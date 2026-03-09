Tilastokeskus

Konkurssiluvut yhä korkealla – vuosisumma jälleen kerran 2000-luvun ennätykseen

12.3.2026 08:03:20 EET | Tilastokeskus | Tiedote

Jaa

Helmikuu ei tuonut käännettä konkurssiaaltoon. Kuukauden aikana haettiin konkurssiin kaikkiaan 379 yritystä, mikä on 51 enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastosta. 

”Vireille pantujen konkurssien liukuva vuosisumma lähestyi helmikuussa jo 4 000 konkurssin rajaa. 2000-luvun finanssikriisin aikoihin vuonna 2009 vuosisumma oli suurimmillaan lähes 3 300 konkurssin paikkeilla”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kuussaari kertoo. 

Helmikuussa eniten konkurssiin haettiin muiden palveluiden toimialan yrityksiä (144) ja toiseksi eniten rakennusalan yrityksiä, kaikkiaan 72.  

”Rakentamisen alalla konkurssihakemusten määrän 12 kuukauden summa oli helmikuussa 786. Määrä alkaa jo lähestyä toukokuussa 2024 nähtyä huipputasoa, jolloin vuosisumma oli hieman yli 800. Henkilöstövaikutuksilla mitattuna tilanne on kuitenkin valoisampi, sillä viime kuukausina konkurssiin on haettu selvästi pienempiä yrityksiä kuin esimerkiksi vuonna 2024”, Kuussaari sanoo. 

Helmikuussa konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärän liukuva vuosisumma oli rakennusalalla noin 2 943, kun toukokuussa vastaava luku oli yli 4 500. 

Kaupan alallakin suunta ylöspäin 

Kolmanneksi eniten konkurssihakemuksia laitettiin helmikuussa vireille kaupan alalla, yhteensä 51.  

”Myös kaupan alalla vireille pantujen konkurssien määrä on ollut viime aikoina kasvussa. Edellisen 12 kuukauden aikana vähittäis- ja tukkukaupan toimialoilta on haettu konkurssiin miltei 600 yritystä. Tätä suurempia lukuja alalla on nähty viimeksi vuonna 2014.” 

Helmikuussa konkurssiin haetuista yrityksistä yli 40 % sijaitsi Uudellamaalla. Konkurssien yhteenlasketuista henkilöstövaikutuksista sen sijaan vain reilu kolmannes tuli Uudeltamaalta. 

”Uudellamaalla konkurssiin haetut yritykset olivat keskimääräistä pienempiä. Vastaavasti esimerkiksi Päijät-Hämeen osuus konkurssiin haetuista yrityksistä oli vain neljä prosenttia, mutta henkilöstövaikutuksissa alueen osuus oli yli kymmenen prosenttia”, Kuussaari toteaa. 

Pidemmällä tarkastelujaksolla erot kuitenkin tasoittuvat. Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin haetun yrityksen henkilöstömäärä on ollut koko maassa keskimäärin 3,5 henkilöä. Uudellamaalla vastaava luku on 3,7 ja Päijät-Hämeessä 4,1. 

”Kaikkein korkein tämä suhdeluku on ollut Pohjois-Pohjanmaalla, noin 5,2. Pohjanmaalla konkurssien henkilöstövaikutukset ovat taas olleet suhteellisesti pienimmät, sillä konkurssiuhan alle joutuneissa yrityksissä on työskennellyt keskimäärin alle kaksi henkilöä”, Kuussaari kertoo. 

Avainsanat

konkurssikonkurssihakemuksetyrityksettaloustilastottilastokeskus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye