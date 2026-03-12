Paikallisten kalastajien tieto täsmensi ennusteita kuhan kutualueista
16.3.2026 14:17:07 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Matemaattinen mallinnus tarkentaa ympäristöpoliittista suunnittelua. Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia välineitä saaristomeren vedenlaadun parannuskeinojen vertailuun ja rannikkokalojen kutualueiden seurantaan.
Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuminen edellyttää luotettavaa ja epävarmuudet huomioivaa tieteellistä tietoa ympäristön nykytilasta ja hallintotoimien seurauksista.
Tohtorikoulutettava Karel Kaurila kehitti väitöskirjatyössään tilastollisia menetelmiä, joilla tarkennettiin kuhan kutualue-ennusteita yhdistämällä paikallisten kalastajien arvioita kutualueista olemassa oleviin havaintoaineistoihin.
Paikallisten kalastajien antamat arviot kuhan kutualueista toivat arvokasta lisätietoa ja laajensivat havaintoaineistojen alueellista kattavuutta.
Kansalaishavaintojen hyödyntämisessä on toinenkin etu.
– Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että kansalaishavaintojen sisällyttäminen analyyseihin voi lisätä sidosryhmien myönteistä suhtautumista tieteeseen ja sen tuloksiin, Kaurila huomauttaa.
Väitöskirjan toisessa osassa käsitellään liiallisen ravinnekuormituksen vaikutusta Saaristomeren rehevöitymiseen. Kuormitus on yksi alueen ekosysteemien suurimmista uhista.
Väitöskirjassa esitelty menetelmä valottaa Suomen ympäristökeskuksen kehittämän vedenlaatusimulaattorimallin ennusteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä.
Vedenlaatumallia käytetään ravinnekuormituksen vaikutusten ennustamiseen Saaristomerellä. Sen epävarmuuksien parempi ymmärtäminen parantaa ravinnekuormien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden vertailua.
Julkaistu menetelmä arvioi, millä todennäköisyyksillä erilaiset ravinnekuormitusta vähentävät hallintotoimet parantaisivat Saaristomeren vedenlaatua niin paljon, että lopputulos saavuttaisi EU:n vesipuitedirektiivissä määritellyn hyvän ekologisen tilan.
Tulosten perusteella tähän ei päästä pienillä muutoksilla. Vedenlaadun riittävä koheneminen Saaristomeren sisäalueilla vaatisi valuma-alueen ravinnekuormituksen puolittamista.
FM Karel Kaurilan väitös Hierarchical Bayesian Methods for Environmental Policy Planning tarkastettiin 13.3.2026 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Karel Kaurilakarel.kaurila@helsinki.fi
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Puun pintakäsittely saattaa hillitä haitallisten bakteerien kasvua12.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan bakteerit menestyvät paremmin käsittelemättömillä kuin käsitellyillä puupinnoilla. Tällä on merkitystä kodin ja julkisten tilojen hygienian kannalta.
Automaatio tehostaa lääkkeiden potilaskohtaista jakoa ja parantaa potilasturvallisuutta11.3.2026 12:44:06 EET | Tiedote
Sairaaloiden lääkkeiden jakoprosessien automatisointi voi merkittävästi parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa työnkulkuja. Uudet teknologiat vaativat kuitenkin harkittua käyttöönottoa.
Sateenkaarinuorten kokemukset mielenterveyspalveluista tuovat esiin merkittäviä puutteita9.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Ongelmalliset kohtaamiset liittyivät erityisesti cisheteronormatiivisiin oletuksiin, ammattilaisten puutteelliseen osaamiseen sekä siihen, että nuoret joutuivat itse kouluttamaan ammattilaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.
KUTSU 18.3.: Urheilijan hyvinvointi, kaltoinkohtelu ja oikeusturva -hankkeen päätöstilaisuus4.3.2026 08:15:00 EET | Kutsu
Tutkimushankkeessa julkaistaan nyt tulokset, jotka perustuvat laajaan, yli 3 600 urheilijan kyselyyn ja erillisiin haastatteluihin.
Väitös: Monipaikkaisten asukkaiden mahdollisuuksia ei osata hyödyntää3.3.2026 12:21:15 EET | Tiedote
Monipaikkainen asuminen voi helpottaa epätasaisen aluekehityksen aiheuttamia haasteita vapaa-ajanasukasvaltaisella maaseudulla.
