
Helsingin ranta-alueen projekteihin kuuluvat valmisteluvaiheessa oleva Hernesaaren itärannan infraprojekti sekä käynnissä olevat Jätkäsaaren kannaksen silta, Telakkarannan kehittäminen, Helsingin telakka-allas sekä Makasiinilaiturin peruskorjaus Helsingin paraatipaikalla. Kokonaisuus on poikkeuksellinen osoitus GRK:n laaja-alaisesta osaamisesta tiiviissä kaupunkiympäristössä ja vaativissa merellisissä olosuhteissa. Esimerkiksi Makasiinirannassa GRK on hyödyntänyt ammattisukeltajia, jotka varmistavat rakenteiden purkutöiden etenemisen veden alla.
”Olemme tottuneet rakentamaan meren äärellä. Yksi merkittävistä onnistumisistamme oli Verkkosaaren pohjoisosan esirakentaminen, joka sisälsi laajamittaisia kaivu-, louhinta- ja paalutustöitä sekä tukiseinien rakentamisen, Verkkosaaren altaan kunnostuksen, rantamuurin rakentamisen sekä johto- ja laitesiirtoja. Kyseinen jättiurakka valmistui noin vuoden etuajassa, ja tavoitteenamme on toteuttaa myös Hernesaaren itärannan projektin aikataulua edellä”, Korpela kertoo.
Tietoja käynnissä olevista merenrantaprojekteista Helsingissä:
Jätkäsaaren kannaksen silta, projektin arvo GRK:lle noin 17 miljoonaa euroa
GRK:n projektinjohtourakka sisältää nykyisen sillan ja katurakenteiden purkutyöt, uuden sillan rakentamisen, rantamuurien uudelleenrakentamisen, kunnallistekniikan saneerauksen, raitiotielinjojen siirrot ja uudelleenrakentamisen, valaistuksen rakentamisen sekä katualueiden muutokset lopullisine istutuksineen.
Makasiinilaituri, projektin arvo GRK:lle arvo noin 16 miljoonaa euroa
GRK uusii laiturirakenteet Makasiinirannan eteläosassa noin 160 metrin matkalla siten, että rantaviiva säilyy nykyisellä paikallaan. Rakenteet puretaan ja rakennetaan kokonaan uudelleen. Työalue sijaitsee Olympiaterminaalin ja Satamatalon pohjoispuolella Helsingin Eteläsatamassa.
Helsingin telakka
Pohjoismaiden suurimman katetun kuivatelakan, 280-metrisen altaan, sisälle asennetaan kaksi uutta väliporttia. GRK toimii kohteen pääurakoitsijana. Projektiin kuuluu väliporttien betonirakenteet sekä altaan louhinta-, lujitus- ja injektointityöt.
Telakkaranta
GRK on valittu Telakkarannan rakentamisen 2025–2026 urakoitsijaksi. Projektiin sisältyy katujen ja infran rakentamista, kunnallisteknisiä töitä (vesi, viemäri, kaapelit) ja alueen viimeistelyä.
