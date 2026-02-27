RALA-laatupalkinto infrarakentaja Louhintahiekka Oy:lle
12.3.2026 08:07:40 EET | Rakentamisen Laatu RALA ry | Tiedote
RALA-laatupalkinto on myönnetty ensimmäistä kertaa infrayritykselle. Palkinnon sai Louhintahiekka Oy tunnustuksena määrätietoisesta kehitystyöstä yritys- ja johtamiskulttuurin sekä henkilöstön hyvinvoinnin hyväksi.
RALA-laatupalkinnon saaja julkistettiin INFRA ry:n Ammattipäivien iltajuhlassa Tampere-talossa 11.3.2026. Rakentamisen Laatu RALA ry:n vuodesta 2024 myöntämä laatupalkinto laajeni tänä vuonna kattamaan myös infrarakentamisen. Historian ensimmäisen infrayritykselle myönnetyn RALA-laatupalkinnon sai Louhintahiekka Oy.
Palkinnon ideana on nostaa pelkän teknisen laatuajattelun sijaan esiin hyvää yrityskulttuuria ja johtamista, joilla on suuri merkitys rakentamisen kokonaislaadun synnyttämisessä. Tunnustukset ovat osa RALAn pitkäjänteistä työtä suomalaisen rakennusalan toimintakulttuurin uudistamiseksi.
Louhintahiekka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman infra- ja betonirakentamisen palveluja. Sen erityisosaamista ovat teknisesti vaativat rakennusprojektit etenkin datakeskushankkeissa, suurissa teollisuuskohteissa, uusiutuvan energian hankkeissa sekä kaupunkiympäristöjen katu- ja kunnallistekniikan parissa. Vuonna 1974 perustetulla yrityksellä on pääkonttori Helsingissä, ja se toimii valtakunnallisesti ympäri Suomea.
"RALA-laatupalkinnon saaminen tuntuu erittäin hyvältä, ja sillä on meille iso merkitys. Louhintahiekan omistuksessa ja johdossa tapahtui muutoksia vuonna 2023. Siitä käynnistyi pitkä kehitysprosessi, jossa rakensimme strategiaa, päivitimme yrityksen arvot ja aloimme panostaa paljon yrityskulttuurin kehittämiseen", kertoo yrityksen toimitusjohtaja Aapo Lahtinen.
"Johtoajatuksemme on, että kaiken toimintamme keskiössä ovat ihmiset, jotka projektejamme tekevät. Haluamme panostaa heidän viihtymiseensä ja tyytyväisyyteensä, sillä se on edellytys rakentamisemme laadulle, asiakastyytyväisyydelle ja koko yrityksen menestymiselle."
Louhintahiekassa yrityskulttuuria rakennetaan osallistavasti aktiivisen sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla. Johtamisen periaatteita ovat matala hierarkia ja luottamukseen perustuva vapauden ja vastuun ilmapiiri. Kehitystyön tulokset näkyvät muun muassa erinomaisena henkilöstö- ja asiakastyytyväisyytenä, vähäisinä sairauspoissaoloina sekä yrityksen liikevaihdon ja henkilöstömäärän vahvana kasvuna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna HolmströmToimitusjohtajaRakentamisen Laatu RALA ryPuh:040 826 6703johanna.holmstrom@rala.fi
Aapo LahtinenToimitusjohtajaLouhintahiekka OyPuh:040 702 1849aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALA auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä osoittamaan ja kehittämään laadukasta toimintaansa sekä tilaajia löytämään luottokumppaneita.
RALA kerää tietoa rakennusalan yrityksistä, arvioi niiden toimintatapoja sekä kertoo yritysten laaduntuottokyvystä ja toiminnan tasosta niin tilaajille, alan yrityksille kuin rakennetun ympäristön käyttäjillekin. Palvelumme – RALA-pätevyys, RALA-laatusertifikaatti, RALA-ympäristösertifikaatti, RALA-turvallisuussertifikaatti, RALA-kosteudenhallintasertifikaatti, RALA-palaute ja Kuivaketju10 – parantavat suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakentamisen Laatu RALA ry
RALAn ympäristösertifiointi hyväksyttiin kansainväliseen ympäristöluokitukseen ensimmäistä kertaa Suomessa27.2.2026 08:48:18 EET | Tiedote
RALA-ympäristösertifioinnin hyväksyminen osaksi kansainvälistä BREEAM-luokitusta on merkittävä osoitus RALAn työstä kestävämmän rakentamisen edistämiseksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen sertifikaatti tunnustetaan kansainvälisesti ISO-standardia vastaavana.
Vuoden 2025 RALA-laatupalkinto Consti Oyj:lle25.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 RALA-laatupalkinto myönnettiin Consti Oyj:lle tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä ihmisten johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Palkinto jaettiin perjantaina 24.10.2025 Helsingin Pörssitalolla järjestetyssä Prefekt Day -tapahtumassa.
Kiinteistö- ja rakentamisalalla tarvitaan uudenlaista johtajuutta19.12.2024 08:12:48 EET | Tiedote
Johtaminen on kiinteistö- ja rakentamisalalla keskinkertaista. Johtamishaasteet liittyvät erityisesti yhteistyöhön, johtamisen tunnistamiseen omana tehtävänään sekä inhimillisyyteen. Haasteisiin on kuitenkin myös ratkaisuja ja alan johtamiskulttuuria kehittämällä vaikutamme sekä lukemattomien alalla työskentelevien suomalaisten hyvinvointiin että koko Suomen talouteen.
Historian ensimmäinen RALA-laatupalkinto Insinööritoimisto Leo Maaskolalle26.10.2024 10:17:15 EEST | Tiedote
Rakentamisen Laatu RALA ry alkaa jakaa RALA-laatupalkintoa nostaakseen esiin esimerkillisiä tekoja ja toimintatapoja, jotka edistävät rakentamisen laatua, kulttuuria ja mainetta. Historian ensimmäinen RALA-laatupalkinto jaettiin perjantaina 25.10.2024 Helsingin Pörssitalolla järjestetyssä korjausrakentamisen verkostoitumistapahtuma Prefekt Dayssa. Palkinnon sai Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy.
Ilmastonmuutos haastaa rakentamisen – Suomen ensimmäinen kosteudenhallintasertifikaatti Peabille23.1.2024 10:30:00 EET | Tiedote
Ilmastonmuutos haastaa suomalaista rakentamista. Sään ääri-ilmiöt rasittavat rakennuksia ja voivat aiheuttaa entistä enemmän kosteusvaurioita sekä sisäilmaongelmia. Vaikutukset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, koska yli 75 prosenttia kansallisvarallisuudestamme on rakennettua ympäristöä. Rakentamisen Laatu RALA ry on nyt kehittänyt uuden, kokonaisvaltaisen kosteudenhallintasertifikaatin, joka on ensimmäisenä myönnetty Peabille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme