Elinvoimakeskukset tukevat yritysten tutkimus- ja kehittämistoimia – uusi T&K-rahoitushaku käynnissä Etelä- ja Länsi-Suomessa
12.3.2026 11:42:41 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Tutkimus- ja kehittämishankkeita (T&K) koskeva haku pk-yrityksille (ml. mikroyritykset) on käynnissä Etelä- ja Länsi-Suomessa 24.4.2026 saakka. Haun tavoitteena on vahvistaa yritysten omaa T&K-toimintaa sekä vauhdittaa uusien ratkaisujen kehittämistä. Haettavana on yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa.
Elinvoimakeskusten rahoitushaku mikro- ja pk-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeille on käynnissä Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla. Haun tavoitteena on vahvistaa yritysten omaa T&K-toimintaa sekä vauhdittaa uusien tuotteiden, palvelujen, toimintatapojen, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien kehittämistä. Yritykset voivat hyödyntää rahoitusta myös ratkaisujen kokeiluun ja testaamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa.
”Pk-yritysten oma tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen tekijä alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tällä rahoitushaulla voimme toivottavasti madaltaa yritysten kynnystä käynnistää T&K-työtä ja tuoda markkinoille uusia ratkaisuja, joilla on potentiaalia kasvaa myös kansainvälisesti”, kannustaa rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Kenelle rahoitus on tarkoitettu?
Haku on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille (ml. mikroyritykset), jotka
- toimivat vielä pääosin kotimarkkinoilla,
- tavoittelevat kasvua sekä myöhemmin kansainvälistymistä,
- ovat käynnistämässä ja/tai vahvistamassa omaa T&K-toimintaansa ja joille elinvoimakeskusten rahoitus voi toimia polkuna kohti laajempaa T&K-toimintaa, ja
- kehittävät valmiuksia uusien tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen markkinoille saattamiseksi.
Mihin rahoitusta voidaan myöntää?
Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi:
- uuden tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai muun liiketoimintamallin kehittämiseen
- yrityksen T&K-osaamisen vahvistamiseen (esim. uuden T&K-henkilön palkkaaminen hankkeeseen)
- T&K- hankkeessa kehitettyjen uusien ratkaisujen toimivuuden ja markkinapotentiaalin osoittamiseen liittyviin toimiin.
Alueet, joilla rahoitusta voi hakea
Rahoitusta myöntävät Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen elinvoimakeskukset. Sitä voivat hakea pk-yritykset, joiden hanke kohdistuu seuraaville alueille:
- Etelä-Suomi (Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus)
- Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme
- Länsi-Suomi (Keski-Suomen elinvoimakeskus)
- Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.
Rahoitus myönnetään elinvoimakeskusten yrityksen kehittämisavustuksena, ja sitä haetaan aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.
Hakuinfo järjestetään 26.3.
Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen elinvoimakeskuksen järjestävät yhteisen hakuinfon torstaina 26.3.2026 klo 9–9.45. Hakuinfossa tutustutaan tarkemmin mm. haun tavoitteisiin, kohderyhmään ja siihen, millaisiin kehittämistoimiin T&K-rahoitus soveltuu.
Lisätiedot hakuinfosta verkkosivuillamme:
Yhteyshenkilöt
Jaakko RyyminRahoitusyksikön päällikköKeski-Suomen elinvoimakeskus
Länsi-Suomi
Riikka Huhtanen-PitkänenRahoituspäällikköKaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Etelä-Suomi
Linkit
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
