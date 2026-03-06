Elinvoimakeskukset tukevat yritysten tutkimus- ja kehittämistoimia – uusi T&K-rahoitushaku käynnissä Etelä- ja Länsi-Suomessa

Elinvoimakeskusten rahoitushaku mikro- ja pk-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeille on käynnissä Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla. Haun tavoitteena on vahvistaa yritysten omaa T&K-toimintaa sekä vauhdittaa uusien tuotteiden, palvelujen, toimintatapojen, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien kehittämistä. Yritykset voivat hyödyntää rahoitusta myös ratkaisujen kokeiluun ja testaamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa.

”Pk-yritysten oma tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen tekijä alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tällä rahoitushaulla voimme toivottavasti madaltaa yritysten kynnystä käynnistää T&K-työtä ja tuoda markkinoille uusia ratkaisuja, joilla on potentiaalia kasvaa myös kansainvälisesti”, kannustaa rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu?

Haku on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille (ml. mikroyritykset), jotka

toimivat vielä pääosin kotimarkkinoilla,

tavoittelevat kasvua sekä myöhemmin kansainvälistymistä,

ovat käynnistämässä ja/tai vahvistamassa omaa T&K-toimintaansa ja joille elinvoimakeskusten rahoitus voi toimia polkuna kohti laajempaa T&K-toimintaa, ja

kehittävät valmiuksia uusien tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen markkinoille saattamiseksi.

Mihin rahoitusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi:

uuden tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai muun liiketoimintamallin kehittämiseen

yrityksen T&K-osaamisen vahvistamiseen (esim. uuden T&K-henkilön palkkaaminen hankkeeseen)

T&K- hankkeessa kehitettyjen uusien ratkaisujen toimivuuden ja markkinapotentiaalin osoittamiseen liittyviin toimiin.

Alueet, joilla rahoitusta voi hakea

Rahoitusta myöntävät Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen elinvoimakeskukset. Sitä voivat hakea pk-yritykset, joiden hanke kohdistuu seuraaville alueille:

Etelä-Suomi (Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus) Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme

Länsi-Suomi (Keski-Suomen elinvoimakeskus) Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.



Rahoitus myönnetään elinvoimakeskusten yrityksen kehittämisavustuksena, ja sitä haetaan aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakuinfo järjestetään 26.3.

Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen elinvoimakeskuksen järjestävät yhteisen hakuinfon torstaina 26.3.2026 klo 9–9.45. Hakuinfossa tutustutaan tarkemmin mm. haun tavoitteisiin, kohderyhmään ja siihen, millaisiin kehittämistoimiin T&K-rahoitus soveltuu.

Lisätiedot hakuinfosta verkkosivuillamme: