Automaatio tehostaa lääkkeiden potilaskohtaista jakoa ja parantaa potilasturvallisuutta

FaL Hanne Ahtiainen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten teknologiaa voidaan hyödyntää lääkkeiden jakamisessa sekä kartoitti sen tuomia hyötyjä ja haasteita.

Lääkkeiden jaon automaatio vähentää lääkityspoikkeamia ja tukee katkeamatonta lääkehoitoprosessia erityisesti parantuneen viivakoodiluvun ansiosta.

Väärä lääke, väärä potilas, väärä annos

Lääkityspoikkeamat ovat yksi sairaaloiden yleisimmistä potilasturvallisuusriskeistä, ja niistä voi aiheutua sekä potilaille haittaa että hoitoyksiköille taloudellisia lisäkustannuksia.

Teknologian hyödyntämien lääkkeiden potilaskohtaisessa jaossa lisää jaon tarkkuutta ja vapauttaa hoitohenkilökunnan työaikaa manuaalisista tehtävistä kliiniseen työhön. Teknologian avulla voidaan tehostaa myös lääkkeiden varastointia ja käytön seurantaa, mikä tukee koko lääkehoitoprosessin läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Ahtiaisen väitöksen osatutkimuksen kohteena olleilla sairaalan sisätautiosaston potilailla lääkityspoikkeamat vähenivät jopa 47 prosenttia.

Tutkimus kuitenkin korostaa, että automaatio tuo mukanaan myös uusia poikkeamatyyppejä. Siksi uusien teknologioiden käyttöönotto tulisi toteuttaa hallitusti, riittävällä koulutuksella ja huolellisella riskien arvioinnilla.

– Esimerkiksi älylääkekaappien käyttöönotto voi tuoda mukanaan toimintamalleja, jotka altistavat uudentyyppisille poikkeamille. Lääke voidaan ottaa kiireessä älylääkekaapista työnkuluista poiketen, esimerkiksi viivakoodiluku ohittamalla, Ahtiainen kuvailee.

Ahtiaisen väitöksen aihe on ajankohtainen terveydenhuollon resurssipulan ja tiukkenevien budjettien keskellä. Sairaaloissa etsitään keinoja tehostaa toimintaa ilman, että potilasturvallisuus vaarantuu ja automaatio näyttää tarjoavan yhden lupaavan ratkaisun.

Väitöksen tiedot

FaL Hanne Ahtiainen väittelee 20.3.2026 kello 13 Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa aiheesta "Teknologian hyödyntäminen lääkkeiden jakoprosessissa sairaalassa - Vaikuttavuus ja haasteet". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Kielikeskus, Juhlasali, Fabianinkatu 26.

Vastaväittäjänä on sairaala-apteekkari, dos, FaT Joni Palmgrén, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, ja kustoksena on FaT, apulaisprofessori Anna-Riia Holmström.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.