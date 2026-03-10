Isännöintipalkkiot nousseet yleistä kustannuskehitystä nopeammin

Elinkustannusindeksi nousi samana aikana vain 3,8 % eli selvästi vähemmän kuin isännöinnin palkkiot. Yleisen arvonlisäverokannan nousun vaikutus on vain 1,2 prosenttiyksikköä isännöintipalkkioiden noususta.

Kiinteä kuukausipalkkio kasvoi kautta linjan

Kiinteä isännöintipalkkio 40 asuinhuoneiston taloyhtiössä oli keskimäärin 800 euroa kuukaudessa (mediaani), joka on runsaat seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Mediaani 20 asuinhuoneiston talossa oli 500 euroa kuukaudessa (nousua 11,1 %) sekä 100 asuinhuoneiston talossa 1 450 euroa kuukaudessa (nousua 11,5 %). Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja perustuvat koko Suomesta tulleisiin isännöitsijöiden vastauksiin.

Rivitaloista korkeimpia kuukausipalkkioita maksoivat 2020-luvulla valmistuneet taloyhtiöt ja kerrostaloista ennen vuotta 1940 valmistuneet talot. 20 asuinhuoneiston taloyhtiöiden kuukausipalkkio isännöinnistä oli korkein pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla, mutta muualla maassa kuukausipalkkioissa ei ollut kovin isoja eroja.

Palkkioerittelyissä parannettavaa

Taloyhtiöiden puheenjohtajista jopa lähes kolmannes (32 %) vastasi, että taloyhtiö on joko reklamoinut isännöinnille palkkioiden laskutuksesta vuonna 2025 tai pyytänyt tarkennuksia taikka selvityksiä isännöinnin laskuihin liittyen.

Isännöintiyritykset laskuttavat taloyhtiöiltä kiinteän kuukausipalkkion lisäksi erillisveloituksia, joiden suuruus vaihtelee huomattavasti. Taloyhtiöiden hallitusten tulee kiinnittää huomiota erillisveloituksiin, jotta isännöinnin kokonaiskustannuksista saa todellisen käsityksen.

Isännöintiala on laajasti sitoutunut Isännöinnin eettisissä ohjeissa erittelemään vähintään kerran vuodessa selkeästi asunto-osakeyhtiöltä tarkasteltavalla tilikaudella perittyjen kiinteän ja erillisveloitettavien isännöintipalkkioiden määrät. Kuitenkin 43 % taloyhtiöiden puheenjohtajista vastasi, että näin ei ole toimittu heidän taloyhtiönsä osalta. ”Tässä on tarvetta terhakoitua ja ryhtyä toimimaan Isännöinnin eettisten ohjeiden mukaisesti”, toteaa Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.

Erillisveloituksissa isot erot

Isännöitsijäntodistuksen mediaanihinta liitteineen oli hallitusten puheenjohtajien aineistossa 130 euroa. Tämä on 13 % enemmän kuin kolme vuotta sitten. Edullisin neljännes isännöitsijöistä veloitti 100 euroa tai vähemmän, kun kallein neljännes peri 140 euroa tai enemmän.

Kokouspalkkiot ja erillisveloitettavat tuntityöt ovat nousseet ripeää tahtia viimeisten kolmen vuoden aikana. Arki-iltoina pidettävien kokousten osalta kokouspalkkiot nousivat noin 15 prosenttia. Myös hallinnollisen isännöinnin tuntiveloitus nousi kymmenkunta prosenttia.

Isännöintisopimuksiin ja isännöinnin laatuun huomiota

Isännöinnissä tulee kiinnittää huomiota hinnan lisäksi erityisesti palvelun laatuun niin taloyhtiöissä kuin isännöintiyrityksissä. Selvästi yleisin syy isännöinnin kilpailuttamiseen oli isännöinnin laatu ja tehtävien hoitumisen haasteet (60 %). Isännöinnin hinnan takia kilpailutuksen teki 18 prosenttia taloyhtiöistä.

Isännöintipalkkioiden muutosesityksistä hieman yli puolet on käsitelty taloyhtiön hallituksessa ja kirjattu pöytäkirjaan. Lisäksi vajaa 10 prosenttia taloyhtiöistä on kirjallisesti hyväksynyt palkkioiden muutoksen. Noin viidennes isännöitsijöistä vastasi alkavansa laskuttaa palkkiot tekemänsä muutosesityksen mukaisesti, ellei hallitus reagoi asiaan.

”Taloyhtiön hallituksen on tunnettava taloyhtiön isännöintisopimuksen sisältö, jotta hallitus tietää, mitä taloyhtiö on isännöinniltä ostanut. Isännöintiyritysten on tarpeellista tiedostaa, että isännöintipalkkiot ml. erillisveloitukset ovat osa sopimusta ja palkkioiden muutos vaatii molempien osapuolten hyväksynnän”, muistuttaa Timo Tossavainen.

Palkkiovertailua vuodesta 2010

Kiinteistöliiton valtakunnallisella kyselytutkimuksella koottiin ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista tammikuun 2026 tilanteen mukaisesti. Vastaava kartoitus on tehty vuosina 2010, 2013, 2017, 2020 ja 2023.

Isännöintipalkkiot 2026 -kyselyyn vastasi 1 153 taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja 228 ammatti-isännöitsijää. KTI Kiinteistötieto Oy toteutti tutkimuksen verkkokyselynä tammi-helmikuussa 2026 Kiinteistöliiton toimeksiannosta.