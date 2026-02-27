RALA-laatupalkinto infrarakentaja Louhintahiekka Oy:lle

RALA-laatupalkinnon saaja julkistettiin INFRA ry:n Ammattipäivien iltajuhlassa Tampere-talossa 11.3.2026. Rakentamisen Laatu RALA ry:n vuodesta 2024 myöntämä laatupalkinto laajeni tänä vuonna kattamaan myös infrarakentamisen. Historian ensimmäisen infrayritykselle myönnetyn RALA-laatupalkinnon sai Louhintahiekka Oy.

Palkinnon ideana on nostaa pelkän teknisen laatuajattelun sijaan esiin hyvää yrityskulttuuria ja johtamista, joilla on suuri merkitys rakentamisen kokonaislaadun synnyttämisessä. Tunnustukset ovat osa RALAn pitkäjänteistä työtä suomalaisen rakennusalan toimintakulttuurin uudistamiseksi.

Louhintahiekka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman infra- ja betonirakentamisen palveluja. Sen erityisosaamista ovat teknisesti vaativat rakennusprojektit etenkin datakeskushankkeissa, suurissa teollisuuskohteissa, uusiutuvan energian hankkeissa sekä kaupunkiympäristöjen katu- ja kunnallistekniikan parissa. Vuonna 1974 perustetulla yrityksellä on pääkonttori Helsingissä, ja se toimii valtakunnallisesti ympäri Suomea.

"RALA-laatupalkinnon saaminen tuntuu erittäin hyvältä, ja sillä on meille iso merkitys. Louhintahiekan omistuksessa ja johdossa tapahtui muutoksia vuonna 2023. Siitä käynnistyi pitkä kehitysprosessi, jossa rakensimme strategiaa, päivitimme yrityksen arvot ja aloimme panostaa paljon yrityskulttuurin kehittämiseen", kertoo yrityksen toimitusjohtaja Aapo Lahtinen.

"Johtoajatuksemme on, että kaiken toimintamme keskiössä ovat ihmiset, jotka projektejamme tekevät. Haluamme panostaa heidän viihtymiseensä ja tyytyväisyyteensä, sillä se on edellytys rakentamisemme laadulle, asiakastyytyväisyydelle ja koko yrityksen menestymiselle."

Louhintahiekassa yrityskulttuuria rakennetaan osallistavasti aktiivisen sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla. Johtamisen periaatteita ovat matala hierarkia ja luottamukseen perustuva vapauden ja vastuun ilmapiiri. Kehitystyön tulokset näkyvät muun muassa erinomaisena henkilöstö- ja asiakastyytyväisyytenä, vähäisinä sairauspoissaoloina sekä yrityksen liikevaihdon ja henkilöstömäärän vahvana kasvuna.