Sofia Virta: Katsomusopetus voi yhdistää suomalaisia koulussa ja rakentaa vahvempaa yhteiskuntaa
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kannattaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotusta korvata peruskoulun erillinen uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetus kaikille yhteisellä katsomusaineella.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että uskonnonopetuksesta luovuttaisiin nykyisessä muodossaan ja tilalle tulisi kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine. Ehdotuksen taustalla ovat muun muassa oppilasmäärien väheneminen ja tarve tarkastella koulutuksen järjestämistä uudessa tilanteessa.
– Yhteinen katsomusaine olisi askel kohti koulua, jossa kaikkien oppilaiden olisi hyvä oppia yhdessä ymmärtämään erilaisia uskontoja, katsomuksia ja kulttuureja. Se ei tarkottaisi suomalaisen kulttuurin ja perinteiden murentamista, vaikka välillä näin julkisuudessa yritetäänkin pelotella. Katsomusopetus voi yhdistää suomalaisia koulussa ja rakentaa vahvempaa yhteiskuntaa, Virta sanoo.
Virran mukaan vihreät on pitkään kannattanut mallia, jossa katsomusaineita opetetaan nykyistä enemmän yhdessä.
– Olemme esittäneet yhteistä katsomusainetta jo aiemmin. Se antaisi oppilaille parhaat eväät ymmärtää nykymaailmaa ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa, Virta toteaa.
– Yhteinen katsomusaine olisi myös hyvä paikka vahvistaa kulttuurien tuntemusta. Siellä voidaan oppia ymmärtämään niin maailman eri uskontoja kuin myös suomalaisia perinteitä ja kulttuuria. Kun esimerkiksi jouluun, pääsiäiseen tai muihin suomalaisiin tapoihin liittyvä historia ja merkitys avataan kaikille, myös muista kulttuureista tulevat lapset pääsevät paremmin osaksi yhteistä kulttuurista ymmärrystä, Virta sanoo.
Virran mukaan yhteinen katsomusaine tukisi myös lasten oikeutta rakentaa omaa maailmankatsomustaan.
– Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus kasvaa omaksi itsekseen myös katsomuksen osalta. Koulun tehtävä on tarjota turvallinen tila tutkia erilaisia ajattelutapoja ja maailmankatsomuksia sekä muodostaa oma näkemys maailmasta, Virta sanoo.
Virran mukaan yhteinen katsomusaine ei tarkoita yksittäisen uskonnon korostamista, vaan eri maailmankatsomusten ymmärtämistä.
– Kyse ei ole minkään uskonnon opettamisesta, vaan uskontojen ja katsomusten ymmärtämisestä. On tärkeää, että oppilaat tuntevat sekä kristinuskon roolin länsimaisessa kulttuurihistoriassa että muiden maailmanuskontojen ja katsomusten merkityksen, Virta sanoo.
Virran mukaan yhteisen katsomusaineen valmistelussa on tärkeää kuulla opettajia ja varmistaa, että vähemmistöuskonnot ja erilaiset katsomukset näkyvät opetuksessa tasavertaisesti.
– Tämä olisi iso muutos koulujen arkeen, joten valmistelu on tehtävä huolella ja opettajien asiantuntemusta kuunnellen, Virta sanoo.
Virta muistuttaa, että oppilasmäärien väheneminen ei saa johtaa koulutuksen heikentämiseen.
– Oppilasmäärien väheneminen ei saa tarkoittaa koulutuksen hiljaista alasajoa. Päinvastoin: siitä syntyvä liikkumavara pitää käyttää opetuksen vahvistamiseen – pienempiin ryhmiin, parempaan tukeen ja laadukkaampaan kouluarkeen, Virta sanoo.
Virran mukaan katsomusopetuksen uudistaminen on osa laajempaa tavoitetta rakentaa koulusta paikka, jossa kaikki lapset voivat oppia yhdessä.
– Koulun tehtävä on auttaa lapsia ymmärtämään maailmaa ja toisia ihmisiä. Yhteinen katsomusaine voisi parhaimmillaan lisätä empatiaa, uteliaisuutta ja kunnioitusta erilaisia katsomuksia kohtaan, Virta päättää.
