Aktiivisuudesta ei saa rangaista – Vihreät esittää työttömien oikeutta kehittää taitojaan ja opiskella
12.3.2026
Suomen talous on polkenut useiden vuosien ajan paikallaan ja työttömyystilanne on EU-alueen heikoin. Juuri nyt tulisi kannustaa ihmisiä kehittämään osaamistaan eikä rangaista aktiivisuudesta. Vihreät esittää työttömyysturvan rajoitusten purkamista vapaaehtoistyöstä ja oman osaamisensa ylläpitämisestä sekä määräaikaisena toimena kaikille työttömille oikeutta opiskella.
Vapaaehtoistyö, taiteellisten taitojen kehittäminen ja yleishyödyllinen järjestötyö tulisi johdonmukaisesti mahdollistaa työttömille.
– Taiteilija voi menettää työttömyysturvan koe-esiintymisvideon kuvaamisesta ja vapaaehtoistyöstä voi joutua pitkälliseen selvittelyyn työvoimapalveluiden kanssa. Työttömyysturvaa tulisi uudistaa niin, että oma aktiivisuus ei ole koskaan rangaistavaa, kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu sanoo.
Työttömän aktiivisuudesta hyötyisi sekä yksilö että yhteiskunta, on kyse sitten oman osaamisensa kehittämisestä tai vapaaehtoistyöstä.
– Tällainen omaehtoinen aktiivisuus ennaltaehkäisee syrjäytymistä, auttaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita ja on yhteiskunnan kannalta hyödyllisempää kuin risusavottaan pakottaminen, Hopsu jatkaa.
Marinin hallituskaudella helpotettiin työnhakijan sivutoimista opiskelua. Työ- ja elinkeinotoimistot joutuvat kuitenkin edelleen arvioimaan, milloin opinnot ovat päätoimisia. Samalla syntyy epäselviä rajatapauksia sekä kohtuuttomia tilanteita, jossa työttömäksi joutuminen tekee samalla opintojen suorittamisesta mahdotonta.
– On hyvä, että hallitus on helpottamassa työttömien avoimien korkeakouluopintojen suorittamista. Vihreät menisi tässä kuitenkin hallitusta pidemmälle ja poistaisi päätoimisen opiskelun rajoituksen työttömiltä määräaikaisesti siihen asti, kun talous elpyy ja työllisyystilanne alkaa kohenemaan. Oikeus koskisi myös työttömiä yrittäjiä, Hopsu toteaa.
Jäisi työttömän työnhakijan omaan harkintaan, millainen määrä ja millaiset opinnot parhaiten edistäisivät hänen työllistymistään.
– Niin kauan, kun työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla, on parempi että työttömät opiskelevat ja kehittävät osaamistaan, Hopsu painottaa.
Edellytys työmarkkinoilla käytettävissä olemisesta kuitenkin säilyisi.
– Opinnoista olisi keskusteltava työllisyyspalveluiden kanssa ja ne nostettaisiin myös osaksi työllistymissuunnitelmaa. Keskeisen arvioinnin tekisi kuitenkin työnhakija itse eivätkä viranomaiset. Esitys vähentäisi työllisyyspalveluilta byrokraattista valvontavelvollisuutta ja vapauttaisi niiden työntekijöille aikaa aidosti työnhakijoiden tukemiseen, Hopsu korostaa.
Kaikkien oikeus opiskella ratkaisi myös väitöskirjatutkijoiden sirpaleiseen toimeentuloon liittyviä ongelmia.
– Tällä hetkellä jos väitöskirjatutkija jää työttömäksi apurahakauden tai työsuhteen päättyessä ennen tutkimuksen valmistumista, viranomainen voi katsoa hänet päätoimiseksi opiskelijaksi, Hopsu korostaa.
Opintotukeen oikeutetut olisivat edelleen opintotuen piirissä, eikä vihreiden esittämä muutos koskisi heitä.
– Opintotuen ongelmia ja riittämättömyyttä tulisi mitä pikimmin ratkoa, mutta sillä on edelleen oma paikkansa opiskelijoiden pääasiallisen toimeentulon lähteenä siihen asti, kun kaikille kuuluva perustulo saadaan käyttöön, Hopsu sanoo.
Vihreät on aiemmin esittänyt työttömyysturvan suojaosien palauttamista, uudistettua aikuiskoulutustukea sekä korkeakoulujen hakijasuman purkamista, jotta talous saadaan elpymään osaamisen avulla.
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
